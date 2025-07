“ONE PIECE 1155” Manga: Capítulo completo

El capítulo 1155 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado luego de que haya sido presentado Rocks D. Xebec oficialmente en la historia de Eiichiro Oda en Elbaph. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1155 de “ONE PIECE”

“Los Piratas de Rocks”.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Color Spread en portada: “La banda de Sombrero de Paja camina sobre una escalera de madera que conecta un edificio con otro en lo alto de una ciudad”.

El capítulo empieza donde se quedó el anterior. Loki le confirmó a Rocks que estaban en Elbaph, pero también le dijo que su padre estaba fuera de la isla en una expedición. Loki estaba muy sorprendido, ya que era la primera vez en su vida que veía humanos. Rocks le preguntó a Loki cuál era su nombre.

Después Rocks le exigió a Loki que se fuera a casa y que llamara a su padre, ya que este debería curar las heridas de Loki. De esa forma Rocks podría volver a ver a Harald. Sin embargo Loki se negó y atacó a Rocks, pero Rocks usó su espada para contraatacar.

Loki: “¿¡Qué te hace pensar que mi padre va a regresar por algo tan tonto como mis heridas!?¡¡Y cómo te atreves a darme órdenes con esa pinta de debilucho que tienes!!”

Narrador: Las estocadas de Rocks eran conocidas por ser parecidas al impacto de un martillazo gigante o al impacto de un cañonazo. Hacían volar todo lo que había a su alrededor.

Rocks: “Vohahaha. ¡¡Oh, no!! ¡¡Miren!! ¡¡¡Loki está gravemente herido!!!”

Comienza un flashback sobre el Levely que tuvo lugar 8 años antes. Los soldados del “Castillo de Pangea” informaban que 5 de los reyes habían sido atacados y secuestrados por un hombre de gran tamaño vestido de negro.

Después vemos a Imu en la “Habitación de Flores”.

Imu: “Las vidas de simples reyes no pueden usarse como moneda de cambio contra mí.”Rocks: “Eso me temía... Aunque la Tierra Santa se ha convertido en un caos absoluto...”

De repente vemos que Rocks estaba sentado en el suelo bastante cerca de Imu, además tenía una pistola en la mano. También vemos a una sirvienta arrodillada al lado de Imu, una mujer que era idéntica a Gunko (iba vestida con una especie de hábito de monja y tenía una mascarilla de tela en la boca).

Imu se giró hacia Rocks y lo miró fijamente mientras que Rocks, muy furioso, amenazó a Imu sin miramientos.

Narrador: Como nunca antes, y por primera vez, alguien había sido capaz de adentrarse a lo más profundo de la Tierra Santa... A la “Habitación de Flores”.

Ese hombre se presentó a sí mismo como un “admirador de Davy Jones”.Y eso fue todo lo que hizo, ya que sabía muy bien lo que no era capaz de hacer...Aunque sí que dejó unas palabras tras de sí.

Rocks: “¡¡¡Un día volveré...!!! ¡¡¡REGRESARÉ AQUÍ!!!”- Rocks se encontró con Harald en la ciudad de Mary Geoise cuando ambos intentaban escapar.

En una ÉPICA página doble, vemos que ambos se atacan el uno al otro. El choque de su Ambición con “rasgos de dinastía” fue muy parecido al de Roger contra Shirohige o Luffy contra Kaidou, sus espadas no se llegaron a tocar.

El narrador explica que el enfrentamiento entre estos 2 extraños, acabó con todo lo que había a su alrededor en un rango de 5 kilómetros. Ambos se presentaron mientras luchaban. Tras una breve batalla, los dos escaparon juntos (Harald le tuvo que preguntar a Rocks en qué dirección estaba Elbaph porque estaba muy perdido loool).

Rocks le dijo a Harald que si ambos sobrevivían, deberían volver a verse. Pero Harald le contestó que jamás se volvería a juntar con un criminal. Después Harald saltó del Red Line ante el asombro de Rocks, que no podía creerse lo loco que estaba Harald.

A continuación, el narrador cuenta que pese al tratamiento de emergencia, el Almirante al que atacó Rocks finalmente murió. Esto hizo que el Gobierno Mundial pusiera un alto precio por su cabeza (nos muestran el Wanted de Rocks, pero no vemos su recompensa porque está tapada).

Tras esto Rocks atacó un barco que llevaba el “Oro Celestial” a Mary Geoise. Incluso llegó a destruir una de las “Puertas de la Justicia” en su huida.

Ya con dinero y un barco, Rocks empezó su vida como pirata. Durante los siguientes años, Rocks empezó a atacar a barcos piratas. Participó en varios “Davy Back Fight” y así consiguió nuevos tripulantes para su barco. Sin embargo Rocks aún no había formado oficialmente su banda pirata. Simplemente eran una panda de malhechores que seguían a Rocks.

Volvemos al “presente” del flashback (hace 48 años). En otra ALUCINANTE página doble vemos a Rocks y a sus 6 compañeros comiendo en el “Castillo Aurust” junto a Harald y Loki.

Loki estaba tumbado en una cama con vendajes por todo el cuerpo. Harald había regresado lo más rápido posible de su expedición tras enterarse de que Loki estaba herido. Aunque las heridas de Loki ya estaban casi curadas, Harald le pidió que no volviese a ir al “Inframundo”.

Loki estaba muy contento al ver que su padre había regresado por él.- Rocks quería que Harald se uniese a él, ya que había escuchado que el Gobierno Mundial había ignorado todas las peticiones de Harald. Pero Harald se negó, ya que perdería toda la confianza que se había ganado de otros países. Después Harald preguntó a los compañeros de Rocks por qué seguían a un tipo como él.

