Acaban de salir los primeros spoilers del capítulo 1189 del manga de “ONE PIECE”. La gran batalla de Elbaph sigue y más ahora que Imu ha hecho su contrataque para hacerle daño a Luffy. ¿Qué habrá pasado con los demás Mugiwaras en plena pelea? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Spoilers “ONE PIECE 1189″

Fecha de estreno confirmada del capítulo 1189 de “ONE PIECE”

Para mala fortuna de los lectores, Eiichiro Oda se tomará un breve descanso. Se ha confirmado que la próxima semana no habrá manga, por lo que el capítulo 1189 de One Piece no se publicará el domingo habitual.

La fecha oficial de lanzamiento para el capítulo 1189 de “ONE PIECE” es el próximo domingo 26 de julio de 2026 (dependiendo de tu zona horaria).

Horarios de estreno en Latinoamérica y España

Podrás leer el nuevo capítulo de forma legal y gratuita a través de la plataforma Manga Plus en los siguientes horarios aproximados:

México, Guatemala, El Salvador: 9:00 AM

9:00 AM Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, República Dominicana: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España: 5:00 PM

¿Qué pasó en el capítulo 1188? (Resumen rápido)

El capítulo inicia con un breve recuerdo del Siglo Vacío que muestra una interacción casual y amigable entre Imu y un silueteado JoyBoy. De vuelta en el presente, la nostalgia se transforma en furia; Imu, molesto por recordar al difunto guerrero, se abalanza contra Luffy utilizando llamas negras que brotan de su mano. Aunque el Sombrero de Paja logra esquivar el golpe inicial gracias a la elasticidad de su cuello, el fuego de Imu altera la trayectoria del puño de forma antinatural, conectando un devastador impacto en la nuca de Luffy que lo estrella contra el suelo.

Tras recuperarse del estallido, Luffy intenta contraatacar, pero Imu demuestra una velocidad y reflejos superiores al esquivar y repeler una lluvia de golpes con su lanza. Acto seguido, el villano ejecuta una técnica llamada Omen que desata ráfagas de bombas incendiarias. Para contrarrestarlas, Luffy recurre al Dawn Gatling y luego se transforma en una nueva y colosal forma llamada Gomu Gomu no Majin. En medio del caos, se revela que el gigante Loki sigue con vida, quien refuta con humor los comentarios de Luffy dando por hecho su muerte.

La batalla escala cuando los ataques residuales de Imu amenazan a Loki y a su subordinado Ragnir. Justo a tiempo, Jinbe interviene usando su Gyojin Karate para protegerlos, ganándose el agradecimiento de su capitán. Mientras tanto, el resto de los Mugiwara observa el combate desde la distancia; Brook, Nami y Usopp deducen que el misterioso rival debe ser el líder supremo del Gobierno Mundial, situándose incluso por encima de los Caballeros Divinos, mientras Franky sugiere aprovechar la distracción para rescatar a la princesa Shuri de su prisión de hielo.

Al percatarse de las intenciones de los piratas, Imu se distrae momentáneamente, momento que Luffy aprovecha para lanzar un potente golpe imbuido en Haki del Conquistador denominado Bullet Sukibari. Imu bloquea el impacto sin inmutarse y materializa el Estigma, la misma espada gigante con la que derrotó a Loki. Tras una serie de evasiones por parte de Luffy, el antagonista transforma su arma en Bofu, la espada del vacío, un filo imbuido en fuego negro cuya sola presencia comienza a marchitar y destruir la naturaleza del entorno.

El clímax del capítulo llega cuando Luffy, decidido a atacar al ver a su rival expuesto, es sorprendido por la velocidad sónica de Imu. Utilizando la Espada del Vacío, Imu atraviesa brutalmente el pecho de Luffy en Gear 5, provocándole un sangrado masivo y un dolor extremo. El devastador capítulo cierra con el grito de agonía de Luffy y una fría burla de Imu, quien sentencia que JoyBoy jamás habría sido tan débil como él.

Ficha técnica