Samahara Lobatón Klug, hija de Melissa Klug, anunció este lunes el fin de su relación con el cantante Bryan Torres. A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la joven confirmó que tomó la decisión tras descubrir una conducta que, según afirmó, representó una falta de respeto y compromiso dentro de su relación.

“ Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso , algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, señaló en el pronunciamiento.

Comunicado de Samahara Lobatón.

Samahara recordó que, por experiencias previas conocidas públicamente, dejó claros los límites desde el inicio de la relación. Sin embargo, indicó que estos “fueron vulnerados”. “Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza” , añadió al cerrar su mensaje.

Samahara Lobatón pone fin a relación con Bryan Torres. (Foto: Redes sociales)

La joven también agradeció el apoyo constante de su familia y amigos, destacando que hoy se siente “más fuerte que nunca”, pese a afrontar esta etapa en soledad.

Hasta el momento, Bryan Torres no ha ofrecido declaraciones ni ha emitido algún pronunciamiento en sus redes sociales sobre la separación.