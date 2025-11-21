“ONE PIECE 1151” Anime: Fecha confirmada del nuevo capítulo

Escucha la noticia
“ONE PIECE 1151” Anime: Fecha confirmada del nuevo capítuloResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Se ha confirmado que el capítulo 1151 del anime de “ONE PIECE” va a ser retrasado una semana, por lo que aquí te contamos el día exacto en el que saldrá el nuevo episodio en Crunchyroll.
Fecha del capítulo 1151 del anime de “ONE PIECE”
El capítulo 1151 del anime de “ONE PIECE” está programado para salir el domingo 30 de octubre. Esta semana se transmitirá un capítulo especial recopilatorio por parte del Doctor Chopper sobre la isla de Egghead.
Newsletter Saltar Intro
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
¿Dónde ver legalmente el manga de “ONE PIECE”?
- Vía Crunchyroll
La única web oficial que transmite los capítulo del anime de “ONE PIECE” es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.
¿Por qué un episodio especial ahora?
Si bien la noticia de un capítulo especial en lugar de una continuación directa de la trama puede generar cierta impaciencia entre los fans, es una estrategia que “One Piece” ha utilizado en el pasado. Estos episodios suelen servir para:
- Profundizar en la historia y los personajes: Permiten explorar antecedentes, motivaciones y relaciones que el ritmo de la trama principal no siempre permite.
- Construir expectación: Crean un breve “descanso” que puede aumentar el deseo de los fans por el próximo capítulo regular.
- Ajustar la producción: En ocasiones, se utilizan para dar tiempo al equipo de animación y asegurar la calidad del siguiente episodio principal.
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
Ficha técnica del anime de “ONE PIECE”
- Título: ONE PIECE
- Género: Aventura, Acción, Comedia, Fantasía.
- Creador del manga original: Eiichiro Oda
- Estudio de animación: Toei Animation
Directores:
- Kōnosuke Uda (episodios 1-278)
- Munehisa Sakai (episodios 279-372)
- Hiroaki Miyamoto (episodios 373-679)
- Toshinori Fukuzawa (episodios 680-actualidad)
- Primera emisión: 20 de octubre de 1999
- Estado: En emisión
- Número de episodios: Más de 1000 (continúa en producción)
- Duración por episodio: Aproximadamente 24 minutos
- Idiomas de audio: Japonés, español latino, inglés, entre otros.
- Sinopsis: La serie sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven cuyo cuerpo se vuelve de goma tras comer una Fruta del Diablo. Su objetivo es convertirse en el Rey de los Piratas al encontrar el legendario tesoro conocido como el “One Piece”, dejado por el antiguo Rey de los Piratas, Gol D. Roger. Para lograrlo, Luffy reúne a una tripulación de piratas, los “Piratas de Sombrero de Paja”, y navega por los mares en una búsqueda épica llena de batallas, amistad y descubrimientos.
Contenido Sugerido
Contenido GEC