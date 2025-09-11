“ONE PIECE 1160” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE”. El flashback de Rocks D. Xebec está llegando a su punto más candente ahora que sabemos que está muy cerca de God Valley. ¿Qué habrá pasado ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1160 de “ONE PIECE”

“El incidente de God Valley”.

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 42: “Yamato de pie en el Santuario de Oden sobre la Capital de las Flores”.

El capítulo empieza donde se quedó el anterior. El presentador subió al escenario a 8-9 miembros del “Clan Davy”. Teach niño y su madre eran 2 de ellos, la madre de Teach se parecía mucho a Robin/Olvia pero con el pelo alborotado. Dos de los hombres del “Clan Davy” eran bastante grandes.

Los Tenryuubito del público enfurecieron al ver a los esclavos del “Clan Davy”, así que empezaron a lanzarles cuchillos, espadas y hachas y a gritarles cosas como que el “Clan Davy” era un linaje despreciable. Uno de los Tenryuubito en el público incluso les gritó “Vosotros también sois de la tribu buccaneer, ¿¡¡verdad!!?” pero ningún personaje importante confirma esta información durante el capítulo.

Teach niño miraba aterrorizado al público mientras su madre intentaba protegerle de las cosas que estaban lanzando los Tenryuubito. El presentador intentó parar a los Tenryuubito diciéndoles que si alguno de los esclavos moría en el escenario, les penalizarían en el torneo.

Finalmente la presentación terminó y empezó la “Caza Humana”. Vemos varias páginas en las que los Tenryuubito y los “Caballeros Divinos” mataban a la gente de God Valley.

Dragon vio a Kuma e Ivankov hablando y luego vio a un Tenryuubito a punto de disparar a Kuma, así que Dragon disparó primero al Tenryuubito para salvar a Kuma.

¡¡Tras esto, en una ÉPICA página doble, vemos la llegada a God Valley de los Piratas de Rocks!! Esta escena tiene lugar justo antes de la escena que vimos sobre ellos en el capítulo 1.096.

Los Piratas de Rocks discutían sobre cómo deberían rescatar a Shakky.

Rocks: “¡¡Escuchadme todos!! ¡¡¡Aquí están “SHAKKY”, “TESOROS” y “AKUMA NO MIS”!!! ¿¡Qué ganaríamos peleando entre nosotros!? ¡¡Cooperemos entre todos por ahora!! ¡¡¡Y cuando regresemos, repartiremos todo de forma justa!!! ¿¡¡No suena bien!!?”

Barbel: “¿¡Y cómo demonios vamos a dividir a Shakky!?”

Shiki: “¡¡Obviamente ella se enamorará del tío que más la ayude!!”

Kyo: “¡Tienes toda la razón! ¡¡¡Así que largaos de aquí!!!”John: “¡¡No, Shakky se enamorará del tío que acabe consiguiendo más tesoros!!”

Newgate: “Hagan lo que les de la gana. Yo voy a salvarla como amiga. Aunque... Tampoco me importaría se acaba enamorando de mi.”

Stussy: “¿¡Cómo!? ¡¡Qué has querido decir con eso Newgate!!”

Gloriosa: “Si salvo a Shakky... Supongo que Roger me dará las gracias...pero... ¿¿Hmm??”

Streusen: “¡¡Wang Zhi se ha quedado en la isla para impedir que nadie entre en el Bar!!”

Linlin: “Vaya panda de idiotas. ¡¡Aunque el mundo se acabase mañana, Shakky no se iría con ninguno de vosotros!!”

Kaidou: “¡¡Linlin!! ¿De verdad vas a darme una Akuma no Mi?”

Durante el caos generado con la llegada de los Piratas de Rocks, Dragon fue capaz de salvar a los bebés gemelos.

Tras esto vemos la llegada de los Piratas de Roger a God Valley. Esta escena tiene lugar justo después de la escena que vimos sobre ellos en el capítulo 1.096.

Roger dijo que él mismo rescataría a Shakky y ordenó a sus nakamas que ellos fueran a por los tesoros. Pero el resto de la banda pisoteó a Roger y fueron directos a rescatar a Shakky.

