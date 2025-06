Ya salieron los primeros spoilers del capítulo 1153 del manga de “ONE PIECE” en donde veremos más sobre el pasado del Rey Harald. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos todo.

Spoilers “ONE PIECE 1153″

“EL NACIMIENTO DE LOKI”

HISTORIA DE PORTADA: YAMATO SE ENCUENTRA CON KIKU EN RINGO. KIKU ES AHORA EL DAIMYO DE RINGO.

-VEMOS CÓMO HARALD CONOCIÓ A IDA (LA MADRE DE HAJRUDIN). HARALD LA VIO ATRAPADA EN UN CIRCO Y SE ENFURECIÓ, DESTRUYÓ LA CIUDAD PARA LIBERARLA. PERO IDA LO REGAÑÓ. IDA DIJO QUE FUE SALVADA POR ELLOS Y QUE ESTABA TRABAJANDO EN EL CIRCO PARA DEVOLVER LA AMABILIDAD DE LA GENTE DEL PUEBLO.

-HARALD FUE HUMILLADO POR ESTO Y SE ENAMORÓ DE IDA Y LA LLEVA A SU HOGAR EN ELBAF. COMIENZA A MODERNIZAR ELBAF Y EMPIEZA A FORJAR ALIANZAS.

-AÑOS DESPUÉS, HAJRUDIN NACIÓ. HARALD QUERÍA CASARSE CON IDA PERO LOS ANCIANOS DE ELBAF SE LO PROHIBIERON. ELEGIRON A OTRA MUJER PARA ÉL LLAMADA ESTRIDD, QUIEN ERA DE PURO LINAJE ELBAF Y ESTABA OBSESIONADA CON LOS AUGURIOS.

-ESTRIDD DIO A LUZ A LOKI PERO ESTABA ATERRORIZADA POR LOS OJOS RASGADOS DE LOKI Y LO ARROJÓ AL INFRAMUNDO.

-EL CAPÍTULO TERMINA CON EL BEBÉ LOKI GATENDEANDO DESDE LA OSCURIDAD, RODEADO DE BESTIAS CAÍDAS, TRATANDO DE TREPAR AL ÁRBOL DE ADÁN PARA REGRESAR AL CASTILLO.

DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA

Fecha confirmada del capítulo 1153 de “ONE PIECE”

El capítulo 1153 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 29 de junio. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1152 de “ONE PIECE” revela detalles cruciales sobre el Haki del Conquistador y la historia de Elbaf.

Gaban le pide a Luffy que preste atención a cómo usa su Haki del Conquistador y le advierte que los enemigos no son inmortales. Gaban también nota que no solo Luffy posee “rasgos de dinastía”, sino que Zoro también los tiene. Luffy se sorprende de que Zoro no se diera cuenta, mientras Gaban le regaña por no controlarlo, lo que lleva a Zoro a disculparse. Sanji se siente frustrado por ser ignorado y se queja ante Gaban.

Una discusión entre Loki y Hajrudin interrumpe el momento. Loki acusa a Hajrudin de ingratitud por permitir que forasteros salven su tierra natal, mientras que Hajrudin desconfía de Loki debido a un incidente pasado en el que Loki casi se une al Gobierno. Luffy, con su instinto, intenta reclutar a Loki para su tripulación, pero Zoro y Sanji se oponen por su tamaño y apetito. Tanto Loki como Hajrudin rechazan la oferta.

Zoro y Sanji se dirigen al “Mundo Solar” con los gigantes, y Gaban insta a Hajrudin a liberar a Loki. Gaban revela que él y Shanks presenciaron el incidente del Rey Harald hace 14 años, aunque no vieron todo. Loki comienza a narrar los eventos de aquel día.

Flashback (hace 14 años): Loki y Jarul son convocados al castillo. Loki, que odia al Gobierno Mundial por la muerte de Rocks, desea hablar con su padre. Al entrar en la sala del trono, se horrorizan al ver al Rey Harald siendo atravesado por las armas de sus propios soldados. La silueta de Harald muestra cuernos y alas, lo que sugiere una posible transformación.

Mientras tanto, Gaban (más joven) y Shanks se bañan en unas aguas termales. Descubrimos que Shanks tiene un tatuaje en su brazo izquierdo. Gaban menciona que no se habían visto en años, y Shanks revela que su vida cambió drásticamente tras la muerte de su capitán hace una década. Shanks está en Elbaf para hablar con el Rey Harald sobre algo importante, y Ripley también aparece para saludarlo. Simultáneamente, una figura misteriosa abre la sala del tesoro del castillo donde se encuentra una legendaria Akuma no Mi.

Segundo Flashback (hace 109 años): El capítulo introduce un flashback aún más antiguo, 109 años en el pasado, una época donde los “Piratas Kyohei” eran la cosa más temida en los mares. Vemos a un joven Harald (muy parecido a Loki, pero con el pelo corto y puntiagudo) persiguiendo barcos con Dorry, Brogy, Oimo y Kashi. También se muestra un barco oficial del “Reino de los Gigantes” atracado en un reino humano, lo que asociaba a Elbaf con el terror.

Harald, el rey de Elbaf que ascendió al trono a la temprana edad de 45 años (15 en años humanos humanos), es retratado como un “imbécil” extremadamente violento. El capítulo termina con Harald destruyendo parte de un castillo y aterrorizando a la gente mientras exclama: “¡¡¡Ahora quién es vuestro “Dios”!!!”.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”