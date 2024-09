La serie ‘Tu nombre y el mío’, que narra la vida de Deyvis Orosco, viene capturando la atención de miles de peruanos. Son varios los momentos que han dado que hablar de esta nueva producción. En este contexto, una de las dudas que tienen los televidentes es no saber qué pasó en la ficción con el personaje de Andrea San Martín, ex pareja del cantante, pues no se le da mayor importancia en la historia. A continuación, te contamos mucho más.

¿Qué habría pasado con el personaje de Andrea San Martín en la serie de Deyvis Orosco?

La serie se ha centrado principalmente en el romance de Deyvis con Cassandra Sánchez, su actual pareja, papel que viene siendo interpretado por Ale Fuller. Esta situación provocó confusión en los televidentes, pues han omitido la relación sentimental que tuvo el artista con San Martín durante cuatro años.

Se especulaba que Sirena Ortiz, por el gran parecido físico, sería la elegida de meterse en la piel de San Martín en la serie, sin embargo, la actriz comentó que sería “uno de los amores de Deyvis”. Ella aparece en la historia televisiva con el nombre de Adriana Martínez.

Por ahora no hay una versión oficial sobre este suceso, lo que sí es cierto que varios seguidores de la serie han manifestado su desconcierto en redes sociales. “No entiendo, por qué omitieron esta parte de su vida”, fue uno de los tantos comentarios que exigen una aclaración.

Qué dijo Deyvis Orozco sobre las críticas a la serie que narra su vida

En diciembre del año pasado, Orozco respondió a las críticas sobre la apariencia física del actor que lo representaría y el argumento de la serie biográfica que narra su vida e inicios en la música tras la muerte de Jhonny Orosco, Deyvis brindó declaraciones para el diario Trome, expresando en principio acerca de sus detractores que “es gente que no conoce (mi historia), yo no los puedo culpar porque no conocen”.

“Qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil, eso es lo que la gente ha pensado estos años”, continuó manifestando el ‘Bomboncito de la Cumbia’ sobre puntualmente la crítica expresada por Magaly Medina entorno a la trama y el contenido de la ficción que protagonizará Mario Cortijo.

¿Qué dijo el actor que interpreta a Deyvis Orozco en la serie?

En la previa del estreno de Tu nombre y el mío, Mario Cortijo, actor que interpreta a Orozco en la serie, se mostró muy emocionado. “Muy contento con todo el apoyo de la gente, ya lo venía recibiendo, pero ahora que ya ha salido mucho más ¿no? Estoy muy contento, con mucha expectativa de hacer uno de los proyectos más grandes en la historia de la televisión y poder protagonizarlo, me siento muy agradecido”, mencionó.