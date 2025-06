Pamela Franco no se quedó callada ante las recientes declaraciones de Christian Domínguez, quien la cuestionó por seguir hablando públicamente de la infidelidad que vivió durante su relación.

La cantante arremetió contra su expareja, dejando entrever que sus comentarios estarían motivados por un afán de protagonismo, recordándole que el cumbiambero la engañó hasta con dos mujeres a inicios de 2024.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego’, Franco respondió irónicamente al ser consultada sobre los comentarios de su expareja y padre de su hija. “No lo conozco, he perdido la memoria” , dijo al inicio.

Sin embargo, luego aclaró que la relación cordial que mantienen actualmente es gracias a ella. “Cuando me refiero a infidelidades es porque también he tenido una vida, otros me han engañado. Es parte de la vida. Tampoco la gente se tiene que golpear el pecho o sentirse aludida”, afirmó.

Asimismo, Pamela dejó en claro que no busca reconocimiento por su rol como madre y criticó a Domínguez por querer ser aplaudido públicamente por ello. “No tengo que salir a decir ni a mostrar fotos de lo que vivo en mi vida personal, sobre todo con mi hija. Si le gusta que le aplaudan, vamos a aplaudirle y listo” , expresó.

“Christian Domínguez jamás me reclamó algo”

En otro momento, reveló que Domínguez jamás le ha reclamado directamente por sus declaraciones en televisión. “Si el señor dice que se ha sentido ofendido, no entiendo por qué. Yo tengo mi WhatsApp y él no me ha hecho ningún reclamo”, sentenció.

Pamela también puso en duda la autenticidad de las molestias del cantante: “Cuando alguien realmente siente algo, no lo dice en cámaras. Si le incomoda algo, que me llame”.

Pamela Franco oficializó su relación con el futbolista Christian Cueva, con quien mantuvo un romance mientras él aún estaba casado con Pamela López. La foto es de un videoclip grabado por la cantante y el deportista

Finalmente, Franco dijo una polémica frase, pidiéndole que deje de atacarla. “Durante todo este tiempo, a mí nunca me ha reclamado nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te gusta la cámara? Seamos felices. Ya tiene quien lo engría, que lo engrían por allá”.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

Por su parte, Christian Domínguez declaró sentirse incómodo con que su expareja siga hablando de la infidelidad.

En entrevista con Amor y Fuego, manifestó: “Ese tema ya es bastante pasado. Cada uno tiene una vida, tiene que respetar a las personas que están a nuestro costado”.

Christian Domínguez

Domínguez también señaló que nunca se ha proclamado como el mejor padre, pero que se esfuerza cada día en serlo. “Yo me considero que trato de ser el mejor padre del mundo”, dijo.

Aseguró, además, que no responderá nada que pueda afectar la imagen de Franco como madre. “No me corresponde hablar de su vida”, concluyó.

Actualmente, Christian Domínguez mantiene una relación con su expareja, la conductora de TV, Karla Tarazona