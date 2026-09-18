El anime “One Piece” busca emocionar a todos sus fans con el penúltimo episodio que estrenará en la plataforma de streaming Crunchyroll este 2026. Y es que Scopper Gaban, el excapitán de Gol D. Roger que llevaba tiempo esperando su momento, ahora se planta frente a los Caballeros de Dios en el capítulo 1179, justo cuando la isla de los gigantes Elbaph más lo necesita. Así, si te gustaría saber cuándo, a qué hora y cómo verlo, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas. ¡Anda alistando tu agenda!

Vale precisar que este episodio de la producción mostrará a Gaban frente a los Caballeros de Dios en conjunto.

De esta manera, el antiguo pirata se posiciona como una de las figuras centrales de un conflicto que ya puso a los niños de la isla en peligro.

Antes de continuar, mira el tráiler del capítulo:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 1179 DE “ONE PIECE”?

El episodio 1179 del anime, titulado “Un segundo decisivo: Gaban contra los Caballeros de Dios” (en inglés: “A Decisive Second - Gaban vs. God’s Knights”), se estrena el domingo 20 de septiembre del 2026.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 1179 DE “ONE PIECE”?

En un inicio, el capítulo se emitirá en Japón a las 11:15 p.m. (JST) a través de Fuji TV.

Eventualmente, Crunchyroll lo incorporará a su catálogo internacional según los horarios previstos para cada región.

Horario de estreno del episodio 1179 de “One Piece”:

Países Horario Estados Unidos 9:00 a.m. (PT) / 12:00 p.m. (ET) del domingo 20 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 10:00 a.m. del domingo 20 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 11:00 a.m. del domingo 20 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 12:00 p.m. del domingo 20 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 1:00 p.m. del domingo 20 de julio España 6:00 p.m. del domingo 20 de julio

Cabe resaltar que los subtítulos oficiales en español suelen habilitarse entre 30 y 45 minutos después de la emisión original. Entonces, quienes prefieran verlo traducido deben considerar ese tiempo extra.

Asimismo, recuerda que los horarios son referenciales, ya que el ‘simulcast’ puede registrar demoras antes de que el capítulo aparezca disponible en línea.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 1179 DE “ONE PIECE”?

Tal como muchos sabemos, Crunchyroll concentra la emisión internacional de “One Piece”, por lo que esta es la plataforma elegida para seguir el episodio 1179 fuera de Japón.

Por lo tanto, para acceder al capítulo cuando esté habilitado en el catálogo, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUÉ SE SABE DEL ÚLTIMO EPISODIO DE “ONE PIECE” EN EL 2026?

El capítulo 1180 marcará el cierre de “One Piece” en el 2026 y llegará el domingo 27 de septiembre, después del enfrentamiento de Gaban contra los Caballeros de Dios.

Así, la emisión abrirá una pausa en el arco de Elbaph antes de que el anime retome su transmisión en el 2027.

Jaguar D. Saul, el gigante y ex-vicealmirante de la Marina, en una emotiva escena del episodio 1179 del anime "One Piece" (Foto: Toei Animation)

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