“ONE PIECE 1167″ Manga: Spoilers confirmados

Ya tenemos los primeros spoilers del capítulo 1167 del manga de “ONE PIECE”. Después del anuncio de la muerte de Rocks D. Xebec, el Rey Harald enfrenta un nuevo rumbo ahora tratando de salvar a su pueblo. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Spoilers “ONE PIECE 1167″

Harald recibe la tarea del Gobierno Mundial de ayudar a los Marines deteniendo un barco pirata que se desplaza a través de una espesa neblina, lo que más tarde despierta rumores sobre una enorme silueta que acecha el Triángulo de Florian.

Harald es llamado por los Cinco Ancianos (Five Elders), quienes marcan su brazo con el sello del Mar Somero ( Shallow Sea ), el primer paso del sistema de tres partes: Somero ( Shallow ), Profundo ( Deep ), Abisal ( Abyssal ). (Abisal es el rango más alto).

), el primer paso del sistema de tres partes: Somero ( ), Profundo ( ), Abisal ( ). (Abisal es el rango más alto). Tras la muerte de Roger, el mundo se sumerge en la Gran Era Pirata, y los Marines comienzan a reclutar gigantes para fortalecer sus fuerzas.

En el dominio de los Caballeros de Dios ( God Knights ), Harald se encuentra con Garling, quien le da una criatura utilizada para el contacto instantáneo.

), Harald se encuentra con Garling, quien le da una criatura utilizada para el contacto instantáneo. 15 años antes: Durante la huida de Fisher Tiger, un Caballero de Dios enmascarado corta sus ataduras y le permite escapar.

Durante la huida de Fisher Tiger, un Caballero de Dios enmascarado corta sus ataduras y le permite escapar. De vuelta en Mary Geoise, Harald es presentado a Shanks y Shamrock. ¡Shanks acaba de aceptar un pacto del Mar Somero y se une a los Caballeros de Dios inmediatamente! (Porque sus talentos coinciden con los de Shamrock, que también es una estrella en ascenso en Tierra Santa).

Harald intenta reconocer a Shanks, pero Shanks le responde bruscamente llamándolo un “don nadie”. Sin embargo, se insinúa que Shanks fue quien liberó a Tiger.

En Elbaf, Ida se vuelve críticamente enferma, y se necesita un sanador de otra tierra. Harjudin se hace a la vela para encontrar uno. Loki se entera de esto y entra en cólera, atacando la aldea de Ida porque cree que alguien la envenenó.

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1166 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1167 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 30 de noviembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El Fin de Rocks D. Xebec: Rocks, debilitado tras la batalla contra Roger y Garp en God Valley, es rematado por Garling Figarland (junto a Sommers y Maffey), quienes le clavan una espada. Sus últimas palabras son de agradecimiento a Roger y Garp por detenerlo.

Rocks, debilitado tras la batalla contra Roger y Garp en God Valley, es rematado por (junto a Sommers y Maffey), quienes le clavan una espada. Sus últimas palabras son de agradecimiento a Roger y Garp por detenerlo. Hundimiento de God Valley: La isla de God Valley comienza a hundirse en el mar, cerrando el incidente. Se muestra a varios futuros personajes importantes de la tripulación de Rocks (Newgate, Linlin, Kaido, Shakky) mientras la isla desaparece.

La isla de God Valley comienza a hundirse en el mar, cerrando el incidente. Se muestra a varios futuros personajes importantes de la tripulación de Rocks (Newgate, Linlin, Kaido, Shakky) mientras la isla desaparece. Descubrimiento de Shanks: De vuelta en el barco Oro Jackson , Roger y su tripulación encuentran a un bebé Shanks sonriendo dentro de uno de sus cofres del tesoro.

De vuelta en el barco , Roger y su tripulación encuentran a un bebé sonriendo dentro de uno de sus cofres del tesoro. Reacciones Globales y Loki: La noticia de la disolución de los Piratas de Rocks se difunde. El gigante Harald (rey de Elbaf) ataca con rabia a otro gigante, sintiéndose culpable de que sus esfuerzos por la paz le impidieron ayudar a Rocks. Loki quería unirse a Rocks, creyendo que era el dios Nika, pero Rocks le había confesado que solo era un pirata con la ambición de ser el rey del mundo.

La noticia de la disolución de los Piratas de Rocks se difunde. El gigante (rey de Elbaf) ataca con rabia a otro gigante, sintiéndose culpable de que sus esfuerzos por la paz le impidieron ayudar a Rocks. quería unirse a Rocks, creyendo que era el dios Nika, pero Rocks le había confesado que solo era un pirata con la ambición de ser el rey del mundo. Garp y Dragon: En el Cuartel General de la Marina, Garp visita a Dragon , quien está encarcelado. Tras una breve e intensa conversación, Garp le entrega la llave de la celda a Dragon, quien le confiesa que renunciará a la Marina y expresa su desprecio. Garp simplemente acepta.

En el Cuartel General de la Marina, visita a , quien está encarcelado. Tras una breve e intensa conversación, Garp le entrega la llave de la celda a Dragon, quien le confiesa que renunciará a la Marina y expresa su desprecio. Garp simplemente acepta. El Sacrificio de Harald: Tiempo después, Harald se despide de su familia en Elbaf y viaja a Marineford. En un acto final, se arranca sus cuernos y, cubierto de sangre, se arrodilla ante la Marina y el Gobierno Mundial, pidiendo que le permitan redimir los pecados de los Gigantes durante los últimos 1000 años para que los hijos de Elbaf puedan vivir en paz.

Tiempo después, Harald se despide de su familia en Elbaf y viaja a Marineford. En un acto final, se arranca sus cuernos y, cubierto de sangre, se arrodilla ante la Marina y el Gobierno Mundial, pidiendo que le permitan redimir los pecados de los Gigantes durante los últimos 1000 años para que los hijos de Elbaf puedan vivir en paz. Cierre: El capítulo termina con una viñeta de la mirada de Imu.

