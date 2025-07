“ONE PIECE 1156” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1156 del manga de “ONE PIECE”. ¿Qué fue lo que pasó con Luffy y sus amigos? ¿Sigue el flashback de Rocks? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1156 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Idolas”

En el color spread tenemos a Luffy, Nami, Zoro y Sanji mientras atrás hacemos referencia al trío máximo del rey de los piratas con Roger atrás de Luffy, Rayleigh atrás de Zoro y Gaban abajo de Sanji.

El capítulo comienza en el mar con las palabras del narrador “antes de la gran era pirata...”

Los ciudadanos gritan “¡Estamos siendo atacados por piratas!” pero esto no suena a tormento, si no a modo de enamorados. “¡Oigan malditos, por qué no pelean para defendernos inútiles!" gritan las mujeres del lugar.

El narrador nos cuenta “En el mar, solían haber Idolas”

“Ellas se han llevado y robado todo lo que han querido, estúpidos hombres inútiles”, dicen las mujeres mientras vemos a un hombre golpeado con los ojos en corazón que dice que ellas eran muy fuertes y...." pero es interrumpido nuevamente porque dicen “Realmente no podían hacer nada no? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida ahora?”.

El narrador comienzaa contar “incluso la Marina no sabía como lidiar con esto. Ellas fueron llamadas las piratas Kuja y vinieron del “Reino de las Mujeres”, un lugar muy raro... Ellas eran una banda pirata extremadamente hermosa en donde cualquier hombre tenía prohibido unirse".

“Meh, incluso cuando duermo y al despertar... estoy harta de este look. ¿Quizá me lo quite todo? Esta belleza..." dice Gloriosa mientras es mirada entre corazones por las otras piratas y se nos hace su presentación oficial.

“Emperatriz de Amazon Lily, capitanade las Piratas Kuja, Gloriosa, futura anciana Nyon”.

Los vitoreos de las chicas del lugar no dudaron en llegar. “¡Ahhh gloriosa-sama, qué preciosa se ve, es tan coqueta y linda, la adoro. Mi cerebro está siendo envuelto en luz y mi corazón está declarado en quiebra por usted!“.

Tras esto vemos que aprece Toritoma, la antigua emperatriz de Amazon Lily antes de que Boa Hancock sea ascendida. “¡Gloriosa-sama, aquí están todas las cartas de sus fans!" grita Toritoma pero Gloriosa le pregunta por las cartas que tiene atrás y dice que esas son para “Shakky-sama” y Gloriosa se molesta porque son 100 más de las que le dieron a ella.

“Ches, debieron ser para mi, la capitana” dice Gloriosa mientras el narrador nos cuenta que “sí, la estrella del momento que traspasaba la belleza de Gloriosa era... la vicecapitana Shakuyaku!!“.

“Capitana, un barco enemigo se acerca!!”, gritan las piratas y Gloriosa se da cuenta y se alegra, el barco de Gol D. Roger se ha aparecido. “Ah...eh... Ehemmm!”, gritan desde el barco de Roger. “Malditos piratas de Roger, han llegado!”, grita Gloriosa y Rogers les dice que se rindan, piratas Kuja!!.

“Hoy es el día, deben entregar sin falta a su vice capitana Shakuyaku!”, grita Roger y Gloriosa responde “maldito roger, sigues siendo incorregible aunque una mujer como yo te ame” a lo que Roger grita que les roben.

Shakuyaku responde “¿A quién carajos vas a robar?” haciendo que las piratas se emocionen y el anrrador diga “Alguien dijo una vez que cada movimiento suyo es seducción pura. Cuando aparece, las flores se marchitan, los pájaros olvidan sus cantos y la gente lucha entre sí. Incluso los hombres más fuertes siguen deshonrándose ante su belleza”.

“Ahí está, es Shakuyaku!! Toma mis flores por favor, llévate todo de mi Shakky”, gritan los piratas. Shakuyaku se hace presente, mira a Gabán y dice Ara, Gabán, mientras le mete una patada que lo manda a volar ensangrentado.

“¡Cómo te atreves a hacerle eso a Gaban!” dice Roger y Shakky le dice “jaja, ha pasado un tiempo Roger...” pero Shakky lo vence con facilidad. “Maldita sea te amo Shakky” y ella se ríe burlonamente y le dice “je, yo también, pero te recuerdo idiota, no soy posesión de nadie”.

