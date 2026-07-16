Por Redacción EC

Han pasado dos décadas desde que High School Musical revolucionó la cultura pop y conquistó a millones de jóvenes alrededor del mundo. Para celebrar el 20.º aniversario de la exitosa franquicia de Disney, la productora peruana Fun Meeting reunirá por primera vez en el Perú a Lucas Grabeel, recordado por su interpretación de Ryan Evans, y Bart Johnson, quien dio vida a Jack Bolton, el padre de Troy Bolton.

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Actor que trabajó con Ozuna en polémica película explica cómo el cantante incursionó en el cine para adultos. Video: Instagram
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