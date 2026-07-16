Han pasado dos décadas desde que High School Musical revolucionó la cultura pop y conquistó a millones de jóvenes alrededor del mundo. Para celebrar el 20.º aniversario de la exitosa franquicia de Disney, la productora peruana Fun Meeting reunirá por primera vez en el Perú a Lucas Grabeel, recordado por su interpretación de Ryan Evans, y Bart Johnson, quien dio vida a Jack Bolton, el padre de Troy Bolton.

El encuentro se realizará el 22 de agosto en el Teatro Canout y promete ser una experiencia especial para quienes crecieron cantando y bailando al ritmo de las canciones de East High. Más que un encuentro con dos integrantes del elenco, el Fan Meeting busca convertirse en una oportunidad para revivir una historia que marcó a toda una generación y que, 20 años después, continúa vigente entre sus seguidores.

Bart Johnson dio vida a Jack Bolton, el padre de Troy Bolton, en la exitosa franquicia juvenil de Disney. (Foto: Instagram)

Estrenada en 2006, High School Musical trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. Sus personajes, su música y sus mensajes sobre la amistad, el trabajo en equipo y la confianza en uno mismo conquistaron a millones de espectadores, dando origen a secuelas, giras, conciertos y una comunidad de fanáticos que permanece activa hasta hoy.

Durante el Fan Meeting, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia cercana con ambos invitados, quienes compartirán anécdotas del rodaje, recuerdos de la franquicia e interactuarán con el público. Además, se han preparado distintas categorías de entradas con beneficios exclusivos, como fotografías con los artistas, hi touch y artículos de colección conmemorativos. El evento llega después del éxito de El Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie, que reunió a miles de fanáticos y realizó cuatro funciones en el Perú.