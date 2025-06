El cantautor peruano César BK se encuentra en pleno desarrollo de su carrera como artista internacional, prueba de ello es el reciente título internacional que ganó en los Premios Ícono 2025. El intérprete nacional ganó en la categoría Mejor Talento en Proyección Internacional en la gala que se realizó en Medellín, Colombia.

“Me siento muy emocionado. Es el primer premio internacional que recibo tan importante para mí es todo un honor”, dijo César BK, quien se mostró entusiasmado por su galardón.

“Este premio no es solo mío, es para todas las personas que hicieron que mi carrera siga en ascenso, ya sea para componer, cantar un tema o hacer alguno de mis trends. La unión hace la fuerza y este es el claro ejemplo de eso. Asimismo, agradezco a mi público por seguir confiando en mi trabajo y con lo que se viene”, agregó.

César BK celebra un premio internacional en los Premios Ícono 2025. (Foto: Instagram)

Los Premios Ícono reúnen a diversos actores, influencers y artistas emergentes más importantes de la región en una sola actividad.

Tras obtener el premio y alzar la bandera peruana, César BK recordó que Laura Bozzo se acercó a felicitarlo tras la ceremonia y asegura que se conmovió cuando lo vio con la bandera de Perú.

“Me dijo que le encantó mi show y se conmovió cuando saqué la bandera de Perú, le dije que la quería sacar al escenario pero que no la vi y me respondió: ‘pero estaba justo al costado’. Nos grabamos un video y tomamos foto. Ella misma lo ha subido a sus redes también el video”, explicó el cantante.