Después vemos la presentación de los “Caballeros Divinos” (vemos que su nombre oficial en inglés es “Knights of God”). Esta escena es exactamente la misma que vimos en el capítulo 1.096, pero en vez de una viñeta pequeña, ahora es una página entera. Gracias a eso, además de los “Caballeros Divinos” que se vieron en el capítulo 1.096, ahora hay 2 más.

El primero de ellos es una criatura enorme parecida a un yeti con cuernos y alas de vampiro/demonio.

La segunda es una mujer muy grande con cuernos, dientes de sierra y un largo cabello revuelto de color blanco y negro. Además llevaba gafas de sol y se estaba fumando un puro. La mujer se parece mucho a Killingham pero no sabemos si son familia o no.

Los Marines que había en God Valley eran incapaces de detener a los piratas que iban llegando por todas las direcciones. ¡¡Pero el capítulo termina con otra ÉPICA página doble con la llegada de la “Flota de Garp” a God Valley!! Garp usó su “Gen Kotsu Meteo” para atacar a varios piratas de la isla desde su barco, mientras los soldados de la Marina lloraban de alegría al ver la llegada de refuerzos.

La próxima semana NO habrá manga.

Fecha del capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 14 de septiembre ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Capítulo 1.159: “La fatídica isla”:

La traición y el secuestro

El capítulo comienza con el secuestro de Shakky y el asesinato de Don Marlon a manos de Ouchoku, un traidor de los Piratas de Rocks. La noticia de la desaparición de Shakky causa un caos económico mundial. Mientras Ouchoku se regocija, Gloriosa, Roger y Rayleigh expresan su dolor y rabia. Roger culpa a Rocks por lo sucedido y jura matarlo.

El regreso a God Valley

Un año después, hace 38 años, Garling regresa a God Valley. Allí, una mujer pelirroja le presenta a sus hijos gemelos, Shamrock y Shanks. A pesar de que la mujer le pide a Garling que se quede, él la apuñala, revelando que la isla será eliminada. Garling le explica que ya ha elegido a una mujer de su estatus para casarse con ella y que si gana el próximo torneo, ella será suya. La Marina comienza a rodear la isla.

Monkey D. Dragon y los esclavos

Un joven Monkey D. Dragon, miembro de la Marina, muestra su renuencia a matar, usando tranquilizantes para defenderse. Cuestiona la verdadera misión, pero sus superiores lo silencian. Mientras tanto, en un barco de la Marina, los esclavos Ginny, Ivankov y Kuma se dirigen al torneo. Ginny ya ha filtrado información sobre los premios, e Ivankov intenta animar a los otros esclavos a luchar.

La información filtrada

El joven Morgans, presidente del periódico Sekai Keizai, intenta extorsionar al Cipher Pol con una “información increíble”, amenazando con publicarla si no le pagan. Su verdadero plan es filtrar a Hachinosu la noticia de que Shakky es el gran premio del torneo de God Valley. Al enterarse, los Piratas de Rocks, incluyendo a Linlin, Rocks, Roger y Garp, se dirigen hacia la isla.

El secreto de Rocks

En su camino, Rocks se encuentra con el barco de Harald. Durante una conversación privada, Rocks revela su verdadero nombre: Davy D. Xebec. Explica que su clan, el Clan Davy, ha sido perseguido por el Gobierno Mundial. Rocks revela que va a God Valley no solo por Shakky, sino para salvar a su esposa e hijo, quienes se refugiaron allí. Harald, después de un falso combate, lo deja continuar su camino.

El inicio del torneo

El capítulo culmina el día del “incidente de God Valley”. Se presentan los premios, incluyendo varias Frutas del Diablo raras, y finalmente, a Shakky, vestida con ropas de las Kuja. El presentador anuncia que el ganador del torneo podrá elegir entre convertirla en su esposa o su esclava. Entre los Caballeros Divinos, se encuentran Garling, Sommers y Gunko. Garling insiste en que Shakky será su esposa, mientras Sommers quiere convertirla en su esclava personal.

Dragon encuentra a la mujer pelirroja moribunda, quien le ruega que se lleve a sus hijos de la isla. También se ve a un niño Teach con su madre dentro de una jaula. El capítulo termina con un anuncio final: además del niño de la tribu buccaneer, los otros premios del torneo incluyen a los “Conejos super raros” y, después de 800 años, el redescubrimiento del “Clan DAAAAAVY”.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”