El anime de “ONE PIECE” se encuentra en uno de los puntos más intensos y cruciales de su transmisión. Tras el lanzamiento del adelanto oficial, miles de fanáticos están ansiosos por saber cuándo y a qué hora podrán disfrutar del episodio 1179 en las plataformas de streaming. A continuación, te traemos todos los detalles sobre el estreno, los horarios por país y un resumen de lo que revelaron en el avance oficial.

Hora de estreno del capítulo 1179 de “ONE PIECE” en Latinoamérica y España

Para que no te pierdas el lanzamiento en simulcast, aquí te dejamos la lista de horarios por país en los que estará disponible el episodio 1179:

México: 09:30 AM

09:30 AM Guatemala: 09:30 AM

09:30 AM Honduras: 09:30 AM

09:30 AM El Salvador: 09:30 AM

09:30 AM Nicaragua: 09:30 AM

09:30 AM Costa Rica: 09:30 AM

09:30 AM Perú: 10:30 AM

10:30 AM Colombia: 10:30 AM

10:30 AM Ecuador: 10:30 AM

10:30 AM Panamá: 10:30 AM

10:30 AM Chile: 11:30 AM

11:30 AM Venezuela: 11:30 AM

11:30 AM Bolivia: 11:30 AM

11:30 AM República Dominicana: 11:30 AM

11:30 AM Puerto Rico: 11:30 AM

11:30 AM Argentina: 12:30 PM

12:30 PM Uruguay: 12:30 PM

12:30 PM Brasil: 12:30 PM

12:30 PM España: 05:30 PM

¿Cuándo sale el capítulo 1179 del anime de “ONE PIECE”?

El capítulo 1179 de “ONE PIECE” está programado para emitirse en Japón el domingo 20 de septiembre de 2026 (en horario japonés).

Para el público de Latinoamérica y España, el episodio se encontrará disponible a través de simulcast en Crunchyroll el domingo 20 de septiembre, adaptándose a las distintas zonas horarias.

¿De qué trata el capítulo 1179 de “ONE PIECE”?

De acuerdo con el avance oficial titulado “One Do-or-Die Second - Gaban vs. the Knights of God” (Un segundo de vida o muerte: Gaban vs. Los Caballeros de Dios), la tensión en Elbaph alcanza un nivel crítico:

La amenaza de los Caballeros de Dios: Los Piratas de Sombrero de Paja se encuentran completamente inmovilizados ante el abrumador poder de los Caballeros de Dios.

Los Piratas de Sombrero de Paja se encuentran completamente inmovilizados ante el abrumador poder de los Caballeros de Dios. El contraataque de la “Mano Izquierda”: Mientras Elbaph se encuentra al borde de la ruina, Scopper Gaban, la legendaria mano izquierda del Rey de los Piratas, da un paso al frente para iniciar el contraataque.

Mientras Elbaph se encuentra al borde de la ruina, Scopper Gaban, la legendaria mano izquierda del Rey de los Piratas, da un paso al frente para iniciar el contraataque. El secreto expuesto: Saint Sommers se interpone en su camino , mientras que Gunko logra descubrir una debilidad fatal en Gaban, lo que promete un enfrentamiento decisivo y lleno de estrategia.

¿Dónde ver online y en español el capítulo 1179 de “ONE PIECE”?

El canal oficial para disfrutar del capítulo 1179 de forma legal, con subtítulos en español y en calidad HD es Crunchyroll. Para acceder el mismo día del estreno, es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

Si deseas revivir el avance oficial, puedes visualizarlo directamente en YouTube:

Ficha Técnica: ONE PIECE - Episodio 1179