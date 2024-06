La U en la cancha cumplió. Los hombres que mandó el entrenador Fabián Bustos salieron a matar y convencidos que podían salir ganadores. Edison Flores volvió a ser determinante como en aquella Eliminatoria 2018 con Perú, el ‘Orejas’ volvió a anotar. Alex Valera y José Rivera se reecnontraron con el gol para ganar confianza en lo que viene. Luego tocó aguantar, pero la U tiene en su adn coraje, sacrificio y pundonor, que siempre le lleva a alcanzar la gloria. Por su parte, Cristal solo ganó por la mínima en Cajabamba ante Comerciantes Unidos y con ello, todo el Monumental explotó de júbilo y Lolo apareció imponerte en la tribuna norte. La diferencia de goles alcanzó, donde los ochos partidos que jugó en el Monumental, la U ganó todo, y valgan verdades, este equipo ganó a sus rivales directos, ya que Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar.

Por ende, El Comercio realizó una encuesta a destacados personajes del periodismo deportivo para que analicen el presente de Universitario de Deportes.

¿Quién fue el mejor de la U en el Apertura? ¿Cuál es la influencia de Bustos en este primer título. ¿Necesita otro 9 la U para la segunda parte del año?

Universitario se proclamó campeón del Torneo Apertura 2024. (Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec)

Pedro Ortiz Bisso - Columnista de El Comercio

1. Andy Polo, no solo por su velocidad para atacar y asistir, sino por el gran trabajo defensivo para resolver en los corners, y cuando los equipos salen en contragolpe tenía que recuperar la pelota. Creo que ha sido el año en que más completo se lo ha visto a Polo

2. Más allá que nos pueda no gustar como juega la U, los números son impresionantes. Perdió un solo partido, al equipo le han hecho siete goles, compitió en el campeonato local al igual que la Copa Libertadores a la vez. Entonces, además agarró un equipo armado, él solamente pudo traer a Portocarrero, yo creo que es indudable no reconocer que ha tenido una enorme influencia en lo que se logró.

3. Por supuesto, la U necesita un ‘Killer’, un delantero que todo lo vea gol, no lo tiene en estos momentos y ese es un gran problema en esta parte de la primera temporada. Es más, yo creo que con un 9 con más actitud frente al arco contrario, probablemente hubiera ganado el Apertura con mucha mayor diferencia.

Juan Carlos Ortecho - Editor de Deportes de RPP

1. Andy Polo.

2. Trabajó muy bien sobre la base dejada por Fossati y repotenció jugadores con una idea muy clara de juego

3. No le caería mal reforzarse con un 9 pero al no poder contratar extranjeros no veo quién del mercado local puede hacer la diferencia sobre los que tiene ahora.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1.- Polo .. “de polo a polo”.

2.- Bustos es el constructor de un nuevo proyecto. Gana el Apertura con un sello propio y una preparación importante, jugando casi con un mismo equipo ambos frentes.

3.- Si. Porque quienes vinieron como refuerzos ofensivos han estado muy por detrás de quienes ya estaban como Varela y Rivera.

Luis Guadalupe - Exjugador de Universitario de Deportes

1. Sin duda que el mejor jugador de la U y del Torneo Apertura fue Andy Polo. Es el dueño de la banda derecha, con un ida y vuelta impresionante, con velocidad y con la tranquilidad de un jugador maduro para decidir bien en sacar un centro con precisión o anotar un gol. Es un jugador letal, muy influyente en el equipo crema.

2. Sin duda que el entrenador Bustos se adapto al plantel que tenía y continúo un trabajo que ya venía desde el año pasado. Creo que fue poniendo su idea conforme fueron pasando las fechas. Pudo replantear ideas y jugadores sobre la marcha. Hizo un equipo sólido y luego le fue agregando fútbol. Creo que se nota que el plantel y él se adoptaron sobre en el camino, en base a los resultados que el equipo consiguió desde la primera fecha. Lo de hoy no fue fácil, jugar un partido clave con un hombre menos y hacer 4 goles lo dice toda la influencia o importancia de Bustos al frente del equipo.

3. Creo que no. Creo que el equipo ya está armado y sería mejor respaldar a los delanteros que tiene el plantel. Dar confianza a los jugadores es muy importante. El jugador tiene que sentir ese respaldo del DT y la administración. Por lo menos es mi punto de vista.