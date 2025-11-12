La periodista Mávila Huertas vuelve a sonreír en el terreno sentimental. La reconocida conductora de ATV confirmó que retomó su relación con su exesposo, Roberto Reátegui, productor de televisión con quien compartió una historia de amor que comenzó hace más de dos décadas, se consolidó en matrimonio y terminó en 2013, pero que hoy escribe un nuevo capítulo.

Todo empezó en el año 2002, cuando ambos coincidieron en el trabajo. Ella era una joven periodista en ascenso, y él, un experimentado productor televisivo. Según recordó el programa Magaly TV, La Firme, el romance nació en medio de un ambiente profesional intenso y no tardó en despertar curiosidad, pues Reátegui se encontraba en proceso de separación de Mónica Delta, una de las periodistas más influyentes del país.

La historia de Mávila Huertas y Roberto Reátegui. (Foto: Redes sociales)

Pese a la polémica inicial, la relación se fortaleció. Mávila llegó a contar años después un episodio que marcó su historia: un accidente automovilístico que casi les cuesta la vida. “Tuvimos un accidente yendo al sur y terminamos de cabeza con el cinturón puesto. En la ambulancia le dije: ‘Esto es una señal. ¿Te quieres casar conmigo, Roberto? ”, recordó entre risas. Cuatro años más tarde, en 2009, ambos se casaron.

Su matrimonio duró hasta 2013, cuando decidieron separarse en buenos términos. “ Era una persona que yo quería muchísimo, quizá la que más quería, y no le iba a hacer daño ni a él ni a sus hijos ”, confesó Mávila en una entrevista con Magaly Medina, dejando entrever que el cariño por su ex nunca desapareció.

Durante más de una década, Mávila se centró en su carrera periodística y mantuvo su vida amorosa en reserva. Sin embargo, los rumores del reencuentro surgieron cuando los seguidores notaron interacciones entre ambos en redes sociales y apariciones públicas juntos.

Mávila Huertas y Roberto Reátegui se reencuentran tras 11 años de separación. (Foto: Redes sociales)

Finalmente, la propia periodista confirmó la noticia ante cámaras, con una sonrisa y una frase que selló la confirmación: “Juan Gabriel dijo alguna vez que lo que se ve no se pregunta” . Luego, añadió con emoción: “Sí, estoy muy contenta, y creo que él también” .

Con esta confesión, Mávila Huertas y Roberto Reátegui parecen haber decidido darle una segunda oportunidad al amor, esta vez con la madurez y serenidad que solo los años pueden traer.