Las piratas Kuja gritan por ella enamorada y Shakky dice que se lleven todos los tesoros del barco. Gloriosa agarra a Roger y le dice todavía puede tenerla a ella pero Roger le dice que se aleje de él porque no puede ver a Shakky.

Haciéndose oficial la presentación de la vicecapitán de las piratas Kuja y próxima emperatriz de Amazon Lily, Shakuyaku.

Ella voltea y mira directamente a Rayleigh. “Debes estar pasando duros momentos aquí, no Ray-san?” y este responde “qué te puedo decir, estoy rodeado de tontos...” mientras Shakky le guiña el ojo con un corazón y esto hace que Rayleigh reaccione de forma divertida.

Tras esto, las piratas ven un barco a lo lejos. “¡Gloriosa-sama, son los marinos!” y la capitana ordena que suban todo de una vez y no dejen ni un pan ahí“. Roger se molesta porque no les están dejando nada de comida pero los marinos gritan “Vicealmirante, veo el barco de Roger y las piratas Kuja!!”.

Los piratas de Roger dicen que tomen fotos de las piratas que después se podrían vender caro más adelante pero Roger se molesta y les dice que se preparen para elevar anclas.

Shakky le dice “oye Roger, ese barco, es el de Garp!!” y Roger responde “¿Qué dijiste? Carajo, olviden lo que dije..." mientras en un grito unísono, Roger y Garp gritan “DESTRÚYANLOS”.

“Puño meteoro” grita Garp, “Aramitama, Wild Soul” grita Roger mientras los barcos empiezan a incendiarse. El barco de las piratas Kuja se va, Roger y Garp gritan entre sí mientras el narrador dice: “Roger, Garp, leyendas. Un choque de sangre joven que después serían nombrados como leyendas en la gran era pirata tuvo lugar mientras la popularidad de las pirats Kuja era abrumadora, convirtiéndolas en tema de conversación en cualquier lugar en esta era...

Las Idolas de los hombres más rudos, cuyos anuncios de búsqueda se vendían a precios echorbitantes, se convertían en objetos de valor. La fotograía furtiva y el acecho se convirtieron en algo cotidiano. Más tarde, la mujer que llevaría el título de emperatriz, Shakuyaku, alcanzaría un nivel de popularidad tan alto que era incontenible".

“¡Hermana mayor, cálmateeee!”, dice Shakky preocupada a Gloriosa, la cual grita “ahhh, me duele mi pecho” entre lágrimas mientras el narrador nos dice “sí, esto fue conocido como el mal de amores” jaja.

Tras esto, nos vamos a Elbaph, al bar de Ida.

“¡El barco volcó y Loki casi se ahoga, me preguntaba si debía ayudarlo o no... ¡Así de mal se comporta Loki cuando no estás cerca!“, gritan los gigantes mientras Harald solo pide perdón por su mal comportamiento y le pide a Loki que se calme.

Ida le está gritando al gigante que salvói a Loki “Eh? Salvarlo debería ser pan comido para ustedes” pero Harald le dice que Loki se fue solo al mar pero Ida se molesta más todavía “¿Y eso qué importa? Si dejaste que Loki-kun se ahogara, si vuelve a pasar una vez más yo misma te ahogaré 100 veces" mientras Loki dice que no le pidió que lo ayudara, haciendo enojar más al capitán del barco que lo salvó.

Ida le dice a Loki que no tiene madre y que su padre siempre está afuera. Loki le dice que se calle pero Ida se ríe y le dice si quiere vivir con ella y tanto Loki como Hajrudin dicen “¡De ninguna manera!”.

Loki se molesta y le dice a Ida que solo quiere reemplazar a su madre, tener su dinero y vivir en el castillo y esto molesta a Hajrudin. Tras esto, Harald dice que hay cosas que debe decir y no, que le pida disculpas pero esto hace reír a Ida y dice “Los niños son muy lindos”.

Tras esto, aparece Mato, la camarera del Bar que apareció cuando vimos a Shanks en Elbaph y dice “No quiero verlo Ida-san, te ha dicho cosas muy horribles, odio a Loki” pero Ida le dice que es muy amable al llorar por ella.

Loki se ha hartado del país “todos son tan débiles y no son más que basura, quiero ser como ROCKS”, acota Loki.

