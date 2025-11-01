En la última edición de ‘Yo Soy’, del sábado 1, un dúo obtuvo el sí de Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán con su imitación de los reggaetoneros Rakim y Ken Y, por lo que obtuvieron un triple voto de aprobación para continuar en la competencia.

Los competidores fueron Marco Santacruz y Willy Bardales, originarios de Iquitos, quienes se dedican a la música y al canto desde su niñez, según narraron al jurado.

Ambos sorprendieron al jurado con su interpretación de ‘Down’, la famosa canción de Rakim y Ken Y.

“Si les decimos que sí habrá un problema porque la siguiente ronda es en Lima y Willy está en Iquitos. Han estado calmados en el escenario. Voy a decir que sí”, expresó Ricardo Morán.

Por su parte, Reátegui le pidió al intérprete de Ken Y que elevara su tono de voz.

“A mí me interesa su trabajo como dupla, Ken-Y tú lo hiciste igualito, pero cuando empezó la canción no te escuchaba, tienes que subir más la energía. Bienvenidos a la siguiente ronda. Ensayen porque está bien difícil esta temporada”, dijo Jely.

Por último, Carlos Alcántara aprobó su pase a la siguiente ronda con un “yo voy a decir que sí”.

Durante este programa audicionaron los imitadores de Milena Wharton, Anita Santiváñez, Canserbero, entre otros.