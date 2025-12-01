“ONE PIECE 1152” Anime: Fecha de estreno confirmada

Escucha la noticia
Ya tenemos la fecha confirmada de estreno del capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE”. ¿Cuándo saldrá en Crunchyroll? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.
Fecha del capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE”
El capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE” está programado para salir el domingo 7 de diciembre confirmado.
¿Dónde ver legalmente el manga de “ONE PIECE”?
- Vía Crunchyroll
La única web oficial que transmite los capítulo del anime de “ONE PIECE” es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.
¿De qué trata el arco de Egghead en “ONE PIECE”?
El arco de Egghead inicia la Saga Final de “ONE PIECE” con la llegada de los Sombrero de Paja a la isla futurista de Egghead, hogar del genio científico Dr. Vegapunk (y sus seis satélites), donde descubren su avanzada tecnología y los poderosos Seraphim (nuevos Pacifistas). La trama se centra rápidamente en el conflicto cuando el CP0, liderado por Rob Lucci, llega con órdenes de asesinar a Vegapunk para silenciar sus vastos conocimientos históricos, lo que obliga a Luffy a formar una alianza inesperada para proteger al científico. Paralelamente, la Supernova Jewelry Bonney busca a Vegapunk, desenterrando el trágico y crucial pasado de Bartholomew Kuma. La situación escala drásticamente con la llegada del almirante Kizaru y el Gorosei Saint Jaygarcia Saturn, convirtiendo la isla en una zona de guerra y poniendo a los Sombrero de Paja en una carrera por escapar mientras Vegapunk se prepara para revelar al mundo la verdad fundamental sobre el Siglo Vacío y la historia mundial.
Ficha técnica del anime de “ONE PIECE”
- Título: ONE PIECE
- Género: Aventura, Acción, Comedia, Fantasía.
- Creador del manga original: Eiichiro Oda
- Estudio de animación: Toei Animation
Directores:
- Kōnosuke Uda (episodios 1-278)
- Munehisa Sakai (episodios 279-372)
- Hiroaki Miyamoto (episodios 373-679)
- Toshinori Fukuzawa (episodios 680-actualidad)
- Primera emisión: 20 de octubre de 1999
- Estado: En emisión
- Número de episodios: Más de 1000 (continúa en producción)
- Duración por episodio: Aproximadamente 24 minutos
- Idiomas de audio: Japonés, español latino, inglés, entre otros.
- Sinopsis: La serie sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo se vuelve de goma tras comer una Fruta del Diablo. Su objetivo es convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el legendario tesoro conocido como el “One Piece”, dejado por el antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger. Para lograrlo, Luffy reúne a una tripulación de piratas, los “Piratas de Sombrero de Paja”, y navega por los mares en una búsqueda épica llena de batallas, amistad y descubrimientos.
