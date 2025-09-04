“ONE PIECE 1159″ Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1159 del manga de “ONE PIECE”. Todavía seguimos con el flashback de Rocks D. Xebec pero las cosas ahora sí se han puesto muy intensas. ¿Qué fue lo que pasó con el enemigo número 1 del mundo? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1159 de “ONE PIECE”

Capítulo 1.159: “La fatídica isla”.

El capítulo comienza con el narrador contando que un día Shakky fue secuestrada y Don Marlon fue asesinado. La persona responsable de ello fue un traidor dentro de los Piratas de Rocks: Ouchoku. Sin embargo, nadie en Hachinosu tenía ni idea de cómo pudo haber pasado algo así.

La noticia del secuestro de Shakky se propagó a toda velocidad por el mundo e incluso hizo que la economía mundial quedase paralizada durante varias semanas. Vemos a Ouchoku muy emocionado leyendo las noticias en el periódico. También vemos a Gloriosa llorando de tristeza y desesperación. Roger destrozó el periódico de la rabia y Rayleigh estaba muy preocupado por Shakky.

Roger: “¡¡¡Rocks!!! ¡¡¡Maldito imbécil!!! ¿¡¡Cómo has permitido que pase esto bajo tu vigilancia!!? ¡¡¡Voy a matarle!!!

”Rayleigh: “¡¡Shakky...!!”

Un año después (hace 38 años) Garling regresó a God Valley. La mujer pelirroja (a la que seguimos sin verle el rostro durante todo el capítulo) le presentó a Shamrock y Shanks. Garling se quedó sorprendido al ver que eran gemelos y dijo que eran adorables.

La mujer pelirroja le pidió a Garling que se quedase a vivir con ella en la isla pero Garling le dijo que no porque God Valley iba a desaparecer. Después Garling sacó su espada y apuñaló a la mujer en el vientre. Al mismo tiempo vemos cómo numerosos buques de guerra de la Marina llegaban a la isla.

Mientras la mujer pelirroja caía al suelo herida de gravedad, Garling le explicó que ya había decidido qué mujer a la altura de su estatus iba a ser su esposa. De hecho, Garling ya había “dado la orden” para que fuese capturada, y si Garling ganaba el próximo torneo, esa mujer se convertiría en su esposa.

Los ciudadanos de God Valley intentaban salir de la isla porque no sabían qué estaba pasando, pero los Marines los detenían. Uno de esos soldados de la Marina era un jovencísimo Monkey D. Dragon (su cartel de presentación dice “Futuro líder del Ejército Revolucionario y padre de Luffy”).

Dragon no quería matar a ninguna persona, así que optó por disparar tranquilizantes a unos tipos que intentaron atacarle. Dragon preguntó el verdadero propósito de la misión que estaban llevando a cabo, pero sus superiores le mandaron callar.

Pasamos a un barco de la Marina que iba de camino a God Valley con los esclavos para el torneo. Vemos que Ginny ya había filtrado al exterior la información sobre los premios del torneo. Ivankov estaba muy enfadado con los otros esclavos por su falta de espíritu para luchar. Kuma estaba escuchándolos en otra parte del barco mientras pensaba qué enérgicos que eran algunos de los esclavos.

Pasamos ahora a unas instalaciones del “Departamento de Información del Cipher Pol” en una isla desconocida. Allí un jovencísimo Morgans (Presidente del periódico Sekai Keizai ya en aquella época) llegó diciendo que tenía una “increíble información”. Morgans vestía muy parecido a como viste en el presente, pero en vez de sombrero llevaba una boina.- Morgans quería que el Cipher Pol le pagase un soborno por no publicar la información. Los agentes del Cipher Pol le amenazaron con borrarle del mapa, pero Morgans les dijo que lo intentasen si tenían agallas. Le pagasen o no, el verdadero plan de Morgans era filtrar a Hachinosu la información que tenía.

Los piratas de Hachinosu se enteraron de que Shakky iba a ser usada como premio del torneo en God Valley, así que partieron inmediatamente hacia allí. Linlin iba porque estaba más interesada en los otros premios, ya que quería conseguir alguna “Akuma no Mi” poderosa para sus hijos. Linlin le dijo Kaidou que a lo mejor él también podía conseguir alguna “Akuma no Mi” interesante. Tras esto vemos cómo Rocks, Roger y Garp se dirigían a God Valley.