Shiki: “¿¡Seguir!? ¿¡A quién!? ¿¡A este idiota!? ¡¡Jihaha, no me hagas reír!!¡¡Nosotros vamos por nuestra cuenta!! ¡¡Aunque Rocks la palmase, no cambiaría nada!!”

Shiki el Yakuza (más tarde conocido como el León Dorado)

Stussy: “Exacto. Pero hay algo interesante en su PLAN. Siento que es una excelente oportunidad de hacerse rico ♡”

Ms. Bucking la Ladrona de Ciencias (Buckingham Stussy)

Marlon: “¿Has escuchado hablar de “Hachinosu”? ¿La “Isla del Exilio”? También conocida como la Isla Pirata.Es la isla donde los países solían reubicar a los criminales más despiadados que sus propias prisiones no podían controlar.”

Don Marlon el Gangster del West Blue

Newgate: “Se suponía que era una “isla deshabitada” sin comida donde simplemente esperabas la llegada de tu muerte.”

Edward Newgate el Pirata (más tarde conocido como Shirohige)

Wang Zhi: “¡¡Pero en los últimos años, esos criminales han sobrevivido creando sus propias organizaciones!!¿¡Y cuál crees que ha sido la razón!?”

Wang Zhi (Ouchoku) el Pirata Gurú (futuro Almirante de la Isla Pirata)

Ganzui: “¡¡Había vetas de oro bajo la isla!!¡¡Alguna organización de los bajos fondos se enteró de ello y ayudó a los criminales a volverse inmensamente ricos!!”

Ganzui el Contrabandista

Ganzui era el tipo enorme que vimos en God Valley vistiendo una armadura completa (y uno de los zombis de Moria en Thriller Bark). Don Marlon era un gangster inspirado en personajes como Vito Corleone (¿quizás era el padre de Bege?). Y Wang Zhi (Ouchoku) era un tipo que se parecía bastante a Caribou y Coribou (¿quizás también era su padre?).

Rocks le pidió de nuevo a Harald que se uniese a él. Loki, que se había levantado de la cama, estaba escuchando a escondidas tras la puerta la conversación entre ambos. Loki lloró de emoción cuando escuchó las palabras de Rocks.Rocks: “¡¡Ven conmigo Harald!! ¡¡¡Si nos unimos, seremos imparables!!!”

Harald: “¡¡No insistas!! ¡¡Soy el rey de un país!!”

Rocks: “¡¡Qué importa eso!! ¡¡¡Hagámonos con el “Mundo”!!!”

Loki: “¡¡¡El “Mundo”...!!!”

Narrador: Tiempo después, Loki se dio cuenta de que había sido salvado...

En la última página del capítulo vemos varios barcos llegando a “Hachinosu” mientras el narrador nos cuenta lo que pasó 4 años después (44 años antes del presente).

Narrador: Han pasado 4 años desde entonces, en los que Harald rechazó todas las invitaciones que le hizo Rocks...Y finalmente... ¡¡el plan de Rocks junto al grupo de élite de rufianes que estaban de acuerdo con él, está a punto de llevarse a cabo!!

Rocks: “¡¡¡Adelante!!!”

El capítulo termina con la bandera de los “Piratas de Rocks” ondeando por primera vez.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1155 de “ONE PIECE”

El capítulo 1155 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 20 de julio. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Resumen del capítulo 1154:

El capítulo comienza con Yamato, Ulti, Page One, O-Chō y Kikunojo visitando una tumba en ruinas en Ringo, dedicada a un héroe del West Blue criado allí.

Luego, la historia retrocede para revelar eventos críticos en Elbaf, la tierra de los gigantes. Una prolongada tormenta de nieve causó una severa hambruna en la isla. El bebé Loki regresó al castillo, pero su madre, la Reina Estrid, lo rechazó con odio, culpándolo por las desgracias y deseando su destrucción. Estrid murió poco después, antes del regreso del Rey Harald.

El Rey Harald regresó con la noticia de que había conseguido ayuda humanitaria: numerosos barcos humanos llegaron a Elbaf cargados de comida, mostrando la cooperación entre humanos y gigantes. Loki fue criado por el hermano menor de Estrid, quien también lo maltrató y luego fue asesinado. Para contener a Loki, los soldados le cubrieron los ojos, alegando una enfermedad ocular.

La narrativa salta 56 años atrás, donde el Rey Harald y Jarul conversan. Harald revela que se infiltró en el Reverie de hace ocho años, donde ocurrió un “incidente” (un asesinato de un Almirante de la Marina, del que se habla al final del capítulo). Jarul menciona la historia de la “Galleyra”, un grupo de guerreros gigantes capturados en el pasado, y sugiere que están “congelados” en algún lugar, implicando una conexión con los gigantes congelados vistos en Punk Hazard.

Finalmente, el capítulo avanza a hace 48 años. Un joven Loki salta al “Inframundo” y, tras quitarse las vendas de los ojos, exclama: “Ni siquiera puedo morir”. En ese momento, un grupo de personajes se acerca: Shiki, Edward Newgate (Barbablanca), Buckingham Stussy y un misterioso hombre que se revela como ¡Rocks D. Xebec! La apariencia de Xebec es muy similar a la de Teach (Kurohige), con ojos, nariz y boca parecidos.

El capítulo concluye con Xebec dirigiéndose a Loki, preguntándole si ese es Elbaf y si Harald está allí. El narrador revela que Harald se encontró con Xebec hace 8 años en el Reverie, donde Xebec escapó tras asesinar a un Almirante de la Marina y ahora es un fugitivo con una alta recompensa. El mensaje del editor enfatiza la importancia de la aparición de Xebec, quien más tarde se convertiría en el Capitán de los Piratas de Rocks.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”