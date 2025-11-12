El ‘influencer’ mexicano Emilio Osorio confirmó su regreso a Perú con un concierto exclusivo y meet & greet en Lima, programado a realizarse el viernes 6 de diciembre a las 8 p.m. en La Estación de Barranco.

La visita del mexicano coincide con el reciente lanzamiento de “Yo quisiera”, conocido tema del grupo Reik, en una propuesta de cumbia pop. Las entradas están disponibles en Teleticket, con precios que van desde los S/ 80.

Cabe recordar que Osorio obtuvo la certificación de Disco de Oro con su álbum debut Emilio, que le permitió realizar una gira por Argentina, Colombia, México y Perú.

Además, como compositor, uno de sus temas fue incluido en la banda sonora de la telenovela 'Amanecer’, producida por su padre, Juan Osorio, donde también participa como actor.

En la televisión, Osorio, hijo de la actriz Niurka Marcos, es conocido por sus roles en diversas novelas y series como “El Rey”, “Sueño de amor”, “Mi corazón es tuyo” y “Mi marido tiene familia”.

Recientemente, se convirtió en el quinto finalista del equipo “Infierno” en el 'reality show’ “La Casa de los Famosos”.