“ONE PIECE 1152” Anime: Fecha de estreno confirmada

Ya tenemos la fecha confirmada de estreno del capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE”. ¿Cuándo saldrá en Crunchyroll? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Fecha del capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE”

El capítulo 1152 del anime de “ONE PIECE” está programado para salir el domingo 7 de diciembre confirmado.

¿Dónde ver legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Crunchyroll

La única web oficial que transmite los capítulo del anime de “ONE PIECE” es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.

¿De qué trata el arco de Egghead en “ONE PIECE”?

El arco de Egghead inicia la Saga Final de “ONE PIECE” con la llegada de los Sombrero de Paja a la isla futurista de Egghead, hogar del genio científico Dr. Vegapunk (y sus seis satélites), donde descubren su avanzada tecnología y los poderosos Seraphim (nuevos Pacifistas). La trama se centra rápidamente en el conflicto cuando el CP0, liderado por Rob Lucci, llega con órdenes de asesinar a Vegapunk para silenciar sus vastos conocimientos históricos, lo que obliga a Luffy a formar una alianza inesperada para proteger al científico. Paralelamente, la Supernova Jewelry Bonney busca a Vegapunk, desenterrando el trágico y crucial pasado de Bartholomew Kuma. La situación escala drásticamente con la llegada del almirante Kizaru y el Gorosei Saint Jaygarcia Saturn, convirtiendo la isla en una zona de guerra y poniendo a los Sombrero de Paja en una carrera por escapar mientras Vegapunk se prepara para revelar al mundo la verdad fundamental sobre el Siglo Vacío y la historia mundial.

Ficha técnica del anime de “ONE PIECE”

Título: ONE PIECE

ONE PIECE Género: Aventura, Acción, Comedia, Fantasía.

Aventura, Acción, Comedia, Fantasía. Creador del manga original: Eiichiro Oda

Eiichiro Oda Estudio de animación: Toei Animation

Directores: