“Yo soy” arranca su semana final con grandes sorpresas y siete participantes que buscan llevarse el premio de primer lugar. Tras una ardua competencia, el programa de Latina llega a su última etapa con conciertos en vivo.
Tras una histórica noche de eliminación, seis participantes fueron eliminados y abandonaron la competencia a poco de la semana final de “Yo soy”; sin embargo, otros siete imitadores aseguraron su permanencia.
LEE: “Aprendí a articular mejor mis ideas y dar devoluciones más técnicas”: Jely Reátegui habla de sus retos en “Yo Soy”
En un nuevo adelanto de “Yo soy” se anunció a los imitadores que clasificaron a la semana final del programa y que tendrán como meta llevarse el primer lugar con presentaciones en vivo.
Para esta etapa, clasificaron los imitadores de Billie Eilish, Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Pelo Madueño, Dyango, Josimar, Green Day y Jorge González.
“¡SEMANA FINAL! ESTE LUNES, a las 9:00 p. m., comienzan los conciertos en vivo. Ahora el público decide quién sigue en competencia votando a través de la app de Latina”, precisó el adelanto del programa en redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN: “Yo soy”: Imitadora de Michael Jackson se roba el aplauso del jurado con “The way you make me feel”
De esta manera, cada noche el público de “Yo soy” podrá elegir a su imitador favorito para que continúe en competencia y pueda coronarse al final de la última temporada del 2025.
TE PUEDE INTERESAR
- “Yo soy”: Imitador de Josimar pone a bailar al jurado con su interpretación
- “Yo soy”: Imitadores de Green Day cautivan a sus fans al ritmo de “Basket Case”
- Yo Soy 2025: Imitadora de Michael Jackson deslumbra con interpretación del clásico ‘Thriller’
- Yo Soy 2025: Imitadores Billie Eilish y Dyango ingresaron a la competencia tras repechaje
- “Yo soy”: Eva Ayllón se conmueve hasta las lágrimas con imitadora de Michael Jackson
Contenido sugerido
Contenido GEC