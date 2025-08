El pasado 2 de agosto, “El gran chef famosos” anunció su salida de la televisión peruana luego de dos años al aire de forma ininterrumpida. En su despedida, se mencionó el nombre de diversos participantes que han sido parte del programa, entre ellos, el chef Giacomo Bocchio.

En medio de los mensajes de despedida, el conductor José Peláez y la jurado Nelly Rossinelli recordaron al ‘maestro Giacomo’ como una pieza importante en la gran acogida del programa de Latina.

Ante estas menciones, Giacomo Bocchio no tardó en agradecer de forma pública las muestras de cariño de parte del público y la mención de sus excompañeros, con quienes todavía mantiene una relación de amistad.

Giacomo Bocchio y Javier Masías no serán parte de la nueva temporada de “El gran chef famosos”. (Foto: Latina)

“Este último fin de semana ha visto muchas muestras de cariño, me han etiquetado, han comentado, me han escrito muchas cosas bonitas a raíz del último programa de ‘El Gran Chef Famosos’”, empezó diciendo el chef en su video.

“No quiero dejar de agradecer las lindas palabras que tuvieron conmigo en el programa. Participar en este programa como jurado ha sido una experiencia muy bonita para mí, muy enriquecedora también y me quedo con esas ganas que tenemos los peruanos de querer aprender, en especial cuando nos hablan de gastronomía… Me quedo con las amistades que he ganado y que he construido, y que seguimos cultivando aun cuando el programa ya terminó”, agregó.

Finalmente, Giacomo Bocchio precisó que, si bien terminó “El gran chef famosos”, el continuará trabajando en la difusión de técnicas para “elevar el juego culinario” a través de sus redes sociales y sus diversas plataformas.