El arco de Elbaf en “ONE PIECE” se encuentra en uno de sus momentos más determinantes y los fanáticos están ansiosos por descubrir qué sucederá en el próximo episodio. A continuación, te compartimos toda la información sobre la fecha de lanzamiento, los horarios por país y los detalles de la trama revelados en el avance oficial.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1173 de “ONE PIECE”?

El episodio 1173 de “ONE PIECE” está programado para estrenarse globalmente el domingo 9 de agosto de 2026 (dependiendo de la zona horaria y plataforma). El episodio continúa la emisión semanal habitual del anime tras la publicación del adelanto oficial por parte del canal oficial de la franquicia.

Horarios de estreno del episodio 1173 según tu país

Para que no te pierdas el lanzamiento en tiempo real a través de las plataformas de streaming, consulta los horarios habituales de emisión en los distintos países de habla hispana:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador: 8:00 PM (Sábado) / 2:00 AM (Domingo)

8:00 PM (Sábado) / 2:00 AM (Domingo) Colombia, Perú, Ecuador, Panamá: 9:00 PM (Sábado) / 3:00 AM (Domingo)

9:00 PM (Sábado) / 3:00 AM (Domingo) Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana: 10:00 PM (Sábado) / 4:00 AM (Domingo)

10:00 PM (Sábado) / 4:00 AM (Domingo) Argentina, Uruguay, Brasil: 11:00 PM (Sábado) / 5:00 AM (Domingo)

11:00 PM (Sábado) / 5:00 AM (Domingo) España: 10:00 AM (Domingo)

Adelanto y trama del capítulo 1173 de “ONE PIECE”

Según el adelanto oficial titulado “A Nightmarish Game - The Dark Plot of the Knights of God” (Un juego de pesadilla: El oscuro plan de los Caballeros de los Dioses), el caos se ha apoderado por completo de la isla de Elbaf. Los Sombrero de Paja y sus aliados deberán enfrentarse a crecientes peligros mientras quedan al descubierto las siniestras intenciones de los Caballeros Celestiales/Dioses.

¿Dónde ver el capítulo 1173 de “ONE PIECE” legalmente online?

El episodio estará disponible en simuldub y versión subtitulada a través de las principales plataformas de anime en línea: