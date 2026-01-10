“Enamorada de lo que eres”: Suheyn Cipriani le declara su amor a ‘streamer’ peruano

Esta semana, la modelo y exreina de belleza, Suheyn Cipriani, oficializó sus sentimientos hacia el 'streamer’ conocido como ‘Macarius’ (o ‘Maca’), tras semanas de especulaciones y un supuesto beso entre ellos.

La confirmación definitiva se produjo durante una transmisión reciente, donde Cipriani, rompiendo la reserva que había mantenido sobre su vida privada, se dirigió directamente al influencer frente a cámaras.

“Sabes que te quiero mucho. Eres mi mejor amigo, pero también la persona que quiero mucho, que nos estamos conociendo y que haces feliz mis días. Estoy enamorada de ti y de la forma en la que eres”, dijo Cipriani.

El camino hacia su declaración de amor estuvo marcado por un incidente fortuito que las redes sociales han bautizado como el “ampay del cuadro”.

Y es que, durante un streaming previo, la pareja evitó darse muestras de afecto ante cámaras.

Sin embargo, el reflejo en el vidrio de un cuadro ubicada en la habitación captó el momento exacto en que ambos se daban un aparente beso. El fragmento de video fue difundido rápidamente en TikTok.

Aunque no han confirmado su relación, Suheyn reveló hace algunas semanas, al diario Trome, que estaba “saliendo con una persona”.