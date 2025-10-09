“ONE PIECE 1162” Manga: Capítulo completo

El capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE” ya ha salido y con este también conocemos un poco más del flashback de Rocks D. Xebec que se está desarrollando en el incidente de God Valley. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1162 de “ONE PIECE”

“G·V·B·R (God Valley Battle Royal)”.

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 44 (última parte): “¡¡Para Luffy-dono, otro pacífico día en Wanokuni!!”. Vemos a Yamato, Momonosuke, Kinemon y Ulti disfrutando de un paseo y comida en la Capital de las Flores.

El capítulo comienza con Rayleigh llevando en brazos a Shakky mientras intentan escapar de God Valley. Shiki detuvo los ataques de varios piratas hacia Rayleigh porque podrían lastimar también a Shakky.

Newgate ordenó a todos los piratas que se centrasen en conseguir los tesoros ahora que Shakky estaba a salvo, así que vemos batallas y luchas por toda la isla.

Garp descubrió a todos los civiles muertos y se quedó en shock, así que llamó enfurecido a Sengoku para ver si éste ya sabía lo que estaba ocurriendo.

Pasamos a Rocks, vemos que consiguió rescatar a Eris y a Teach. Rocks iba corriendo con ambos subidos a su espalda mientras era perseguido por Garling y otro “Caballero Divino”.

Junto a estos últimos iba un grupo de demonios como los que vimos en Elbaph en el presente. Eran los miembros restantes del “Clan Davy” (incluidos el padre y la abuela de Rocks) que habían sido transformados en demonios.

Rocks: “¡¡¡Maldita sea!!! ¿¡¡Estos tipos son inmortales o qué pasa!!?”

Eris: “¡¡Xebec!! ¡¡Déjame bajar!!”

Rocks: “¡¡¡Nuestra única opción ahora es correr!!! ¡¡Aquellos que fueron atrapados cambiaron a ESA FORMA!! ¿¡Pero de qué se trata exactamente!? ¿¡¡Es el poder de alguien!!? ¡¡Padre!! ¡¡Abuela!! ¿¡¡Qué os ha pasado a todos!!?”

De repente, Eris se bajó de un salto de la espalda de Rocks. Eris habló con él mientras recordaba al padre y a la abuela de Rocks.

Eris: “¡¡Xebec!! ¡¡Ahora yo también soy una orgullosa integrante del “Clan Davy”!! ¡¡Todo el mundo aquí fue muy amable conmigo pese a mi pasado como pirata...!! Entiendo perfectamente el destino de este clan... ¡¡¡y es por eso que debes dejar que me marche!!!Si no tuviese la suficiente capacidad para proteger adecuadamente a un niño...Si fuese una mujer que solamente supiese aferrarse a ti...No te habrías enamorado de mi.. ¿¡¡verdad!!?”

Rocks: “¡¡No seas tonta!!”

Eris: “¡¡¡Si en algún momento la situación cambiase y nos fuesen a capturar, mataré a Teach y luego me quitaré la vida!!¡¡Ambos debemos sobrevivir!! ¡¡No veremos en “Lulusia”, Xebec!!”

Pasamos a Linlin, justo después de robarle la “Uo Uo no Mi mitológica modelo Seiryū” a Ivankov (en este capítulo vemos a Kuma ayudando a algunos heridos con sus nuevos poderes).

Linlin estaba muy emocionada con la fruta.

Linlin: “¡¡La “Uo Uo no Mi”!! ¡¡Será para Katakuri!! Mi futura tripulación necesitará tener un enorme pode...”

Pero de repente, Kaidou apareció por sorpresa detrás de Linlin y la golpeó en la cara con su kanabo. Después Kaidou se comió la fruta y se transformó en dragón, marchándose volando de allí.

Regresamos con Rocks, que finalmente tuvo que matar a sus familiares del “Clan Davy”.

Rocks dijo que si ellos iban a matarle, no le quedaba otro remedio que acabar con ellos primero. Vemos también que Garling estaba seriamente herido (tosiendo sangre) después de su enfrentamiento con Rocks.

Imu llegó a God Valley mediante el cuerpo de Saturn al final del capítulo. Saturn se transformó en su forma de “Gyuuki” e Imu (con su cuerpo ensombrecido que todos conocemos) apareció sobre Saturn.

Rocks vio a esa terrorífica criatura y se preparó para luchar contra ella, pero Newgate llegó a la zona y se unió a Rocks.

Rocks: “Newgate, sabes que no hay nada que ganar nada con todo esto, ¿¡verdad!? ¿Aún así quieres ayudarme?”

Newgate: “¡¡No te preocupes!! ¡¡Después de todo, he estado bebiendo a cuenta tuya todo este tiempo!!”

En la ABSOLUTAMENTE ÉPICA página doble final del capítulo, vemos que Kaidou en forma dragón llegó volando por el cielo y también se unió a Rocks y Newgate.

