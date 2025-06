Ya salió todo el capítulo 1153 del manga de “ONE PIECE”. Estamos dentro del flashback del Rey Harald donde vemos no solamente su pasado, si no también el de Loki. ¿Qué fue lo que pasó ahora en la historia? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1153 de “ONE PIECE”

Capítulo 1.153: “El nacimiento de Loki.”

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del ONI VL 37 “Encuentro con Kikunojo, la Daimio de Ringo, y la jefa de la yakuza O-Chô.”

El capítulo comienza con la infancia de Harald junto a Dorry y Brogy. Harald nació siendo más fuerte y grande que los demás, así que le mimaron demasiado.

Un día Harald vio cómo capturaban a una mujer gigante llamada “Ida” y la usaban en un circo de una ciudad humana. Así que Harald liberó a Ida y destruyó la ciudad. Ida era una mujer con muchas pecas en la cara y unos labios gruesos, además tenía una larga coleta (su cara es bastante diferente a la que suele dibujar Oda).

Ida: “¿Quién eres?”

Harald: “¡Oh, no hace falta que me des las gracias! ¡Después de todo soy el rey de Elbaph y no puedo permitir que se mofen de mi tierra natal!”

De repente, Ida abofeteó la cara de Harald con mucha fuerza. Harald se quedó completamente en shock poniendo una cara muy graciosa loooool

Resulta que Ida había sido rescatada por los humanos de esa ciudad cuando naufragó, así que estaba trabajando con ellos de forma libre y voluntaria como agradecimiento. Ida le enseñó a Harald que no era mejor que nadie simplemente por haber nacido siendo más fuerte. Gracias a ella Harald se convirtió en una mejor persona y empezó a interesarse por otras culturas.

Harald llevó a Ida de vuelta a Elbaph e incluso quiso casarse con ella, pero los ancianos se lo impidieron porque Ida no tenía sangre pura de Elbaph. Así que Ida se fue a vivir a una aldea de Elbaph mientras Harald iniciaba relaciones diplomáticas con otros países (como el Reino de Ryugu de Isla Gyojin).

Unos años más tarde, Ida dio a luz a Hajrudin pero ya los ancianos comprometieron a Harald con “Estrida”, la hija de un gigante de alto rango.

Estrida: “Nací en la Villa Alcohol, en las tierras del norte, y fui tratado estudiando Di Feng. ¡He visto que estoy destinada a ser amada y apreciada por Su Majestad! Así que por favor, olvide a esa chica del este y al niño.”

Harald: “Ahh... No... Yo no puedo hacer eso...”

Estrida era una preciosa mujer gigante vestida con un traje de bailarina (parecido a los que vistieron Nami y Vivi en Arabasta). Estaba obsesionada con el “Di Feng” (probablemente la versión del “Feng Shui” en el mundo de One Piece) así que Estrida ordenó abrir/cerrar las ventanas y cambiar de sitio los muebles y las cosas del castillo para que la energía pudiera fluir.

Tiempo después (cuando Harald estaba de viaje fuera de Elbaph) Estrida dio a luz a Loki, un bebé con ojos demoníacos (sus ojos son como los de Sauron del “El Señor de los Anillos”). Estrida entró en pánico y decidió lanzar a Loki al inframundo. Luego ordenó a los sirvientes que le dijeran al rey Harald que el niño había nacido sin vida.

Tras esto, en la ÉPICA página doble final del capítulo, vemos al bebé Loki llorando mientras escala gateando el “Árbol del Tesoro Adam”. Loki bebé estaba gravemente herido porque había luchado contra unas bestias del inframundo.

Loki: “Aah... Aah...”

El capítulo termina con un vistazo a Estrida en el castillo, a Harald viajando por el mar y a Ida/Hajrudin en la aldea de los gigantes mientras el narrador habla.

Narrador: [Desde la enfermedad de la Reina Estrida...]

Estrida: “Bornen a ese niño de la faz de la tierra... ¡¡De hecho, ya se predijo incluso antes de su nacimiento...!! ¡¡Que un día el rey Harald “será asesinado por su propio hijo”!!”

Soldado: “¡Su Majestad, por qué sigue sacando a relucir esas tonterías otra vez...!!”

Narrador: [Hasta la preocupación de Harald por el muro que existe entre países...]

Harald: “El “Gobierno Mundial” metiéndose de nuevo en mi camino... ¡¡¿Por qué los países no pueden actuar libremente?!!”

Ida: “¡El es tu hermano pequeño! ¿Verdad!? ¿No sería maravilloso que pudieras conocerle? Qué rico el bebé ♡”

Hajrudin: ¡¡Él no es mi hermano!! ¡¡Él es hijo de mi mamá!!"

Ida: “Awww ♡ Todo lo que dices es una monada ♡”

Narrador: [Todo desastre que azotó a Elbaph desde ese momento en adelante, es ahora atribuido como parte de la “Maldición de Loki”.]

FIN. La semana que viene SÍ HAY DESCANSO.

Fecha confirmada del capítulo 1153 de “ONE PIECE”

El capítulo 1153 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 29 de junio. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1152 de “ONE PIECE” revela detalles cruciales sobre el Haki del Conquistador y la historia de Elbaf.

Gaban le pide a Luffy que preste atención a cómo usa su Haki del Conquistador y le advierte que los enemigos no son inmortales. Gaban también nota que no solo Luffy posee “rasgos de dinastía”, sino que Zoro también los tiene. Luffy se sorprende de que Zoro no se diera cuenta, mientras Gaban le regaña por no controlarlo, lo que lleva a Zoro a disculparse. Sanji se siente frustrado por ser ignorado y se queja ante Gaban.

Una discusión entre Loki y Hajrudin interrumpe el momento. Loki acusa a Hajrudin de ingratitud por permitir que forasteros salven su tierra natal, mientras que Hajrudin desconfía de Loki debido a un incidente pasado en el que Loki casi se une al Gobierno. Luffy, con su instinto, intenta reclutar a Loki para su tripulación, pero Zoro y Sanji se oponen por su tamaño y apetito. Tanto Loki como Hajrudin rechazan la oferta.

Zoro y Sanji se dirigen al “Mundo Solar” con los gigantes, y Gaban insta a Hajrudin a liberar a Loki. Gaban revela que él y Shanks presenciaron el incidente del Rey Harald hace 14 años, aunque no vieron todo. Loki comienza a narrar los eventos de aquel día.

Flashback (hace 14 años): Loki y Jarul son convocados al castillo. Loki, que odia al Gobierno Mundial por la muerte de Rocks, desea hablar con su padre. Al entrar en la sala del trono, se horrorizan al ver al Rey Harald siendo atravesado por las armas de sus propios soldados. La silueta de Harald muestra cuernos y alas, lo que sugiere una posible transformación.

Mientras tanto, Gaban (más joven) y Shanks se bañan en unas aguas termales. Descubrimos que Shanks tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. Gaban menciona que no se habían visto en años, y Shanks revela que su vida cambió drásticamente tras la muerte de su capitán hace una década. Shanks está en Elbaf para hablar con el Rey Harald sobre algo importante, y Ripley también aparece para saludarlo. Simultáneamente, una figura misteriosa abre la sala del tesoro del castillo donde se encuentra una legendaria Akuma no Mi.

Segundo Flashback (hace 109 años): El capítulo introduce un flashback aún más antiguo, 109 años en el pasado, una época donde los “Piratas Kyohei” eran la cosa más temida en los mares. Vemos a un joven Harald (muy parecido a Loki, pero con el pelo corto y puntiagudo) persiguiendo barcos con Dorry, Brogy, Oimo y Kashi. También se muestra un barco oficial del “Reino de los Gigantes” atracado en un reino humano, lo que asociaba a Elbaf con el terror.

Harald, el rey de Elbaf que ascendió al trono a la temprana edad de 45 años (15 en años humanos humanos), es retratado como un “imbécil” extremadamente violento. El capítulo termina con Harald destruyendo parte de un castillo y aterrorizando a la gente mientras exclama: “¡¡¡Ahora quién es vuestro “Dios”!!!”.

