“El de arriba me pone a gente muy buena. Ponerme al comando técnico que está hoy en la selección, a Jorge (Fossati), ha sido algo muy bueno” , comentó el volante en la última edición del programa “Enfocados” de su amigo Jefferson Farfán en la que El Comercio estuvo detrás de cámaras como público privilegiado.

Es tanto el aprecio de Christian por el entrenador -y viceversa- que no hay momento en el que se elogien. Se respetan, se quieren. “A Ricardo lo amo y todo, pero son distintos. A veces me pregunto: ¿tiene que venir un extranjero para realmente valorar lo que este? Esas dos personas, para mí, son gente muy especial” , reflexionó. “Es un referente para los jóvenes”, soltó el técnico hace unos días. “La forma en cómo me está valorando, estoy seguro que va a traer recompensas”, respondió el volante el último viernes tras un día más de entrenamientos de la Bicolor en la Videna.

Cueva aún no está al cien por ciento físicamente. Pero la última etapa de su recuperación tras la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha la viene realizando en la Videna, bajo la atenta mirada de Jorge Fossati. Fue, además, el técnico el que le abrió las puertas del centro de alto rendimiento y le puso a disposición a todo su comando técnico.

Cuando lo nombraron técnico de Perú, el charrúa de 71 años llamó primero a Paolo Guerrero para saludarlo por su cumpleaños. Luego, entre otras decisiones, se comunicó con Christian para mostrarle su apoyo. En ese momento, el volante había dejado Alianza Lima tras un 2023 en el que jugó lesionado desde abril. El ‘10′ vivía un nuevo martirio en su vida futbolística y el ‘Nonno’, haciendo gala a su apodo, le abrió los brazos para cobijarlo. “Independientemente de lo que pueda suceder, estoy feliz porque me ayudaron en un momento en el que realmente lo necesitaba. Eso lo voy a llevar siempre en mi corazón”, declaró Cueva.

Y entonces se comprometió, como lo hizo a fines de 2021 cuando conoció a José Neyra, quien se convirtió en su entrenador personal y amigo espiritual. En ese momento, Christian había salido por la puerta trasera del Yeni Malatyaspor de Turquía. Pero se recompuso y fue importante en el último tramo del camino al repechaje del Mundial Qatar 2022. Ahora espera hacer lo mismo. Va a entrenar, según contó el propio Fossati, de lunes a sábado, a veces a doble horario. “Quiere recuperarse y ser el de antes de la lesión”, nos dicen sobre el atacante.

Christian Cueva El vía crucis que vivió tras su lesión 2023: Marzo: Sale lesionado en la victoria 2-1 de Alianza sobre Atlético Grau en el estadio Municipal Bernal de Piura. Se le hacen exámenes para saber el grado del golpe en su rodilla derecha y concluyen que hay rotura del ligamento cruzado anterior. Abril: Tanto el club como el futbolista deciden que lo mejor es que no se opere y haga terapia mientras continúa jugando aunque sin estar al cien por ciento físicamente. Junio: Juan Reynoso lo convoca para la mini gira por Asia en los que la selección peruana disputa amistosos ante Corea del Sur y Japón. Cueva disputa apenas 79 minutos en los dos partidos. Septiembre: Alianza Lima anuncia la renovación del contrato del volante. Octubre: Sale a la luz que el futbolista viene jugando lesionado desde marzo. Y el técnico aliancista Mauricio Larriera decide no contar más con él para los últimos partidos de la temporada. Diciembre: Alianza Lima hace oficial la salida de Christian, mientras el jugador empieza a ver opciones para tratarse de la lesión.

2024 Marzo: Cueva viaja a España para evaluarse con Ramón Cugat, una eminencia de la medicina deportiva. Empieza un tratamiento novedoso para su lesión. Abril: Comienza su última etapa de recuperación en la Videna bajo la mirada de Jorge Fossati Mayo: es convocado para los amistosos de la selección previos a la Copa América.

Fue una de las sorpresas en la convocatoria de Jorge Fossati para los amistosos de la selección peruana ante Paraguay (7/6 en el Monumental) y El Salvador (14/6 en el Subaru Park de Pensilvania, Estados Unidos). Aparece en la lista así: Christian Cueva / invitado. Y esa es la calidad en la que iría también a la Copa América. Al menos ese es el deseo del entrenador.

De hecho, Christian es el jugador que más tiempo viene trabajando con Fossati. Desde el 24 de abril asiste religiosamente a la Videna de San Luis. Primero eran trabajos de fortalecimiento, luego trabajamos físicos más exigentes. Ahora ya empezó a tocar el balón junto a los convocados.

“Ya está trabajando con pelota hace algunos días, se le ha ido graduando. A veces está solo (como estuvo Santamaría unos días). Ayer hizo un trabajo igual o más intenso que el de hoy. Si Dios lo permite, que no haya contratiempo, lo podremos seguir exigiendo progresivamente, y si eso ocurre, veremos”, señaló Fossati el lunes.

El plan del entrenador con Cueva no es sencillo. Uno de los requisitos para ser convocado que exigió el uruguayo desde que llegó a la Bicolor es que el futbolista tenga ritmo de competencia. Christian, por obvias razones, no las tiene. De hecho, no juega un partido oficial desde el 21 de octubre del año pasado, en el empate sin goles entre Alianza Lima y ADT. Después de ese cotejo, el entonces entrenador Mauricio Larriera declaró que no iba a contar más con él, ni siquiera en las finales de la Liga 1. Para ese momento ya se conocía que el ‘10′ estaba jugando con el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha roto, tratando de calmar el dolor con fisioterapia.

Eso sí, el volante tiene clubes que están preguntando por su situación, del torneo local y del extranjero, según conoció El Comercio . Pero él ha señalado que responderá a las ofertas “cuando esté al cien por ciento, sin mentirle a nadie”.

Aún así, Fossati desea llevar al volante a la Copa América que se disputará a mediados de junio. Una de las razones por las que peleó el aumento de cupos en la lista (de 23 a 26) es para tener a Cueva. Sabe de su importancia en el vestuario y los entrenamientos diarios, siempre pensando en el reinicio de las Eliminatorias, torneo en el que Perú se ubica último con dos puntos en seis fechas.