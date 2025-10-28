“ONE PIECE” live action, Temporada 2: fecha de estreno confirmada en Netflix

Netflix ha confirmado oficialmente que la segunda temporada del live action de “ONE PIECE” se estrenará el 10 de marzo de 2026, marcando el regreso de los Sombrero de Paja con nuevas islas, personajes inolvidables y un salto directo al Grand Line, la parte más peligrosa del mundo pirata creado por Eiichiro Oda.

Póster oficial

Póster oficial de la segunda temporada del live action de "ONE PIECE"

Después del éxito global de la primera temporada (que se convirtió en una de las series más vistas de 2023), Netflix y Tomorrow Studios apuestan por una producción aún más ambiciosa.El nuevo ciclo, titulado tentativamente “ONE PIECE: Into the Grand Line”, explorará el viaje de Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) y su tripulación rumbo al mítico mar donde aguardan nuevos aliados y enemigos.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

La confirmación de la fecha llega junto con las primeras imágenes oficiales y declaraciones del propio Oda, quien aseguró que la segunda temporada “llevará la historia a un nuevo nivel, con personajes muy esperados por los fans del manga y el anime”.

Arcos que abarcará la segunda temporada de “ONE PIECE”

La historia cubrirá cinco arcos principales del manga, siguiendo la cronología que conecta el final del East Blue con los primeros capítulos del arco de Arabasta.

Loguetown – Luffy y su banda llegan a la ciudad donde fue ejecutado Gold Roger. Aquí, nuevos enemigos y viejos recuerdos los preparan para su viaje. Reverse Mountain (Twin Capes) – La tripulación cruza la temida montaña que los conduce oficialmente al Grand Line, donde conocerán al enorme Laboon. Whiskey Peak – Una isla de cazadores de recompensas pondrá a prueba la confianza entre los Sombrero de Paja. Little Garden – En una isla prehistórica, los héroes se enfrentan a dinosaurios y gigantes en una batalla épica. Drum Island – El primer arco invernal donde se suma Tony Tony Chopper, el médico reno-híbrido que se convertirá en un miembro clave de la tripulación.

Aunque algunos rumores mencionaban que la historia llegaría hasta Arabasta, Netflix confirmó que la temporada 2 terminará en Drum, dejando los eventos del desierto para una tercera entrega.

Personajes confirmados y nuevas incorporaciones

La tripulación principal regresa con el mismo elenco que conquistó a los fans en 2023:

Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

como Monkey D. Luffy Mackenyu como Roronoa Zoro

como Roronoa Zoro Emily Rudd como Nami

como Nami Jacob Romero como Usopp

como Usopp Taz Skylar como Sanji

Además, la temporada 2 introducirá a varios personajes icónicos del manga:

Tony Tony Chopper (voz y captura por Mikaela Hoover)

(voz y captura por Mikaela Hoover) Dr. Kureha , mentora de medicina en Drum Island

, mentora de medicina en Drum Island Crocus , el guardián del faro en Reverse Mountain

, el guardián del faro en Reverse Mountain Smoker , el marine que persigue a Luffy desde Loguetown

, el marine que persigue a Luffy desde Loguetown Mr. 9 y Miss Wednesday , infiltrados del Baroque Works

, infiltrados del Baroque Works Brogy y Dorry, los gigantes de Little Garden

Tráiler oficial

Ficha técnica