“ONE PIECE 1158″ Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec sigue su camino aunque ahora tendrá que enfrentarse a esa persona que consideró su amigo durante mucho tiempo: Harald. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos.

Capítulo 1158 de “ONE PIECE”

Capítulo 1.158: “Rocks Vs. Harald”.

En la portada tenemos el peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 40 “Aquí yace el pirata de la justicia”. Yamato, O-Chō y Kikunojo se marchan de la tumba del héroe donde han depositado algunas flores. El nombre escrito en la tumba es “Kouzuki Moria” (“光月もりあ” en japonés).

El capítulo comienza en el “Oro Jackson”. Roger estaba triste porque Shakuyaku había dejado a las Piratas Kuja. La última vez que lucharon Roger notó que Shakuyaku parecía enferma y estaba preocupado por ella.

Cuando Shakuyaku dejó a las Piratas Kuja, ella le escribió una carta a Rayleigh para que se reuniese con ella, pero Rayleigh no quería comprometerse con nadie. Roger entonces decidió que tenían que ir de visita al bar de Shakky.

Un tiempo después (40 años antes del presente) vemos a Garling (“uno de los Caballeros Divinos” en ese momento) hablando con el Gorousei en Mary Geoise. Garling les informó sobre God Valley, una isla en la que había estado un corto periodo de tiempo durante una misión.

Garling les explicó que había intentado convencer a la gente de la isla de que se uniesen al Gobierno Mundial, pero fuetarea imposible. God Valley poseía gran cantidad de recursos que eran extremadamente valiosos para ellos. Pero además de eso, Garling hizo un increíble descubrimiento.

Garling: “Era algo que no esperaba encontrar para nada. ¡¡Estoy seguro de que complacerá mucho a su “alteza”!! ¡¡Por tanto les recomiendo encarecidamente que el torneo que debe celebrarse dentro de 2 años tenga lugar en God Valley!!”.

Pasamos a Hachinosu.

Según las reglas establecidas por Shakky, los piratas que iban a Hachinosu a visitar su bar, no tenían permitido luchar en el interior. Gracias a esa regla se podía ver a multitud de poderosos piratas bebiendo y hablando dentro del bar sin ninguna disputa.

Shakky notó que Rocks estaba bastante contento y satisfecho, así que le preguntó de broma si ya no estaba enamorado de ella. Big Mom dijo riendo que él posiblemente había conocido a otra mujer. Rocks les dijo muy cabreado que se suponía que ese asunto era ultra secreto.

Newgate no entendía qué estaba pasando y Stussy le gritó “¿¡¡Tú no te enteras de nada o qué!!?”. Después Stussy pensó para sí misma que esa cara de felicidad que tenía Rocks no era solo por una mujer y que posiblemente Rocks también había tenido un hijo.

De repente, los Piratas de Roger entraron en el bar de Shakky para verla. Roger había derrotado a todos los piratas de la larguísima cola que había fuera del bar para poder entrar antes. Algunos piratas random no se podían creer que los Piratas de Roger estuvieran allí (incluso les hicieron fotos). Rocks enseguida se encaró con Roger.

Rocks: “¡¡¡Roger"!! ¡¡¡Cuántas veces tengo que decirte que esta es mi isla!!!”.

Roger: “¡¡Y este es el bar de Shakky!!Y aquí no están permitidas las peleas entre clientes, ¿¡verdad!? ¡¡Así que deja de ladrar ya, puercoespín!!”.

Shakky preguntó a los Piratas de Roger si Rayleigh también estaba en la isla, ellos le dijeron que se había quedado en el barco para evitar verla. Al escuchar esto, Shakky se puso muy triste y se desmayó.

Pasamos ahora al “Inframundo” de Elbaph. Allí vemos que Harald y Rocks estaban luchando el uno contra el otro durante dos ÉPICAS páginas dobles. Loki y Hajrudin también estaban viendo el combate a escondidas, pero no podían resistir las ondas de choque producidas por el impacto de los ataques de ambos. Rocks estaba muy enfadado con Harald.

Rocks: “¡¡¡Harald!!! ¡¡De entre todas las personas, cómo justamente tú has permitido que el Gobierno te manipule!!”. Harald: “¡¡No es del todo así, he tenido grandes dudas...!! ¡¡¡Como “¿¡Quiero lograr algo así incluso si eso conlleva matar aun amigo!?”!!!”.