Desde entonces, cada vez que Rocks venía a reclutar a Harald, Loki le rogaba unirse a su barco pirata pero ese deseo nunca se cumplió.

“¡No me extrañarán aquí verdad! ¡Me iré al mar y yo también los odio a todos ustedes!”, acota Loki.

Después nos vamos a la isla pirata de Hachinosu, la cual todavía no tenía los dos ojos de calavera pero ya había sido tomada por Rocks.

“Oye quién carajo eres tú”, mientras una persona misteriosa aparece.

“Quiero unirme a los piratas Rocks” dice la persona pero el pirata responde que puede hacer lo que quiera pero no conocer a ese hombre. “¡Los piratas rocks son las estrellas malvadas del mar. ¿Ves esa montaña rocosa en forma de pez? Se rumorea que vive ahí.

Si quieres conocerlo, solo dilo. Cuanto más te adentres, más loca se vuelve la gente” dice el pirata mientras patea a la persona.

Este dice “Ah...” mientras es golpeado pero el pirata mira asustado puesto que esta persona se ha vuelto enorme. “¡Qué carajos, este tipo es...” pero es agarrado de la cabeza por la mano del hombre mientras vemos su presentación: Mobster - Kyou, más adelante conocido como SILVER AXE.

“Carajo ese es el rival de Shiki, qué mierda hace aquí. No se acerquen a él o si no van a morir” dicen los piratas pero de la nada, de la roca gigante, los ojos se forman con una explosión muy fuerte.

El narrador dice “Los más fuertes siguen apareciendo entre las rocas” y justamente aparece Rocks gritando “¡Miren esta vista, este escenario! ¡Abrir estos dos huecos fue una excelente idea! ¿No creen muchachos? ¡Entonces, hay dos frutas del diablo que tenemos que obtener a como de lugar y una de ellas está en Elbaph! Esta solo desatará su poder si Harald la come jajajaj!“.

El capitán John aparece y dice “¿Y también encontrar la Galley-la verdad? Solo los conocía como leyendas..." haciendo su presentación oficial. “¡He estado buscando en mi red de información pero no puedo encontrar rastros de un ejército congelado de gigantes", Charlotte Linlin Big Mom.

Barbablanca responde “incluso si los encontramos, probablemente solo sean cadáveres” y Streusen dice “tiene razón, no se les puede revivir”. Rocks grita que se callen, que está hablando de su sueño.

“Y digamos que hay incluso una rara posibilidad de que revivan, no hay razón para que hagan lo que pides” mientras sen os presenta a Babel, un tritón pez gato hombre.

“Es por eso que necesitamos el poder del actual rey de Elbaph, HARALD”, dice Rocks mientras le responde “¿no podemos simplemente dominarlo todo con la fuerza? Darle una paliza a ese tal Harald y que te haga caso" mientras vemos a Kaido de joven pero sus palabras hicieron enojar mucho a Rocks que le mete una patada en la cara.

“¡No vuelvas a decir eso nunca maldito bastardo!” grita Rocks molesto Shiki y Ganzui le dice que paren porque Kaido se iba a pelear con él.

“Acabamos de tomar posesión de esta isla y quieren convertirla en ruinas. Con un equipo como este, sin importar el camino que tomemos, todo terminará en desastre”, dice Shiki y el capitán John dice que esperemos un poco más.

“¡Harald es mi amigo! Si sigues diciendo cosas raras sobre él, serás el primero que mataré, Kaido!“, grita Rocks muy molesto con lo que nos vamos a las últimas páginas del capítulo mientras vemos la presentación oficial de todos los piratas de Rocks D. Xebec.

“¡ESCÚCHENME BIEN HOMBRES! ¡ELBAPH SERÁ LA CLAVE PARA EL COLAPSO DE ESA BASURA LLAMADA TIERRA SANTA DE MARI GEOISE! ¡Quienes no me crean lárguense! Depende de ustedes si me siguen o no hasta ese fatícico día! Pero si ya están decididos, si me acompañana un poco más, LES MOSTRARÉ LA CUMPRE DEL MUNDO", finalizando así el capítulo 1156 del manga de One Piece con la nota del editor de que la próxima semana no habrá manga por el descanso de la Weekly Shonen Jump.

