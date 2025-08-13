“ONE PIECE 1157″ Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1157 del manga de “ONE PIECE”. Seguimos con el flashback y la historia de la legendaria banda pirata de Rocks D. Xebec. ¿Qué fue lo que pasó ahora entre él y Harald? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1157 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “El bar legendario”.

En la portada tenemos la continuación del viaje de Yamato donde ella está rezando frente a la tumba de un héroe que luchó contra Kaido para proteger la ciudad pero que murió sin dejar rastro.

El narrador grita “¡Se han formado los piratas de Rocks!” iniciando el capítulo en el Templo de la unión internacional de la Caridad - Colonia Gorda.

Los piratas de Rocks están haciendo un desmadre. Ochoky grita “¡Lo tenemos todo! ¡Larguémonos de aquí!" mientras un monje grita que por favor esperen, que ese dinero es para los niños menos afortunados pero Big Mom le dice que es un mentiroso y que ahora usarán ese dinero para otras cosas.

A través de un den den mushi, les gritan a Ochoku y LinLin que bajen el último ascensor ya que siguen abajo.

Ochoku se molesta y le dice “ches, malditos ruidosos. ¡Oye Shiki!” y Shiki reacciona y recuerda que se había olvidado de Kaido, Barbablanca y los demás que estaban abajo esperando el ascensor por lo que no duda ni un segundo y le tira una bomba que explota extremadamente fuerte.

“¡Jajaja adiós, más botín para nosotros!” grita Shiki mientras sale corriendo y Ochoku le dice que son unos tontos.

Los monjes están desesperados pidiendo que cierren el templo porque están robándose todo.

“Cierren el templo, están muy cerca gritan”, mientras vemos que Stussy camina de frente contra las rejas “je, barras de hierro”. Linlin dice “¿así que planean encerrarnos? Quitáte del medio, Buckin" cuando de la nada se escucha un SHIMA YURASHI.

Toda la isla donde estaba el templo se parte a la mitad y genera el caos y destrucción del lugar.

“¡EH! ¿QUÉ ES ESTE HUNDIMIENTO DE TERRENO? ¡NO ES UN TERREMOTO! ¡ESTO ES OBRA SUYA!”, gritan. Linlin ve una nueva puerta y todos están cayendo hasta el fondo.

Kaido y Barbablanca salen hablando tranquilamente del subsuelo.

“Oye Newgate, estoy celoso. Yo también lo quiero”, le dice Kaido a Barbablanca que responde “¿Te refieres a una habilidad de fruta del diablo? Te recomiendo que elijas una con mucho cuidado porque la tendrás en tu cuerpo de por vida". Kaido asiente y le dice que tiene razón.

Kyou está molesto “Maldita sea, a las justas he podido sobrevivir a eso. ¿Quién diablos nos ha jodido así? ¿Quién lanzó esa maldita bomba?“, pero Ochoku, que fue uno de los culpables, le lanzó toda la culpa (valga la redundancia) a Shiki, que estaba volando en el cielo.

Kyou dice “así que eras tú maldito desgraciado, Shiki” y el León Dorado responde “Ay, Kyou-kun, no sabía que estabas vivo. Estaba tan preocupado” mientras se ríe.

Ambos comienzan a insultarse y se agarran a golpes mientras de la nada aparece Rocks molesto y les dice “¡Qué carajos están haciendo, todos apúrense! El tesoro debe estar a salvo" y el capitán John le dice a Rocks que vea a su alrededor el mar y es que la marina ya había llegado.

“¡Son la marina, estamos completamente rodeados!”, dice John y Rocks responde “oh, vaya problema. ¡Oigan idiotas, este no es el momento para sus tontas peleas, apúrense que ya llegó la marina!" y esto sorprende a Newgate. “¿Qué carajos? ¿Cómo llegaron tan rápido? ¿Alguno les ha filtrado información?“.

Rocks responde “Jajajaja ya verán, por cierto, no es que nos estemos preparando para zarpar, PREPÁRENSE PARA ATACAR, VAMOS A HUNDIRLOS HASTA LO MÁS PROFUNDO DEL MAR!“.

Los piratas Rocks iniciaron su ataque hacia la marina, destruyendo todo como si nada.

Es aquí que el narrador nos comienza a contar lo que pasaba.

