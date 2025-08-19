El capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE” ya tiene fecha confirmada de salida y esta será el día domingo 31 de agosto de 2025. Luffy y sus amigos están a punto de tener una batalla que cambiará sus vidas mientras vemos el flashback de Rocks D. Xebec. Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Fecha del capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 31 de agosto ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

En el capítulo 1157 de “ONE PIECE”, titulado “El bar legendario”, se revelan varios eventos del pasado, centrándose en los Piratas de Rocks.

El Caos de los Piratas de Rocks

El capítulo comienza con los Piratas de Rocks saqueando un templo de caridad. En medio del caos, Ochoku y Shiki, discuten por el botín y terminan destruyendo la isla por completo. De repente, el grupo es emboscado por la Marina, que llega rápidamente. Sorprendido, Rocks ordena a su tripulación atacar y hundir a la Marina. El narrador destaca que, en solo dos años, los Piratas de Rocks causaron un gran impacto, llevando al mundo a una era conocida como “La Era de Rocks”.

La situación política y Elbaph

Paralelamente, se desarrolla una trama en la que el rey Harald de Elbaph protege a ciudadanos de un país no afiliado del Gobierno Mundial. A pesar de los esfuerzos de Harald, los periódicos del Gobierno difunden noticias falsas sobre él. En un bar, Rocks intenta reclutar a Harald, pero este lo rechaza, defendiendo que los marinos son una fuerza admirable. En el cuartel de la Marina, figuras como Garp y Sengoku intentan convencer al almirante Kong de afiliar a Elbaph, pero él lo considera un riesgo por la naturaleza violenta de los gigantes.

La llegada de Shakuyaku a Hachinosu

Finalmente, el capítulo se traslada a la isla pirata de Hachinosu, 42 años antes del presente. Los piratas de la isla se sorprenden con la llegada de Shakuyaku, la excapitana de las Piratas Kuja, que ha decidido retirarse y abrir un bar en la isla. La llegada de Shakky, una “idola” que cautivó al mundo, causa un gran revuelo. Ella pide protección a los piratas, a lo que todos responden con euforia, limpiando y ayudando a construir su negocio. Rocks se acerca molesto por el alboroto, pero al ver a Shakky, él y sus compañeros se quedan fascinados.

El final del capítulo

El narrador nombra al local como “El bar legendario de Shakky” y destaca que, con el tiempo, se convierte en un tesoro invaluable para la isla. El capítulo termina con un miembro del Gorosei dándole un ultimátum a Harald: la única forma de que Elbaph se una al Gobierno Mundial es si Harald se encarga de matar a Rocks.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”