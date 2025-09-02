“ONE PIECE 1159″ Manga: spoilers confirmados

Ya tenemos los spoilers del capítulo 1159 del manga de “ONE PIECE”. Seguimos con el flashback de Rocks D. Xebec pero esta vez tendremos revelaciones impresionantes. Esto fue lo que pasó.

Spoilers “ONE PIECE 1159″

TÍTULO: ISLA DEL DESTINO

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

PORTADA: Yamato regresa a la Capital de las Flores.

Shakky fue secuestrada en Hachinosu y la noticia conmovió al mundo entero.

Hace 38 años, Garling regresó al Valle de los Dioses y atacó a Shanks y a la mamá de Shamrock porque quería llevarse a los niños a la Tierra Sagrada con él.

Dragon también estaba en el Valle de los Dioses; en ese momento, era un simple soldado de la Marina. Kuma, Ginny e Ivankov viajan al Valle de los Dioses en un barco de esclavos. El joven Morgans está filtrando información del Valle de los Dioses a Isla Pirata.

Xebec se encuentra con Harald de nuevo cuando este va camino al Valle de los Dioses. Xebec le dice a Harald la razón por la que quiere ir al Valle de los Dioses. Xebec temía por la seguridad de su familia, así que los envió a ambos (Teach y su madre) a su hogar, que es el Valle de los Dioses.

El verdadero nombre de Rocks es “Davy D. Xebec” y pertenece al “Clan Davy”, que vivió en secreto. El ancestro de Xebec era “Davy D. Jones”. Luego, Rocks y Harald pelean, pero Harald pierde a propósito y deja que Rocks continúe su viaje.

Al final del capítulo, en el torneo del Valle de los Dioses, Shakky es el premio más grande del torneo. El niño Teach y su madre también son esclavos para el torneo.

Dragon encuentra a Shanks y a la mamá de Shamrock casi muertos, y ella le suplica que salve a sus hijos.

Fecha del capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1159 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo7 de septiembre ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El capítulo 1158 de One Piece revela detalles cruciales sobre el pasado de personajes como Rocks, Garling, Roger y Shakky, así como la historia de God Valley. La trama se desarrolla en tres escenarios principales: la tumba de Kozuki Moria, el bar de Shakky y un épico enfrentamiento entre Rocks y Harald.

Puntos clave del capítulo

Tumba de Kozuki Moria : La portada muestra a Yamato, O-Chō y Kikunojo en un peregrinaje a una tumba en la que se lee “Kouzuki Moria”, un héroe pirata. Esto sugiere un pasado inesperado para Moria, que podría ser un miembro de los Kouzuki y un pirata de la “justicia”, una faceta totalmente desconocida.

: La portada muestra a Yamato, O-Chō y Kikunojo en un peregrinaje a una tumba en la que se lee “Kouzuki Moria”, un héroe pirata. Esto sugiere un pasado inesperado para Moria, que podría ser un miembro de los Kouzuki y un pirata de la “justicia”, una faceta totalmente desconocida. Revelaciones sobre God Valley : Se revela que el Gorosei decidió que el torneo de God Valley se realizara ahí debido al descubrimiento de Garling, uno de los Caballeros Divinos. Garling encontró algo valioso que le “complacería a su alteza” y sugirió God Valley como el lugar del evento, a pesar de que la gente de la isla no quiso unirse al Gobierno Mundial.

: Se revela que el Gorosei decidió que el torneo de God Valley se realizara ahí debido al descubrimiento de Garling, uno de los Caballeros Divinos. Garling encontró algo valioso que le “complacería a su alteza” y sugirió God Valley como el lugar del evento, a pesar de que la gente de la isla no quiso unirse al Gobierno Mundial. El bar de Shakky y la rivalidad Rocks-Roger : En la isla Hachinosu, el bar de Shakky sirve como un refugio de paz donde piratas poderosos, incluido Rocks, beben y conversan sin peleas. De repente, Roger y su tripulación entran en el bar. Esto causa una disputa verbal entre Rocks y Roger, lo que revela la intensa rivalidad entre ambos. Shakky, por su parte, se desmaya al saber que Rayleigh no la acompañó, lo que indica que su relación fue más profunda de lo que se pensaba.

: En la isla Hachinosu, el bar de Shakky sirve como un refugio de paz donde piratas poderosos, incluido Rocks, beben y conversan sin peleas. De repente, Roger y su tripulación entran en el bar. Esto causa una disputa verbal entre Rocks y Roger, lo que revela la intensa rivalidad entre ambos. Shakky, por su parte, se desmaya al saber que Rayleigh no la acompañó, lo que indica que su relación fue más profunda de lo que se pensaba. El épico combate entre Rocks y Harald : En el “Inframundo” de Elbaph, se presenta una feroz batalla de dos páginas dobles entre Rocks y Harald. Rocks acusa a Harald de dejarse manipular por el Gobierno, mientras que Harald expresa su dilema moral sobre la posibilidad de tener que matar a un amigo. A pesar de la intensidad, el combate termina en empate, y ambos piratas terminan su amistad. Este enfrentamiento tiene un profundo impacto en Loki, quien esperó en vano el regreso de Rocks a Elbaph.

: En el “Inframundo” de Elbaph, se presenta una feroz batalla de dos páginas dobles entre Rocks y Harald. Rocks acusa a Harald de dejarse manipular por el Gobierno, mientras que Harald expresa su dilema moral sobre la posibilidad de tener que matar a un amigo. A pesar de la intensidad, el combate termina en empate, y ambos piratas terminan su amistad. Este enfrentamiento tiene un profundo impacto en Loki, quien esperó en vano el regreso de Rocks a Elbaph. Un nacimiento inesperado: El capítulo termina con una revelación sorprendente en God Valley, 39 años antes del presente. Una mujer pelirroja con dos bebés gemelos, a los que solo vemos de espaldas, es el centro de la escena. La gente de la isla la elogia y comenta que sus hijos heredaron el cabello rojo de su madre. La mujer finalmente revela los nombres de los niños: Shanks y Shamrock. Esto sugiere que Shanks tiene un gemelo y que ambos nacieron en God Valley.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”