“ONE PIECE 1160” Manga: Spoilers confirmados

Los primeros spoilers del capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE” ya salieron y aquí te contamos lo que se sabe acerca del flashback de Rocks D. Xebec con su llegada a God Valley.

Spoilers “ONE PIECE 1160″

Fecha del capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1160 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 14 de septiembre ya que antes ha habido un descanso de toda la revista Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Capítulo 1.159: “La fatídica isla”:

La traición y el secuestro

El capítulo comienza con el secuestro de Shakky y el asesinato de Don Marlon a manos de Ouchoku, un traidor de los Piratas de Rocks. La noticia de la desaparición de Shakky causa un caos económico mundial. Mientras Ouchoku se regocija, Gloriosa, Roger y Rayleigh expresan su dolor y rabia. Roger culpa a Rocks por lo sucedido y jura matarlo.

El regreso a God Valley

Un año después, hace 38 años, Garling regresa a God Valley. Allí, una mujer pelirroja le presenta a sus hijos gemelos, Shamrock y Shanks. A pesar de que la mujer le pide a Garling que se quede, él la apuñala, revelando que la isla será eliminada. Garling le explica que ya ha elegido a una mujer de su estatus para casarse con ella y que si gana el próximo torneo, ella será suya. La Marina comienza a rodear la isla.

Monkey D. Dragon y los esclavos

Un joven Monkey D. Dragon, miembro de la Marina, muestra su renuencia a matar, usando tranquilizantes para defenderse. Cuestiona la verdadera misión, pero sus superiores lo silencian. Mientras tanto, en un barco de la Marina, los esclavos Ginny, Ivankov y Kuma se dirigen al torneo. Ginny ya ha filtrado información sobre los premios, e Ivankov intenta animar a los otros esclavos a luchar.

La información filtrada

El joven Morgans, presidente del periódico Sekai Keizai, intenta extorsionar al Cipher Pol con una “información increíble”, amenazando con publicarla si no le pagan. Su verdadero plan es filtrar a Hachinosu la noticia de que Shakky es el gran premio del torneo de God Valley. Al enterarse, los Piratas de Rocks, incluyendo a Linlin, Rocks, Roger y Garp, se dirigen hacia la isla.

El secreto de Rocks

En su camino, Rocks se encuentra con el barco de Harald. Durante una conversación privada, Rocks revela su verdadero nombre: Davy D. Xebec. Explica que su clan, el Clan Davy, ha sido perseguido por el Gobierno Mundial. Rocks revela que va a God Valley no solo por Shakky, sino para salvar a su esposa e hijo, quienes se refugiaron allí. Harald, después de un falso combate, lo deja continuar su camino.

El inicio del torneo

El capítulo culmina el día del “incidente de God Valley”. Se presentan los premios, incluyendo varias Frutas del Diablo raras, y finalmente, a Shakky, vestida con ropas de las Kuja. El presentador anuncia que el ganador del torneo podrá elegir entre convertirla en su esposa o su esclava. Entre los Caballeros Divinos, se encuentran Garling, Sommers y Gunko. Garling insiste en que Shakky será su esposa, mientras Sommers quiere convertirla en su esclava personal.

Dragon encuentra a la mujer pelirroja moribunda, quien le ruega que se lleve a sus hijos de la isla. También se ve a un niño Teach con su madre dentro de una jaula. El capítulo termina con un anuncio final: además del niño de la tribu buccaneer, los otros premios del torneo incluyen a los “Conejos super raros” y, después de 800 años, el redescubrimiento del “Clan DAAAAAVY”.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”