En su camino hacia God Valley, Rocks fue bloqueado por el barco de Harald, que había sido enviado allí por el Gobierno Mundial. De hecho, cerca de la zona había un barco del Gobierno para vigilar que Harald cumplía las órdenes que le habían dado. Rocks le pidió a Harald si podían charlar a solas mientras echaban un trago, y Harald aceptó.Rocks: “Harald, mi nombre tiene una parte “oculta”... Mi verdadero nombre es “Davy D. Xebec”.

Harald: “¿¡Entonces “Rocks” no es tu nombre!?”

Rocks: “Mi clan es algo que el Gobierno ha estado persiguiendo durante largo tiempo para su total eliminación.Siendo el legendario pirata “Davy D. Jones” nuestro antepasado... el clan ha logrado sobrevivir, casi de milagro, escondiéndose en los bajos fondos.No sé si esto es algo bueno o no... pero ahora tengo un hijo. ¡¡Para proteger a mi mujer y mi hijo de cualquier posible peligro... decidí enviarlos a mi tierra natal... diciéndoles “Confiad en el Clan Davy”...!!”

Harald: “Ya veo, así que tus parientes y ahora también tu familia están todos en tu país natal.

”Rocks: “Exacto... y ese lugar es “God Valley”.

Rocks había dicho que se dirigía a God Valley para salvar a Shakky, pero la realidad es que iba para salvar a su mujer y su hijo. Harald rehusó unirse a Rocks y luego hizo como si luchase contra él, pero al final le dejo marchar para que siguiese su camino.

El capítulo termina con una ÉPICA página doble en el día del “incidente de God Valley”. Tras presentar algunos de los premios como las raras “Akuma no Mi” (esa parte la vimos en el flashback de Kuma) el presentador subió a Shakky al escenario anunciándola como el gran premio del torneo.

Shakky iba vestida con ropas de las Kuja y estaba sana y limpia, ya que la habían cuidado a la perfección desde que la secuestraron. El presentador explicó al público quién era Shakuyaku (la antigua Emperatriz de la Isla de las Mujeres) y después indicó que el ganador del torneo sería libre de decidir si la convertía en su esposa o en su esclava.

Los Tenryuubito en el público estaban muy exaltados. Vemos que Garling, un joven Sommers y Gunko (con el pelo largo) estaban entre los “Caballeros Divinos”. La chica de la “Familia Manmayer” con boina y un rifle que vimos en el flashback de Kuma también estaba al lado de Gunko.

Tenryuubitos: “Increíble, qué belleza ¡¡Sommers!! ¡¡Asegúrate de que la consigues para la “Familia Shepherd”!!”

Sommers: “¡¡No seas ridículo, si gano la voy a convertir en mi esclava personal!!”

Garling: “Ella va a ser mi esposa, así mantente alejado incluso en tus sueños Sommers.

”Chica Manmayer: “¡Gunko! ¡¡Ahora que estás con nosotros, quizás podamos conseguir algún trofeo en la Guerra de Familias!!”

Pasamos a Dragon, que encontró a la mujer pelirroja muy malherida dentro de una casa porque había estado siguiendo un rastro de sangre.

Mujer pelirroja: “¡¡Por favor...!! Llévate... a mis hijos... fuera d...de esta isla... No permitas que ÉL... se los... quede...”

Vemos también que Teach niño y su madre (a la que no vemos la cara) estaban esposados dentro de una jaula.

Madre de Teach: “Ven conmigo Teach... ¡¡Todo va a estar bien, tienes que sobrevivir cueste lo que cueste...!!”.

El capítulo termina con el último gran anuncio del presentador a los Tenryuubito...

Presentador: “Y ahora... ¡¡Si no han oído hablar de ellos entonces no se pueden hacer llamar “Nobles Mundiales”!! ¡¡Además del niño de la tribu buccaneer, tenemos otros “Conejos super raros” para este torneo!!¡¡Finalmente!! ¡¡Un gran redescubrimiento después de 800 años!! ¡¡¡EL “CLAN DAAAAAVY”!!!”

La próxima semana sí habrá manga.

