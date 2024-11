La exmodelo Andrea San Martín denunció que su participación en “América Hoy” fue cancelada sorpresivamente, lo cual ocurrió después de que criticara públicamente a Deyvis Orosco en el programa “Magaly TV: La Firme”. Durante esa entrevista, San Martín apoyó a Bill Orosco, primo del cantante, quien enfrenta una disputa legal tras recibir una carta notarial que le prohíbe interpretar canciones de su tío, Johnny Orosco, fundador del Grupo Néctar.

San Martín insinuó que la cancelación de su presentación podría estar relacionada con estas declaraciones, donde cuestionó la falta de apoyo a talentos emergentes: “Las puertas deberían abrirse para todos los que quieren trabajar en la música”, expresó en “Magaly TV, la Firme”.

La polémica surgió cuando Bill Orosco reveló en la entrevista que Deyvis le había prohibido cantar los temas del grupo. En ese contexto, San Martín hizo un llamado a la conciliación familiar y denunció la supuesta falta de solidaridad: “Al final son familia, y esperemos que esto se solucione. Bill tiene mucho talento y merece seguir creciendo como artista”, señaló.

Horas después de su intervención en el programa de Magaly Medina, San Martín informó a través de sus redes sociales que la producción de “América Hoy” había cancelado su presentación, la cual estaba programada como parte de la promoción de su show “Cachudas pero Conchudas”. La influencer manifestó su desconcierto al ser notificada a última hora: “Esto ya lo pactamos hace tiempo... hace unos segundos me confirmaron que no va”, declaró con evidente molestia.

Además, dejó entrever su incomodidad en sus historias de Instagram al decir: “Son cosas ‘que pasan en televisión’”, sugiriendo que podría haber una relación entre sus recientes críticas y la cancelación.

La producción de “América Hoy” no ha emitido comentarios sobre la situación, y San Martín aclaró posteriormente que no tiene pruebas de que Deyvis Orosco haya intervenido directamente. Sin embargo, señaló que la coincidencia resultaba llamativa y que estas decisiones de pauta no suelen ser casuales. “No creo que Deyvis haya tenido algo que ver con esto”, dijo posteriormente.