Kaidou: “¡¡Hey, vosotros dos!! ¡¡Mirad esto!! ¡¡Wororororo!!¡¡Por fin he conseguido una “habilidad”!! ¡¡Quiero probarla ahora mismo!!”

Rocks: “¡¡Me alegro por ti!! Creo que esta es la vez que más contento te he visto nunca, ¿¡verdad!? ¡¡Vohahahahaha!!”

Newgate: “Todo eso está muy bien... ¿pero puedo preguntarte algo? ¿¡Qué demonios es esa cosa!?”

Garp y Roger también sintieron la llegada de Imu. Los Marines y los agentes del Gobierno Mundial se quedaron en shock al ver la transformación de Saturn.

Marines/Agente: “¡¡Saturn-sei!! ¡¡¡Qué es esa forma!!! ¡¡¡Uwahhh, es un monstruo!!!”

Garp (preocupado): “¡¡¡Todo esto tiene que ser un mal sueño!!! ¡¡¡Pero qué está pasando en esta isla!!!”

Roger (sonriendo): “¡¡Que vivan los gloriosos días de aventuras!! ¡¡¡Realmente no sé nada del mundo!!!”

El capítulo termina con Rocks (muy confiado) contestando a la pregunta de Newgate mientras Imu los mira fijamente en la última viñeta...

Rocks: “¿Has preguntado qué es eso? Veamos... ¡¡¡Creo que estamos mirando directamente... “AL MUNDO”!!!”

La semana que viene no habrá manga.

Fecha del capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 12 de octubre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Resumen del Capítulo 1161 de “One Piece”

El capítulo se centra en las intensas batallas y los movimientos clave de los personajes en God Valley:

La Intervención de Whitebeard y la Huida de Dragon

Dragon (aún en ese momento un Marine) es atacado por Saint Maffey , una mujer Caballero de Dios de la familia Satchel, quien lo atraviesa en el hombro con un rayo mientras huía con los bebés. Dragon cae, y el pequeño Shanks queda inconsciente tras golpearse la cabeza.

(aún en ese momento un Marine) es atacado por , una mujer Caballero de Dios de la familia Satchel, quien lo atraviesa en el hombro con un rayo mientras huía con los bebés. Dragon cae, y el pequeño Shanks queda inconsciente tras golpearse la cabeza. Justo cuando Maffey se prepara para rematar a Dragon, Whitebeard (Newgate) aparece providencialmente, cortando a Maffey por la mitad (sin matarla al instante, ya que ella sigue consciente y escapa con uno de los bebés).

(Newgate) aparece providencialmente, cortando a Maffey por la mitad (sin matarla al instante, ya que ella sigue consciente y escapa con uno de los bebés). Dragon aprovecha el caos para huir, pensando que el bebé con Maffey era el único, pero luego ve a Shanks inconsciente en el suelo y se lo lleva con él.

inconsciente en el suelo y se lo lleva con él. Varios piratas traicionan a Rocks, intentando hacerse un nombre al derrotar a los grandes. Esto provoca una épica doble página donde Whitebeard, Big Mom, Shiki y Kaido unen fuerzas momentáneamente para repeler a sus antiguos camaradas.

Garp vs. los Futuros Emperadores

Garp se da cuenta de que las “grandes figuras” (Whitebeard, Big Mom y Kaido) están cerca y va a por ellos.

se da cuenta de que las “grandes figuras” (Whitebeard, Big Mom y Kaido) están cerca y va a por ellos. Garp ataca el suelo con un puñetazo, que los tres esquivan. Kaido quiere pelear, pero Whitebeard y Big Mom deciden que no tienen tiempo para eso y se dan a la fuga.

quiere pelear, pero y deciden que no tienen tiempo para eso y se dan a la fuga. Mientras corren, Big Mom lanza un ataque masivo combinando a Zeus y Prometheus llamado “Heavenly Fire Breeze”, pero Garp lo resiste sin sufrir daños.

El Rescate de Shakky

Shakky (Shakuyaku, la actual dueña del bar en el Archipiélago Sabaody) intenta escapar por su cuenta, pero es encadenada por los Marines.

(Shakuyaku, la actual dueña del bar en el Archipiélago Sabaody) intenta escapar por su cuenta, pero es encadenada por los Marines. Saint Sommers la alcanza y la golpea con su garrote, preparándose para matarla o llevársela.

la alcanza y la golpea con su garrote, preparándose para matarla o llevársela. Silvers Rayleigh llega justo a tiempo, hiere gravemente a Sommers con su espada y rescata a Shakky .

llega justo a tiempo, hiere gravemente a Sommers con su espada y . Rayleigh le promete a Shakky que nunca más tendrá que pasar por algo tan aterrador.

El capítulo termina con los Piratas de Rocks y los Piratas de Roger acercándose al centro de God Valley, lo que presagia el inminente enfrentamiento principal. Roger finge estar ocupado chocando espadas con Whitebeard, mientras ordena a Rayleigh que rescate a Shakky.

