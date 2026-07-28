El fenómeno mundial de Eiichiro Oda vuelve a hacer historia en la gran pantalla. Se ha confirmado oficialmente que tres de las películas más icónicas de “ONE PIECE” llegarán a las salas de cine en Perú. Lo mejor de todo es que no solo reviviremos el inicio de la aventura de Monkey D. Luffy, sino que además contaremos con opción de doblaje al español latino.

A continuación, te contamos todos los detalles de las fechas, de qué trata cada cinta y por qué no te las puedes perder.

El regreso a los orígenes: Las primeras películas de Luffy en la gran pantalla

Para los verdaderos fans y los nuevos espectadores, este ciclo de cine representa una oportunidad única. Estas tres entregas corresponden a las primeras etapas de la tripulación de los Sombrero de Paja, cuando recién comenzaban a navegar por el Grand Line en busca del legendario tesoro de Gol D. Roger.

A diferencia de los estrenos recientes como “ONE PIECE FILM: RED”, estas producciones nos llevan de vuelta a la nostalgia pura, con la animación clásica que conquistó a millones a principios de los años 2000.

Sinopsis y fechas de estreno en Perú

ONE PIECE: La película (Estreno: 10 de septiembre)

Sinopsis: La aventura que lo inició todo. Luffy, Zoro, Nami y Usopp se cruzan en el camino con el temible pirata El Drago, quien busca desesperadamente el tesoro de Woonan, el legendario “Pirata del Oro”. La tripulación deberá proteger a un joven llamado Tobio y evitar que El Drago consiga el botín.

ONE PIECE: Aventura en la Isla Espiral

Sinopsis: Mientras disfrutan de un merecido descanso en la playa, el barco de la tripulación, el Going Merry, es robado por los temibles Hermanos Trump. Para recuperarlo y rescatar a Nami, Luffy y sus amigos viajan a la misteriosa Isla Espiral, una estructura flotante llena de trampas y enemigos con habilidades únicas.

ONE PIECE: El reino de Chopper en la isla de los animales raros

Sinopsis: Poco después de que Tony Tony Chopper se une a la tripulación, la nave llega a la Isla Crown, un lugar habitado por animales parlantes. Por un extraño malentendido, Chopper es separado de sus amigos y coronado como el nuevo Rey de los Animales. Sin embargo, un malvado cazador amenaza la paz de la isla para apoderarse de los cuernos mágicos del Rey.

¿Llegarán con doblaje al español latino?

¡Sí! Una de las noticias que más ha emocionado a la comunidad otaku en Perú es que las tres películas contarán con doblaje al español latino, además de la opción en su idioma original con subtítulos. Esto permitirá disfrutar de las voces con las que muchos crecieron viendo el anime en televisión o plataformas de streaming.

¿Cuándo comprar las entradas?

La primera cita en las salas de cine peruano será este 10 de septiembre con “ONE PIECE: La película”. Se espera que las cadenas de cine locales habiliten la preventa de entradas semanas antes del estreno. Mantente atento a las carteleras para no quedarte sin tu entrada.