Rocks: “¡No me vengas con tonterías! ¡¡¡Al final estás haciendo lo que ellos quieren!!!¡¡¡Eres un estúpido!!! ¡¡¡Te están utilizando!!!”.

Pese a que ambos estaban usando ataques poderosísimos, en realidad ninguno de los dos quería matar de verdad al otro. Así que al final su enfrentamiento acabó en empate.

Rocks: “¡¡¡Esto marca el fin de nuestra amistad!!! ¡¡¡No volveré a invitarte a mi tripulación nunca más!!!”. Harald: “¡¡¡Yo soy un REY!!!¡¡¡Nunca pondría en riesgo la vida de mis preciados súbditos uniéndome a un villano destinado al fracaso como tú!!!”

Narrador: “Esta bizarra amistad entre los dos acabó sin un vencedor...Y no se volverían a encontrar de nuevo... hasta el día de “ese incidente”...“.

A partir de entonces, Loki esperó el regreso de Rocks en la costa de Elbaph mientras leía las noticias sobre Rocks que iban apareciendo en los periódicos. Ida le dijo muchas veces que Rocks no regresaría, pero Loki hacía oídos sordos. Aunque, poco a poco, parecía que Loki iba abriendo su corazón a Ida.

La página final del capítulo tiene lugar 39 años antes del presente en God Valley (West Blue). Vemos que una mujer pelirroja (a la que solo vemos de espaldas) estaba paseando un carrito de bebés, en cuyo interior estaban sus 2 hijos gemelos.

La gente de la ciudad hablaba de lo geniales que eran y de cómo habían heredado el pelo rojo de su madre.

La gente también le dijo a la mujer pelirroja que rezarían para que los niños crecieran sanos y para que llegasen a ser tan inteligentes como ella. También la ayudarían a cuidar de ellos, ya que su padre no estaba en la isla en esos momentos. La mujer pelirroja estaba muy agradecida.

Uno de los ciudadanos de la isla le preguntó cómo se llamaban los niños. El capítulo termina con una viñeta de los 2 bebés gemelos mientras su madre dice sus nombres.

Mujer pelirroja: “Se llaman “Shanks” y “Shamrock”.”

La próxima semana no habrá manga.

Fecha del capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1158 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 31 de agosto ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

En el capítulo 1157 de “ONE PIECE”, titulado “El bar legendario”, se revelan varios eventos del pasado, centrándose en los Piratas de Rocks.

El Caos de los Piratas de Rocks

El capítulo comienza con los Piratas de Rocks saqueando un templo de caridad. En medio del caos, Ochoku y Shiki, discuten por el botín y terminan destruyendo la isla por completo. De repente, el grupo es emboscado por la Marina, que llega rápidamente. Sorprendido, Rocks ordena a su tripulación atacar y hundir a la Marina. El narrador destaca que, en solo dos años, los Piratas de Rocks causaron un gran impacto, llevando al mundo a una era conocida como “La Era de Rocks”.

La situación política y Elbaph

Paralelamente, se desarrolla una trama en la que el rey Harald de Elbaph protege a ciudadanos de un país no afiliado del Gobierno Mundial. A pesar de los esfuerzos de Harald, los periódicos del Gobierno difunden noticias falsas sobre él. En un bar, Rocks intenta reclutar a Harald, pero este lo rechaza, defendiendo que los marinos son una fuerza admirable. En el cuartel de la Marina, figuras como Garp y Sengoku intentan convencer al almirante Kong de afiliar a Elbaph, pero él lo considera un riesgo por la naturaleza violenta de los gigantes.

La llegada de Shakuyaku a Hachinosu

Finalmente, el capítulo se traslada a la isla pirata de Hachinosu, 42 años antes del presente. Los piratas de la isla se sorprenden con la llegada de Shakuyaku, la excapitana de las Piratas Kuja, que ha decidido retirarse y abrir un bar en la isla. La llegada de Shakky, una “idola” que cautivó al mundo, causa un gran revuelo. Ella pide protección a los piratas, a lo que todos responden con euforia, limpiando y ayudando a construir su negocio. Rocks se acerca molesto por el alboroto, pero al ver a Shakky, él y sus compañeros se quedan fascinados.

El final del capítulo

El narrador nombra al local como “El bar legendario de Shakky” y destaca que, con el tiempo, se convierte en un tesoro invaluable para la isla. El capítulo termina con un miembro del Gorosei dándole un ultimátum a Harald: la única forma de que Elbaph se una al Gobierno Mundial es si Harald se encarga de matar a Rocks.

