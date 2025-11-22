El programa de imitación musical ‘Yo Soy’, de Latina TV, anunció los 24 clasificados que competirán en la esperada Noche de Conciertos de su segunda temporada, tras un riguroso y polémico proceso de selección en Lima, Arequipa y más departamentos.
Así, el jurado, integrado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, eligió primero a 55 semifinalistas. Posteriormente, se realizó un corte final para definir a los 24 imitadores que avanzan a la fase de conciertos.
Los 24 clasificados a la noche de conciertos
Por ello, la lista de los 24 concursantes, que refleja una diversidad de géneros y estilos musicales, incluye a los imitadores de:
- José Luis Rodríguez ‘El Puma’
- Josimar
- Jungkook
- Manolo Otero
- Oscar D’ León
- Nelson Pinedo
- Jorge González
- Sam Smith
- Green Day
- Pelo Madueño
- Chacalón
- Michael Jackson
- Diego Bertie
- Gianmarco
- Whitney Houston
- Alejandra Guzmán
- Los Auténticos Decadentes
- Vicente Fernández
- Paulo Londra
- Karol G
- Yailin La Más Viral
- Gaitán Castro
- Pedro Fernández
- Payo (Grupo Frontera)
¿El público podrá elegir al imitador número 25?
A pesar de la emoción de los participantes, la elección no había terminado, pues Ricardo Morán anunció que el público podrá votar para seleccionar al imitador número 25 entre quienes no lograron clasificar.
Los televidentes podrán votar por su favorito a través de la app de Latina. Se elegirán a ocho concursantes, ellos regresarán al escenario, y de ese grupo, seleccionará al último concursante.
Salim Vera, Dyango, Víctor Manuelle, Justin Bieber, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Brunella Torpoco, María Becerra, Mon Laferte figuran entre los artistas que podrán tener una segunda oportunidad.
La Noche de Conciertos comienza este sábado 22 de noviembre, y las votaciones para el cupo 25 también finalizan el mismo día al inicio del programa.
