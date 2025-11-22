El programa de imitación musical ‘Yo Soy’, de Latina TV, anunció los 24 clasificados que competirán en la esperada Noche de Conciertos de su segunda temporada, tras un riguroso y polémico proceso de selección en Lima, Arequipa y más departamentos.

Así, el jurado, integrado por Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán, eligió primero a 55 semifinalistas. Posteriormente, se realizó un corte final para definir a los 24 imitadores que avanzan a la fase de conciertos.

Los 24 clasificados a la noche de conciertos

Por ello, la lista de los 24 concursantes, que refleja una diversidad de géneros y estilos musicales, incluye a los imitadores de:

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ Josimar Jungkook Manolo Otero Oscar D’ León Nelson Pinedo Jorge González Sam Smith Green Day Pelo Madueño Chacalón Michael Jackson Diego Bertie Gianmarco Whitney Houston Alejandra Guzmán Los Auténticos Decadentes Vicente Fernández Paulo Londra Karol G Yailin La Más Viral Gaitán Castro Pedro Fernández Payo (Grupo Frontera)

¿El público podrá elegir al imitador número 25?

A pesar de la emoción de los participantes, la elección no había terminado, pues Ricardo Morán anunció que el público podrá votar para seleccionar al imitador número 25 entre quienes no lograron clasificar.

Los televidentes podrán votar por su favorito a través de la app de Latina. Se elegirán a ocho concursantes, ellos regresarán al escenario, y de ese grupo, seleccionará al último concursante.

Salim Vera, Dyango, Víctor Manuelle, Justin Bieber, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Brunella Torpoco, María Becerra, Mon Laferte figuran entre los artistas que podrán tener una segunda oportunidad.

La Noche de Conciertos comienza este sábado 22 de noviembre, y las votaciones para el cupo 25 también finalizan el mismo día al inicio del programa.

HOY a las 9:00 p. m. en #YoSoy 🎤, nuestros imitadores llegan listos para brillar en el escenario y sorprender con presentaciones increíbles. 🤩¡Prepárate para una noche llena de talento y emoción! ✨ ➡️ Mira #YoSoy2025, de lunes a sábado a las 9:00 p. m., a través de la señal de Latina.pe