Fecha del capítulo 1159 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1159 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 7 de septiembre ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1158 de One Piece revela detalles cruciales sobre el pasado de personajes como Rocks, Garling, Roger y Shakky, así como la historia de God Valley. La trama se desarrolla en tres escenarios principales: la tumba de Kozuki Moria, el bar de Shakky y un épico enfrentamiento entre Rocks y Harald.

Puntos clave del capítulo

Tumba de Kozuki Moria : La portada muestra a Yamato, O-Chō y Kikunojo en un peregrinaje a una tumba en la que se lee “Kouzuki Moria”, un héroe pirata. Esto sugiere un pasado inesperado para Moria, que podría ser un miembro de los Kouzuki y un pirata de la “justicia”, una faceta totalmente desconocida.

: La portada muestra a Yamato, O-Chō y Kikunojo en un peregrinaje a una tumba en la que se lee “Kouzuki Moria”, un héroe pirata. Esto sugiere un pasado inesperado para Moria, que podría ser un miembro de los Kouzuki y un pirata de la “justicia”, una faceta totalmente desconocida. Revelaciones sobre God Valley : Se revela que el Gorosei decidió que el torneo de God Valley se realizara ahí debido al descubrimiento de Garling, uno de los Caballeros Divinos. Garling encontró algo valioso que le “complacería a su alteza” y sugirió God Valley como el lugar del evento, a pesar de que la gente de la isla no quiso unirse al Gobierno Mundial.

: Se revela que el Gorosei decidió que el torneo de God Valley se realizara ahí debido al descubrimiento de Garling, uno de los Caballeros Divinos. Garling encontró algo valioso que le “complacería a su alteza” y sugirió God Valley como el lugar del evento, a pesar de que la gente de la isla no quiso unirse al Gobierno Mundial. El bar de Shakky y la rivalidad Rocks-Roger : En la isla Hachinosu, el bar de Shakky sirve como un refugio de paz donde piratas poderosos, incluido Rocks, beben y conversan sin peleas. De repente, Roger y su tripulación entran en el bar. Esto causa una disputa verbal entre Rocks y Roger, lo que revela la intensa rivalidad entre ambos. Shakky, por su parte, se desmaya al saber que Rayleigh no la acompañó, lo que indica que su relación fue más profunda de lo que se pensaba.

: En la isla Hachinosu, el bar de Shakky sirve como un refugio de paz donde piratas poderosos, incluido Rocks, beben y conversan sin peleas. De repente, Roger y su tripulación entran en el bar. Esto causa una disputa verbal entre Rocks y Roger, lo que revela la intensa rivalidad entre ambos. Shakky, por su parte, se desmaya al saber que Rayleigh no la acompañó, lo que indica que su relación fue más profunda de lo que se pensaba. El épico combate entre Rocks y Harald : En el “Inframundo” de Elbaph, se presenta una feroz batalla de dos páginas dobles entre Rocks y Harald. Rocks acusa a Harald de dejarse manipular por el Gobierno, mientras que Harald expresa su dilema moral sobre la posibilidad de tener que matar a un amigo. A pesar de la intensidad, el combate termina en empate, y ambos piratas terminan su amistad. Este enfrentamiento tiene un profundo impacto en Loki, quien esperó en vano el regreso de Rocks a Elbaph.

: En el “Inframundo” de Elbaph, se presenta una feroz batalla de dos páginas dobles entre Rocks y Harald. Rocks acusa a Harald de dejarse manipular por el Gobierno, mientras que Harald expresa su dilema moral sobre la posibilidad de tener que matar a un amigo. A pesar de la intensidad, el combate termina en empate, y ambos piratas terminan su amistad. Este enfrentamiento tiene un profundo impacto en Loki, quien esperó en vano el regreso de Rocks a Elbaph. Un nacimiento inesperado: El capítulo termina con una revelación sorprendente en God Valley, 39 años antes del presente. Una mujer pelirroja con dos bebés gemelos, a los que solo vemos de espaldas, es el centro de la escena. La gente de la isla la elogia y comenta que sus hijos heredaron el cabello rojo de su madre. La mujer finalmente revela los nombres de los niños: Shanks y Shamrock. Esto sugiere que Shanks tiene un gemelo y que ambos nacieron en God Valley.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”