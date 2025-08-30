“ONE PIECE 1142” Anime: Fecha confirmada del nuevo capítulo

El capítulo 1142 del anime de “ONE PIECE” va a sufrir un retraso y lo que va a salir va a ser un especial recopilatorio este domingo. ¿Cuándo saldrá entonces el nuevo episodio? Aquí te lo contamos todo.

Fecha del capítulo 1142 del anime de “ONE PIECE”

El capítulo 1142 del anime de “ONE PIECE” está programado para salir el domingo 7 de septiembre. Esta semana se transmitirá un capítulo especial recopilatorio por parte del Doctor Chopper.

¿Dónde ver legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Crunchyroll

La única web oficial que transmite los capítulo del anime de “ONE PIECE” es Crunchyroll, la web que también está avalada por Sony y que semana a semana da un nuevo episodio.

¿Por qué un episodio especial ahora?

Si bien la noticia de un capítulo especial en lugar de una continuación directa de la trama puede generar cierta impaciencia entre los fans, es una estrategia que “One Piece” ha utilizado en el pasado. Estos episodios suelen servir para:

Profundizar en la historia y los personajes: Permiten explorar antecedentes, motivaciones y relaciones que el ritmo de la trama principal no siempre permite.

Ficha técnica del anime de “ONE PIECE”

Título: ONE PIECE

ONE PIECE Género: Aventura, Acción, Comedia, Fantasía.

Aventura, Acción, Comedia, Fantasía. Creador del manga original: Eiichiro Oda

Eiichiro Oda Estudio de animación: Toei Animation

Directores: