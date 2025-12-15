“Yo soy” arranca su semana final con grandes sorpresas y siete participantes que buscan llevarse el premio de primer lugar. Tras una ardua competencia, el programa de Latina llega a su última etapa con conciertos en vivo.

Tras una histórica noche de eliminación, seis participantes fueron eliminados y abandonaron la competencia a poco de la semana final de “Yo soy”; sin embargo, otros siete imitadores aseguraron su permanencia.

En un nuevo adelanto de “Yo soy” se anunció a los imitadores que clasificaron a la semana final del programa y que tendrán como meta llevarse el primer lugar con presentaciones en vivo.

El jurado de "Yo soy" celebró que tuvo grandes participantes en la temporada. (Foto: Latina)

Para esta etapa, clasificaron los imitadores de Billie Eilish, Michael Jackson, Alejandra Guzmán, Pelo Madueño, Dyango, Josimar, Green Day y Jorge González.

“¡SEMANA FINAL! ESTE LUNES, a las 9:00 p. m., comienzan los conciertos en vivo. Ahora el público decide quién sigue en competencia votando a través de la app de Latina”, precisó el adelanto del programa en redes sociales.

De esta manera, cada noche el público de “Yo soy” podrá elegir a su imitador favorito para que continúe en competencia y pueda coronarse al final de la última temporada del 2025.