“ONE PIECE” live action, Temporada 2: ¿Qué es Whisky Peak?

Netflix continúa expandiendo su ambicioso proyecto del live action de “ONE PIECE”, y todo apunta a que la Temporada 2 incluirá uno de los arcos más recordados de la saga inicial del manga y anime: Whisky Peak. Esta noticia ha generado entusiasmo entre los fans, ya que marca el inicio de una etapa más intensa dentro de la Gran Ruta Marítima (Grand Line).

¿Qué es el arco de Whisky Peak?

El arco de Whisky Peak es el primer arco completo dentro de la saga de Arabasta, una de las más emblemáticas del universo “ONE PIECE” creado por Eiichiro Oda. En la historia original, este arco se desarrolla inmediatamente después de que Luffy y su tripulación logran ingresar a la Grand Line, la peligrosa ruta donde navegan los piratas más poderosos del mundo.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Póster de la segunda temporada del live action de "ONE PIECE". (Foto: Netlfix)

La tripulación del Sombrero de Paja llega a una misteriosa isla llamada Whisky Peak, donde son recibidos con una calurosa celebración por los habitantes locales. Sin embargo, lo que parece una bienvenida amistosa pronto se convierte en una trampa mortal.

Los enemigos de Baroque Works

El arco introduce a la organización criminal Baroque Works, una de las más importantes en la historia temprana de “ONE PIECE”. Sus miembros operan en secreto bajo nombres en clave y trabajan para un misterioso líder que más adelante se revelará como Crocodile, uno de los Siete Guerreros del Mar (Shichibukai).

Durante el arco, los Sombrero de Paja descubren que los amables pobladores de Whisky Peak son en realidad cazadores de recompensas que intentan capturarlos para cobrar las recompensas sobre sus cabezas. Esta revelación desata una serie de enfrentamientos llenos de acción y humor característico del mundo de “ONE PIECE”.

Con la confirmación de que el live action de Netflix adaptará este arco, los fanáticos esperan ver cómo se trasladará la energía cómica y la tensión de Whisky Peak a la pantalla. También será la oportunidad para que aparezcan nuevos personajes clave como Vivi y Igaram, así como el debut formal de la organización Baroque Works.

Si la producción mantiene el mismo nivel de calidad y respeto por el material original que mostró en su primera temporada, este arco podría consolidar al live action como una de las adaptaciones de anime más exitosas en la historia de Netflix.

Ficha técnica de la Temporada 2 de “ONE PIECE” (Live Action – Netflix)