La actriz y locutora Angélica Vale parece haber recuperado la sonrisa tras vivir un duro momento personal. Luego de anunciar su divorcio del productor Otto Padrón, con quien estuvo casada 14 años, la recordada protagonista de La fea más bella celebró con entusiasmo su cumpleaños número 50 rodeada del cariño de sus compañeros del programa radial ‘La Vale Show’, en Cali, Colombia.

El pasado 11 de noviembre, Angélica compartió un video en sus redes sociales en el que luce radiante y feliz, vistiendo un elegante vestido rojo y una banda con el número de su nueva edad. “¡Bienvenidos a los 50!” , escribió la artista, mostrando su característico sentido del humor y optimismo pese al momento sentimental que atraviesa.

Durante la emisión de su programa, el equipo de producción sorprendió a la actriz con un cartel del actor George Clooney, lo que desató risas entre sus compañeras. “Este es el mejor regalo de cumpleaños, papasito” , comentó divertida mientras abrazaba y besaba la imagen del galán de Hollywood.

En medio de bromas y risas, Vale también sostuvo una torta de cumpleaños mientras sus colegas le cantaban por su onomástico. “ Estamos tratando de prender todas las velas, pero como son 40 años, son un chorro ... Gracias a todos los muchachones”, dijo entre carcajadas, recibiendo aplausos y muestras de afecto.

Esta celebración se da pocos días después de que Angélica confirmara públicamente su separación de Otto Padrón, tras más de una década de matrimonio.

Vale confirmó que se separó de Otto Padrón. (Foto: Redes sociales)

Fue durante una emisión de La Vale Show donde la artista reveló que se enteró de la demanda de divorcio mientras cenaba con su exesposo y sus hijos, luego de que la noticia se difundiera en medios internacionales.

“Sí, es cierto, me estoy divorciando. Desde abril estoy separada, ya no vivimos juntos” , confesó. La actriz explicó que no esperaba que Otto hubiera iniciado el proceso legal y que se enteró de ello “por la prensa”.