Fossati y Paolo conversaron vía WhatsApp hasta en tres oportunidades antes de conocerse. Hablaron de la selección, del vestuario de un equipo mundialista y de cómo es el futbolista peruano. Para el uruguayo, la opinión del jugador nacional más trascendental de los últimos 30 años siempre fue muy importante. Ya conocía algo tras su exitoso paso por Universitario en 2023, pero necesitaba empaparse más y Paolo, líder por naturaleza, sirvió en ese objetivo.

“Me parece un caballero, un tipazo –dijo el ‘9′ sobre el estratega en el programa “Enfocados” de su compadre Jefferson Farfán–. Veo la preocupación que tiene por mí sin conocerme. La FPF ha hecho una gran contratación” .

Los elogios vinieron desde ambas partes y de modo público. Ninguno ocultó su admiración por el otro. El entrenador incluso se mostró muy preocupado cuando el delantero aún no resolvía su llegada a César Vallejo por los innumerables obstáculos que se encontró previo a su firma. “Mirado como técnico de la selección, que no tenga un equipo, ya entrenando con un plantel y jugando a la brevedad, eso era para mí lo que me tenía más contento, que un jugador de su importancia estuviera activo”.

Desde Videna siempre nos afirmaron algo: el contacto entre ambos es frecuente y muy bueno. Lo que supone algo: para Jorge Fossati, Paolo es muy importante para lo que se viene. Es consciente de su edad -40 años pesan a nivel de selecciones-, pero también de su jerarquía, liderazgo y peso en un vestuario que en estos primeros meses, con dos amistosos de por medio, se ha mostrado totalmente receptivo y con hambre de cambiar la grave situación de la Bicolor en las Eliminatorias: últimos con dos puntos en seis fechas.

El último gol de Paolo Guerrero con la selección peruana:

A sus 40 años, Paolo Guerrero anota su gol número 4️⃣0️⃣ con la Selección Peruana 🇵🇪. El ‘Depredador’ vuelve marcar con la ‘Bicolor’, luego de casi 5 años. La última vez fue en la final de la Copa América 2019.

pic.twitter.com/hhDUUxGpiL — Erick Osores (@ErickOsores) March 27, 2024

Una nueva Copa América para Guerrero

El primer entrenamiento de Paolo Guerrero en la era Fossati fue casi como un día familiar. El técnico esperó a Paolo en la Videna y lo primero que hizo fue abrazarlo. El buen ambiente que aún se vive en la selección empezó desde ambos, desde la afinidad que tienen como líderes de un vestuario -según nos cuentan- permeable a las buenas costumbres.

De hecho, la consideración de Fossati sobre Guerrero se impone incluso a la filosofía de un técnico que en la Bicolor ha aprendido a ser más flexible de lo que ha sido a lo largo de sus más de 40 años de carrera.

“En general, Paolo o cualquiera que no tiene equipo y no esté entrenando con un grupo, para marzo está fuera de la convocatoria”, había afirmado el seleccionador en febrero. Hoy, Guerrero está sin minutos desde inicios de mayo, cuando presentó un desgarro muscular, según el informe médico de César Vallejo. “ Estoy realizando una gran recuperación, vengo haciendo trabajos de campo, aún nada con balón, pero espero que esta semana pueda comenzar a hacer” , comentó el delantero hace unos días.

Paolo Guerrero Sus números en 2024 Partidos: 9 (6 por Liga 1 y 3 por Copa Sudamericana) Minutos: 658 Goles: 3 (todos por Liga 1) Asistencias: 1 Amarillas: 3

*Está lesionado desde inicios de mayo por un desgarro muscular

Pese a la casi nula continuidad este año -ha jugado nueve de 21 partidos con Vallejo y marcó apenas tres goles-, Fossati lo llevará a la Copa América. “Yo creo que llega sin problemas, al menos, con los minutos de su equipo que quisiéramos, yo creo que para los partidos previos a la Copa, creo que llega”, afirmó el técnico.

¿Por qué lo lleva? Simple: su liderazgo. No hay más secretos. El entrenador sabe de la importancia de la convivencia que hay en la Copa América para fortalecer el vestuario y, en ese aspecto, la presencia del capitán es importante. Después, que sea titular o no por delante de Lapadula, se decidirá en los entrenamientos.