¿Dónde ver Real Madrid vs. Dortmund? Existen diferentes canales que transmitirán la final de la Champions League desde Webley. En primer lugar, para Sudamérica el canal oficial que lo pasa es ESPN, también lo podrás ver mediante DirecTV, ya que contiene el canal de deportes, vía streaming por Star Plus, aparte en Argentina también lo transmite Fox Sports y en Brasil: Zapping, Claro TV y SKY. Luego, pasamos a México, en el país azteca tiene 2 opciones, MAX y TNT Sports, en Estados Unidos contarás con varias alternativas como: Paramount, TUDN, VIX y UNIVISION. Finalmente, en España también podrás elegir entre la variedad de canales que televisarán la finalísima, que son: RTVE, LA 1, Movistar PLus y Movistar Liga de Campeones. Cabe resaltar que para Perú, el que canal por dónde podrán también ver el juego final es ATV (Canal 9) por señal abierta.

