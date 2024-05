Así fue sorprendida Mávila Huertas por emolientero que le recitó un poema

Este fin de semana, Mávila Huertas salió a recorrer las principales calles del emporio más grande e importante del país, Gamarra, con la finalidad de que el público pueda pronunciarse sobre diversos temas. Mientras caminaba junto a su camarógrafo de su programa, descubrió un puesto de emoliente y conversó con uno de los trabajadores sin imaginar que luego el hombre le dedicaría un emotivo poema que quedó registrado ante cámaras.

¿CÓMO FUE SORPRENDIDA MÁVILA HUERTAS POR UN EMOLIENTERO EN GAMARRA?

En la última edición de ‘Ocurre Ahora’ que se transmite a través de ATV, Mávila Huertas decidió salir por las calles de Gamarra. Durante su recorrido halló un puesto de emolientes y bebidas calientes, por lo que la periodista optó por entrevistar a Honorato Ames, trabajador del quiosco, quien inició contando que sus bebidas son preparados con hierbas medicinales, como la linaza, cola de caballo, chancapiedra, entre otros.

“Aquí tenemos maca, quinua, soya y emoliente. La maca es repotenciada con polen, miel de abeja y algarrobina. Con dos soles se está previniendo de las enfermedades”, dijo el empresario.

Asimismo, mientras la figura de ATV se encontraba tomando un vaso de emoliente caliente propicio para el frio que se viene sintiendo durante estos días en la capital, el hombre se estuvo quejando sobre el actual gobierno, por lo que la conductora de televisión trató de calmarlo. Luego, el comerciante sorprendió a Mávila Huertas con un inesperado poema, por lo que dejó sorprendidos a más de uno que se encontraba allí.

“La mujer no es una flor que se mete en el invernadero de la burguesía, sino que florece en la tempestad de la revolución de los pueblos”, expuso el ciudadano.

¿QUÉ DIJO MÁVILA HUERTAS SOBRE SER MAMÁ?

Mávila Huertas estuvo como invitada especial en la última edición del programa ‘Magaly TV La Firme’ donde contó varios pasajes de su vida privada, entre ellas su relación con Roberto Reátegui y la decisión de no ser madre, pese a que hace un tiempo tomó la decisión de congelar sus óvulos.

“Congelé mis óvulos, pero ya abandoné esa idea. No tengo ni duda de eso (de que las cincuentonas ahora pueden embarazarse gracias a la ciencia), pero yo ya tomé la decisión de no tener hijos”, dijo en un inicio la comunicadora.

Asimismo, la periodista sostuvo que contaba con algunos posibles donantes en modo de broma, aunque no se atrevió a brindar sus nombres por ahora. “Tenía mi lista de candidatos para enviarles una carta formal para decirles: ‘por favor mira...’, mis donantes. ¿Quiénes son? Ay por favor, George Clooney y Brad Pitt. Soñar no cuesta nada”, mencionó.

Por último, la figura de ATV precisó que le hubiese gustado tener un hijo de su exesposo Roberto Reátegui ya que se encontraba muy enamorada en su momento y querer sentir esa maternidad. No obstante, tras descartar esa decisión, ahora está pensando muy en serio en poder donar sus óvulos.

“En algún momento mi hermano me dijo: ‘Oye flaca, ten un hijo ya’. Pero no sé. La única vez que me provocó con muchas ganas ser mamá es cuando estaba con Roberto. Estaba muy enamorada de mi esposo, quería tener un hijo con él , de él, que fuera ese niño al que tu ves y dices: ‘le veo rasgos míos y suyos’. Quería esa maternidad. No era la maternidad de tener un hijo y ya. No, yo quería tener un hijo de Roberto Reátegui, no sola. Y no se dio. Después pensé en la ovadonación. ¿Habrá quien quiera tener un óvulo de Mávila? Son muy lindos. Lo estoy pensando seriamente”, detalló.