En el lapso de tan solo dos años después de que se formaron, los piratas Rocks cometieron 167 incidentes de asalto, hundieron 76 barcos, quemaron 14 puertos, destruyeron 5 ciudades, derrocaron un país, rompieron 3 casos especiales bajo el artículo 18 de la denominada “ley mundial” y tuvieron 25 casos de antecedentes penales borrados".

Aunque este fue el mismo mar donde navegó el futuro rey pirata Gol D. Roger, se puede decir que los pocos años donde hicieron sus olas se llamaba “La era de Rocks”.

Tras esto, nos vamos a la tierra de Enishi, en el nuevo mundo.

Un agente del Gobierno Mundial dice “¿Qué carajos significa esto? ¡Vete de una vez, Harald! Consideramos que los países no afiliados son zonas sin ley, las personas que viven en esos países no tienen derechos humanos" mientras que Harald responde ofuscado: “Eso no debería ser así. ¡El Gobierno Mundial no es el ‘gobierno’ de este mundo! Por favor, liberen a esa gente. Cuando Elbaph fue devastada por la hambruna, fueron la nación amiga que nos ayudó gratuitamente, les debemos la vida".

Los ciudadanos le piden ayuda a Harald. “Ahora es el momento de pagar mi deuda, por eso no me moveré de aquí!“, grita el rey de Elbaph.

El agente del Gobierno le dice “Oye Harald. Elbapg todavía solo se considera candidato para el estatus de nación afiliada. Ayudarnos sería una cosa pero protegerlos y ponerte a favor de una nación no afilida hará que su propia candidatura se vuelva aún más inalcanzable”. Lo que te quiero decir ES QUE TE LARGUES DE UNA VEZ” y este apunta su pistola y le da directo a la cara a los ciudadanos amarrados.

“AHH, ESTOS BASTARDOS NO SON HUMANOS EN ABSOLUTO!”, grita Harald muy molesto que no le importa nada y se lanza directo a la nave donde se encuentran retenidos los ciudadanos capturados.

El periódico de Economía Mundial lanzó un titular mentiroso tras este suceso que decía “Harald, el rey de Elbaph, muestra su verdadera naturaleza. ¡Fingiendo amistad con el Gobierno, hundió un inocente buque de guerra!“, con lo que nos vamos a Elbaph, al bar de Ida.

“¡Vojajaja, te dije, así es el Gobierno. ¡Brindemos en el castillo, Harald!”, le dice Rocks y Harald le responde “No seas ingenuo... de ninguna manera permitiría que alguien con una reputación tan infame como la tuya entre a nuestro país”.

“Ahhhhhhh, por qué no te conviertes tú y todo el país en mis nakamas!! Ríndete de una vez, no lo soporto más. Te estás inclinando ante el Gobierno”, le dice Rocks. Harald dice que seguramente Elbaph un día se unirá al Gobierno Mundial...

Rocks responde “qué clase de cultura considera que afeitarse la cabeza es una muestra de sinceridad? Jajaja” y es que Rocks se estaba burlando de que ahora Harald se había rapado y solo se veían sus cuernos tal cual el retrato en la actualidad en el castillo Aurust.

“Maldita sea, Garp también se burló de mi cabeza”, dice Harald. “Jajajaja ese tipo es genial, también odia a sus superiores. ¡Debería hacerse pirata ya mismo!“, prosigue Rocks.

“En toda organización hay basura pero los marinos son una fuerza militar admirable que ayuda a la gente a diario. Desde Elbaph, empezaremos con John el gigante. Muchos más se convertirán en soldados de la marina. Si tan solo pudiéramos enviara a más de nuestros guerreros cuyas fuerzas se están agotando, sin duda serían de gran ayuda para la gente”, dice Harald y Rocks le dice que eso sí da miedo y le pregunta a Ida si puede convencerlo por él.

Ida dice “Si Harald fuera mi hijo le diría que ‘elija a sus amigos sabiamente’” mientras mira a rocks riéndose. “¡No te metas commigo oye” grita Rocks y Loki escucha todo a un costado.

Tras esto, nos vamos al cuartel general de la marina.

El almirante en flota y futuro comandante en jefe del Gobierno aparece, es Kong y está molesto gritando.

“¡Con solo darse la vuelta mientras duermen pueden aplastar a los humanos cercanos hasta morir. Si los enfureces tu vida correría peligro. ¿De verdad creen que estos tipos pueden cohexistir con los humanos?... O eso me han querido decir!“, acota Kong molesto.

