Netflix muestra el nuevo avance y detrás de cámaras de la Temporada 2 del live action de “ONE PIECE”

Netflix ha sorprendido a los fans con un nuevo avance y un detrás de cámaras exclusivo de la temporada 2 del live action de “ONE PIECE”. Bajo el título oficial “ONE PIECE: Rumbo a la Gran Ruta”, la serie promete llevarnos a un viaje aún más épico junto a Luffy y su tripulación, quienes se enfrentarán a mayores peligros y descubrirán la magia de nuevos aliados.

Un vistazo al detrás de cámaras

El material compartido muestra no solo escenas inéditas, sino también el esfuerzo de todo el equipo de producción para recrear la atmósfera única de la obra de Eiichiro Oda. Los actores destacan la química entre ellos y cómo el rodaje se ha convertido en una experiencia de amistad y aventura tan real como la de sus personajes.

Nuevas amenazas en la Gran Ruta

En esta temporada, los Sombrero de Paja se embarcarán oficialmente en la peligrosa Grand Line, donde se toparán con enemigos más poderosos, territorios desconocidos y tesoros que pondrán a prueba sus sueños. La producción ha prometido batallas más espectaculares, efectos visuales mejorados y una narrativa que sigue respetando el espíritu del manga y anime original.

El fenómeno mundial de “ONE PIECE”

El live action de “ONE PIECE” se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Netflix, superando expectativas tanto en público como en crítica. La primera temporada se mantuvo en el top 10 global durante varias semanas y fue celebrada por transmitir la esencia de la obra original sin perder su frescura.

Ficha técnica