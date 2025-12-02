Las galas de “Yo soy” continúan presentando a los mejores imitadores de la temporada. Esta vez, los intérpretes de Green Day sorprendieron al público y cautivaron al jurado al ritmo de “Basket Case”.

Los músicos Bruno R., Eduardo y Bruno I. subieron al escenario con la mejor predisposición para hacer un buen performance, al punto de que el jurado se paró de su asiento para sumarse a la algarabía del público.

En un momento de la presentación de los imitadores de Green Day, Carlos Alcántara y Jely Reátegui se pararon de sus asientos para sumarse a un ‘pogo’ en el público.

Imitadores de Green Day lograron que el jurado se sume a un ‘pogo’ en el público. (Foto: Captura de video)

“Muchachos, felicitaciones, han hecho ‘poguear’ a la gente. Me ha gustado mucho más esta presentación que la anterior, los he visto más comprometidos con cada uno de sus personajes, con intención y aún puede ser más. Muy bien”, señaló Jely Reátegui.

De esta manera, los imitadores de Green Day lograron convencer al jurado para quedarse una jornada más en “Yo soy”, salvándose así de caer en la noche de sentencia.

Eso sí, el formato hizo que tres imitadores sí fueran a sentencia: Chacalón, Payo del Grupo Frontera y Diego Bertie. Ellos tendrán que volver a enfrentarse en un reto musical para mantener su lugar en “Yo soy”.