Garp responde “bah, no me vengas con esas tonterías oye. Pónlos en un escuadrón aparte y todo irá bien. Viejo preocupado”, dice el Vicealmirante de la marina y abuelo de Luffy Garp.

“Oye, Harald es un hombre sincero. Intenta cambiar la historia de Elbaph, dale un chance”, acota el Vicealmirante de la marina Sengoku, el futuro almirante de flota.

“Se rumorea que Rocks lo ha invitado a unirse a él. Si eso sucede, no estoy segura de que los marinos puedan detenerlos...“, prosigue la vicealmirante de la marina Otsuru, futura gran oficial del estado mayor.

Kong responde “Lo entiendo pero maldita sea, estoy entre la espada y la pared. Ellos son históricamente conocidos por su naturaleza violenta”.

“Wajajaja quiero esas cualidades en nuestras filas, Kong-san, ¡Convierte a Elbaph en una nación afiliada de una vez!“, le grita Garp pero Kong hace molestar a Sengoku y a Otsuru al decirle “Es que no está en mi potestad. Si yo tuviera que decidirlo, no lo estaría pasando tan mal ahora...“.

Ahora pasamos a 42 años antes del presente en One Piece y nos vamos a la isla de Hachinosu.

“¡Oigan hay noticias, grandes noticias, Shakuyaku de las piratas Kuja ha dejado de ser la capitana! ¿Qué? ¿Entonces eso significa que las posibilidades de encontrarla en el mar se han reducido a cero? Esto es un desastre... surqué los mares soñando con ser atacado por las piratas Kuja con Shakuyaku a bordo. Lo has dicho, nuestra primavera de juventud se ha acabado... Shaky-chaaaaaaaaaaan", gritan los piratas en Hachinosu desesperanzados.

Tras esto, vamos con Gloriosa y Big Mom.

“Uhmm, me pregunto qué estará planeando Shakky” mientras Linlin le dice que quizá renunció para perseguir a un hombre, así como la propia Gloriosa lo hizo. “¡Mamamamá, así que al final, la isla de las mujeres será derrotada por el amor jaja".

“Alguien como tú, que parió niños como palomitas y conejos jamás podrá entender el sufrimiento del amor. Aunque es impensable que sufra de mal de amores. Si anda tras de Roger no la perdonaré“.

Stussy dice “ay, todo el mundo habla de Shakky aquí, que Shakky allá. Pero tú solo tienes ojos para mi, ¿verdad Newgate?" mentras Barbablanca dice “Nunca me he enamorado de ti”.

Stussy le dice “¿Qué dice, pero si es la popular señorita Buckin y que solamente lo quiere a él". “Entonces no veo ningún problema aquí” dice Newgate.

Los piratas gritan en Hachinosu “¡Grandes noticias, el barco de las piratas Kuja acaba de anclar en la costa! ¿QUÉEEEEE?“, gritan los piratas.

El narrador nos cuenta mientras vemos a Shakky bajando del barco pirata.

“Puede considerarse uno de los incidentes más graves de la isla pirata. De entre todas las cosas, la hermosa idola que cautivó al mundo entero descendió a la guarida de bestias sedientas de sangre. Así que, naturalmente, causó un alboroto sin precedentes. En este caso, idola significa ‘premio inalcanzable o mujer que está muy fuera de su alcance”.

“¡Tenga cuidado capitana!”, le gritan las piratas y los hombres en Hachinosu están extasiados.

“¡Una diosa acaba de descender, por fin puedo morir ahora mismo!”, gritan. Shakki se despide y le dice a Tritoma que todo está bien. Los piratas dicen “¿por qué? ¿Por qué has llegado a esta asquerosa isla? No deberías adentrarte más. No puedo con tu resplandor, las lágrimas can de mis ojos. No puedo ni verla a los ojos. Qué bonita, qué hermosa, qué guapísima. ¿Será que viniste a unirte a los piratas Rocks al igual que Gloriosa-sama?“, a lo que Shakuyaku responde que no, que quiere quedarse a vivir ahí en Hachinosu por un tiempo, lo que hace que los piratas griten de sorpresa.

“Bueno, como ustedes ya saben... yo también so una pirata y aunque cambie de bando, los marinos seguirán buscándome. Quiero esconderme aquí así que... ¿ustedes no me protegerán?“, haciendo que los piratas griten que sí la protegerán a toda costa.