Fecha confirmada del capítulo 1156 de “ONE PIECE”

El capítulo 1156 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 3 de agosto. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

El Capítulo 1155 de ONE PIECE, “Los Piratas de Rocks”, comienza con Rocks en Elbaf, confirmando su ubicación con Loki, quien se sorprende al ver humanos por primera vez. Loki, a pesar de sus heridas, se niega a que Rocks lo obligue a buscar a su padre, Harald, y lo ataca. Rocks contraataca con estocadas devastadoras, demostrando su poder.

Un Flashback al Levely y el Enfrentamiento con Imu

El capítulo viaja al Levely de hace 8 años, donde se informa del secuestro de cinco reyes por un hombre grande vestido de negro. Vemos a Imu en la “Habitación de Flores” del Castillo de Pangea, declarando que las vidas de los reyes no pueden usarse en su contra. Sorprendentemente, Rocks está allí, sentado con una pistola, furioso, y amenaza a Imu. El narrador revela que Rocks fue el primero en adentrarse tan profundamente en la Tierra Santa, presentándose como un “admirador de Davy Jones” y prometiendo regresar.

El Encuentro Épico con Harald y el Comienzo Pirata

Rocks y Harald se encuentran en Mary Geoise mientras intentan escapar. En una épica página doble, sus ambiciones chocan en un enfrentamiento que destruye todo en un radio de 5 kilómetros, similar a los choques entre Roger y Shirohige, o Luffy y Kaidou. Tras una breve batalla, escapan juntos, y Rocks le dice a Harald que deberían volver a verse si sobreviven. Harald, sin embargo, se niega a asociarse con un criminal y salta del Red Line, dejando a Rocks asombrado.

Se revela que el Almirante atacado por Rocks murió, lo que llevó al Gobierno Mundial a poner un alto precio por su cabeza. Rocks luego asalta un barco de “Oro Celestial” y destruye una de las “Puertas de la Justicia”. Con dinero y un barco, Rocks comienza su vida como pirata, reuniendo una tripulación en “Davy Back Fights”, aunque aún no formaba oficialmente una banda.

La Mesa Redonda en el Castillo Aurust y el Plan de Rocks

De vuelta en el flashback de hace 48 años, Rocks y sus seis compañeros están comiendo en el “Castillo Aurust” con Harald y Loki. Loki se está recuperando de sus heridas, y Harald le pide que no vuelva al “Inframundo”. Rocks intenta reclutar a Harald, ya que el Gobierno Mundial ha ignorado sus peticiones, pero Harald se niega, temiendo perder la confianza de otros países. Harald pregunta a los compañeros de Rocks por qué lo siguen:

Shiki (futuro León Dorado) lo sigue por su cuenta, no por Rocks.

(futuro León Dorado) lo sigue por su cuenta, no por Rocks. Stussy (Buckingham Stussy) ve una oportunidad de hacerse rica.

(Buckingham Stussy) ve una oportunidad de hacerse rica. Don Marlon (gángster del West Blue) menciona “Hachinosu”, la “Isla del Exilio”, donde los criminales sobreviven creando organizaciones.

(gángster del West Blue) menciona “Hachinosu”, la “Isla del Exilio”, donde los criminales sobreviven creando organizaciones. Edward Newgate (futuro Shirohige) explica que Hachinosu era una isla “deshabitada” donde se esperaba la muerte.

(futuro Shirohige) explica que Hachinosu era una isla “deshabitada” donde se esperaba la muerte. Wang Zhi (Ouchoku, futuro Almirante de la Isla Pirata) añade que los criminales han sobrevivido y prosperado.

(Ouchoku, futuro Almirante de la Isla Pirata) añade que los criminales han sobrevivido y prosperado. Ganzui (el Contrabandista) revela que hay vetas de oro bajo la isla, lo que ayudó a los criminales a enriquecerse.

Rocks reitera su invitación a Harald, y Loki, escuchando a escondidas, se emociona al oír a Rocks decir: “¡Si nos unimos, seremos imparables! ¡Hagámonos con el ‘Mundo’!”.

El Nacimiento de los Piratas de Rocks

El capítulo concluye cuatro años después (44 años antes del presente). A pesar de los rechazos de Harald, el plan de Rocks y su grupo de élite está a punto de ejecutarse. Varios barcos llegan a “Hachinosu” mientras Rocks grita “¡Adelante!”. La bandera de los “Piratas de Rocks” ondea por primera vez, marcando el inicio de su era.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”