En una reciente entrevista con Magaly Medina, Andrea San Martín reveló que Deyvis Orosco la llamó el 3 de agosto a las 10 de la noche, hecho que la incomodó debido al horario y situación personal. Durante la entrevista, San Martín presentó capturas de pantalla que corroboran aquella supuesta comunicación del cantante.

Andrea, actualmente en una relación, explicó que evitó responder la videollamada por respeto a su pareja y esposa del cantante, Cassandra Sánchez. “Consideré que la hora era inapropiada y, por respeto a mi relación actual, decidí no atender la llamada,” declaró. Además, San Martín rechazó una invitación de Orosco para reunirse a solas, argumentando: “Me dijo para vernos primero nosotros solos y conversar de la vida. Yo le dije ‘escúchame, yo no te conozco’. No, no hay forma.”

La empresaria también criticó a Orosco por su comportamiento ante cámaras y detrás de ellas. “Delante de cámaras es muy cordial hablando de mí, muy superficial, nada concreto, y detrás de cámaras es distinto. Eso es lo que a mí no me gusta,” indicó. Este conflicto surgió tras el estreno de “Tu nombre y el mío”, la serie autobiográfica de Orosco, donde según Andrea, se la modelo de manera negativa.

Jessica Newton responde por acusaciones de Andrea San Martín contra Deyvis Orosco





Ante las declaraciones de Andrea San Martín, la empresaria Jessica Newton, suegra de Deyvis Orosco, se pronunció, expresando indiferencia por los entredichos. “Ni me entero [lo que hablan]. El hecho de ver feliz a mi hija, a Milan, es algo que me llena de ilusión todos los días. Siempre habrán comentarios, pero no pongo interés a nada que no sea valioso para mí”, dijo al ser entrevistada por Trome.

Newton añadió sentirse enfocada en el presente y la felicidad su familia, destacando: “Es importante vivir en el presente. Qué hace uno hablando de hace 10 o 20 años, uno tiene que estar en el presente para ser feliz. Y, honestamente, el presente de Deyvis y Cassandra es una maravilla”. Respecto a San Martín, comentó: “La verdad, no tengo nada que decirle, no la conozco, le he dicho hola un par de veces, pero es libre de decir lo que quiera”.