“Uhmm, huele un poco mal aquí” dice Shakky y los piratas limpian. “Quiero montar una tienda” y los piratas dicen “te construiremos una ahora mismo. Incluso hemos traído flores para ti”.

Los piratas Rocks no entienden tanto alboroto que está pasando. Rocks llega y dice “oigan carajo qué demonios pasa aquí, ¿se están reuniendo y armando un alboroto? ¿Quieren ponerse en mi contra no?“, pero los piratas del lugar le dicen “no no, por favor Rocks no te enojes con nosotros, lo hicimos por voluntad propia. Te lo rogamos, déjala en esta isla”, haciendo que Rocks levante la cara y se de cuenta que lo que se ha montado ha sido el nuevo bar de Shakky.

El narrador nos cuenta “Este es el famosamente nombrado “cola de espera de un mes”, el legendario bar de Shakky, un lugar del que se habla en los cuentos piratas de la isla de Hachinosu".

“¡Qué carajos es esto!”, grita Rocks enérgico. “Ay mis primeros clientes, qué alegría. Seguro quieren algo de beber, ¿no?" dice Shakuyaku sonriendo que sale con su mandil.

Rocks, Newgate, Kyou, Marlon, Shiki, John y más se quedron con los ojos de corazón al ver a Shakky.

El narrador prosigue “La peonía que florecía en el árido yermo bendijo instantáneamente a toda la isla. Con el tiempo se convertiría en “el tesoro” que los piratas de esta isla jamás podrían permitirse perder. Sin ‘tesoro’, no hay nada que robar...“.

Shakuyaku pide ayuda para abrir algo y el capitán John se la ofrece. Rocks está completamente emocionado y grita “este bar huele INCREÍBLE!”.

El capítulo termina en la sala de autoridad donde vemos a los cinco miembros del Gorosei con marte amenazando: “Bueno, entonces dile esto a Harald. Una vez que ustedes, guerreros de Elbaph, cumplan con las condiciones, les garantizamos su membresía en el Gobierno Mundial”. Esta es, “Matar a Rocks”.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1157 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1157 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 17 de agosto ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

En el capítulo 1156 de “ONE PIECE”, titulado “Idolas”, se revelan varios detalles del pasado. El capítulo inicia con una referencia a la tripulación de Roger, con Luffy, Nami, Zoro y Sanji en la portada.

Pasado de las Piratas Kuja

El narrador nos transporta a una época anterior a la Gran Era Pirata, presentando a las piratas Kuja, conocidas como las “idolas” del mar. Estas piratas, provenientes del “Reino de las Mujeres”, robaban todo a su paso, y los hombres, lejos de resistirse, se enamoraban de ellas.

El capítulo se centra en Gloriosa, la capitana de las Kuja, y su vicecapitana, Shakuyaku. Gloriosa, futura anciana Nyon, se muestra celosa por la inmensa popularidad de Shakuyaku. Durante un ataque del barco de Gol D. Roger, se revela que él busca a Shakuyaku para robarla. Ella lo vence con facilidad y afirma que no es posesión de nadie. En ese mismo enfrentamiento, Shakuyaku mira a Rayleigh y le guiña el ojo, sugiriendo una conexión entre ambos.

Un enfrentamiento entre los barcos de Roger y Garp interrumpe la escena, mientras el narrador subraya la popularidad de las Kuja en esa época.

Elbaf y Loki

El capítulo también se traslada a Elbaf, donde se revela la infancia de Loki. Vemos a Loki en el bar de Ida, quien se muestra protectora con él, aunque él la rechaza. Loki, cansado de la debilidad de su pueblo, expresa su deseo de ser como Rocks y unirse a su tripulación.

Los Piratas de Rocks

Finalmente, el capítulo nos lleva a la isla pirata de Hachinosu, tomada por la tripulación de Rocks D. Xebec. Un misterioso personaje llamado Mobster - Kyou, más tarde conocido como Silver Axe, se une al grupo. Rocks revela su plan de obtener dos frutas del diablo, una de las cuales se encuentra en Elbaf y solo puede ser usada por Harald, el actual rey.

La tripulación, que incluye a jóvenes Kaido, Big Mom, Barbablanca, Shiki y el Capitán John, discute sus planes. Kaido sugiere la violencia, lo que enfurece a Rocks, quien lo golpea y defiende a Harald. El capítulo termina con Rocks anunciando su intención de derrocar a los Dragones Celestiales y llevar a su tripulación a la cima del mundo.

