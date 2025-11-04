“ONE PIECE” live action: ¿Quién es Cole Escola? El nuevo Bon Clay

Netflix continúa ampliando el universo live action de “ONE PIECE”, y recientemente confirmó que el aclamado actor y comediante Cole Escola interpretará al carismático y extravagante Bon Clay (Mr. 2 Bon Kurei) en la tercera temporada. Pero, ¿quién es realmente esta nueva estrella que promete darle una nueva vida al icónico personaje creado por Eiichiro Oda?

Cole Escola: un talento versátil del teatro y la comedia

Cole Escola nació el 25 de noviembre de 1986 en Clatskanie, Oregon (EE. UU.). Es actor, comediante, cantante y dramaturgo, conocido por su estilo humorístico irreverente y su enfoque teatral en cada uno de sus proyectos. Escola se identifica como persona no binaria y utiliza los pronombres they/them (elles en español), lo cual ha sido parte importante de su representación y visibilidad dentro de la industria del entretenimiento.

Su carrera comenzó en los escenarios de cabaré de Nueva York, donde desarrolló un humor único, cargado de sátira, improvisación y personajes exagerados. Ese talento lo llevó rápidamente a la televisión y, más tarde, a los escenarios de Broadway.

A master of performance and precision! 🦢✨ A theatrical assassin who turns combat into art, Bon Clay is as dangerous as they are dazzling! 🩰 🏴‍☠️ Welcome Cole Escola to One Piece Season 3! 😆 pic.twitter.com/ckcgnGaATC — ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) November 3, 2025

Inicios y reconocimiento en la televisión

Antes de su salto al teatro, Cole Escola participó en diversas producciones televisivas que le dieron notoriedad. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la comedia “Difficult People” (2015–2017), donde interpretó a Matthew, un asistente sarcástico y sin filtros que se convirtió en uno de los favoritos de los fanáticos.

También fue parte de la serie “Search Party”, interpretando a Chip, un personaje excéntrico y manipulador que demostró su capacidad para combinar comedia y drama. Además, ha aparecido en programas de sketches, videos virales y producciones independientes, siempre destacando por su estilo provocador y creativo.

“Oh, Mary!”: el éxito que lo consagró en Broadway

El gran salto de Cole Escola al reconocimiento internacional llegó con su obra teatral “Oh, Mary!”, estrenada en Broadway en 2024. Escrita y protagonizada por ellx mismx, la pieza es una comedia satírica sobre Mary Todd Lincoln, esposa del expresidente estadounidense Abraham Lincoln, que combina humor negro, crítica social y teatralidad absurda.

El éxito fue inmediato: “Oh, Mary!” se convirtió en uno de los fenómenos teatrales más comentados del año. En 2025, Escola ganó el Premio Tony a “Mejor interpretación por un actor principal en una obra de teatro”, haciendo historia como la primera persona abiertamente no binaria en ganar esa categoría.

Este reconocimiento consolidó su reputación como una de las voces más originales y disruptivas del teatro contemporáneo.

Su llegada al universo de “One Piece”

En noviembre de 2025, Netflix confirmó que Cole Escola interpretará a Bon Clay (Mr. 2 Bon Kurei) en la temporada 3 de “ONE PIECE”. El personaje, un asesino teatral y maestro del arte del disfraz, es uno de los más queridos del manga y el anime por su personalidad exagerada, su sentido del honor y su vínculo emocional con los protagonistas.

La plataforma describió la elección así: “A master of performance and precision — a theatrical assassin who turns combat into art.” Esta descripción parece hecha a la medida de Escola, cuya carrera ha estado marcada precisamente por la teatralidad, la versatilidad y la entrega emocional en escena.

La temporada 3 comenzará sus filmaciones a fines de 2025 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y adaptará el arco de Alabasta, donde Bon Clay desempeña un papel crucial en la historia.

La segunda temporada del live action de “ONE PIECE” se estrena este 10 de marzo de 2026.

