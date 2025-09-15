Shueisha ha confirmado la fecha oficial de salida del capítulo 1161 del manga de “ONE PIECE”. Nos quedamos con la llegada de todos los piratas más poderosos a la isla de God Valley. ¿Cuándo saldrá el nuevo capítulo? Aquí te lo contamos.

Fecha del capítulo 1161 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1161 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 28 de septiembre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Resumen del capítulo 1160 de One Piece: “El incidente de God Valley”

El capítulo comienza en God Valley, donde los Dragones Celestiales están celebrando una cruel “cacería humana”. La primera parte del evento es la presentación de la familia Davy, quienes son maltratados y humillados ante la multitud. El anunciador explica las reglas del juego mientras los Tenryubitos les lanzan objetos, y entre la multitud, un asustado Teach es protegido por su madre. Garling Figarland y Saint Saturn presencian todo con calma.

Mientras tanto, en una cabaña, la madre de Shanks y Shamrock le ruega a Dragón que se lleve a sus hijos, justo antes de morir. Dragón, incapaz de aguantar la situación, escapa con los bebés.

Una hora después, la “cacería humana” inicia oficialmente. Los Dragones Celestiales, incluyendo a Garling Figarland y la Santa Gunko, comienzan a masacrar sin piedad a los humanos que huyen desesperados. En Mary Geoise, otros nobles disfrutan el espectáculo en pantallas gigantes y apuestan por los ganadores.

Dragón es testigo del horror y vomita al ver la cantidad de cuerpos. Superando el miedo, salva a Ivankov, Kuma y Ginny de un Dragón Celestial, sin que ellos lo noten.

De repente, la isla se ve sacudida por una gran explosión. Los Piratas de Rocks llegan con su capitán, Rocks D. Xebec, al mando. Rocks propone una tregua temporal para saquear los tesoros de la isla, que incluyen frutas del diablo legendarias y la mujer conocida como Shakky. Los piratas de su tripulación, incluidos Shiki, Newgate, Stussy, Gloriosa y Kaido, discuten sobre cómo repartir el botín.

La Marina ataca a los piratas, pero estos los superan con facilidad. En ese momento, se escucha que los Piratas de Gol D. Roger también han llegado, con el objetivo de rescatar a Shakky. La situación se vuelve caótica con Rocks y Roger en la isla al mismo tiempo.

Pero la batalla da un giro inesperado con la llegada de una nueva fuerza: la Orden de los Caballeros Sagrados, quienes se presentan como los guerreros de Dios. Para sorpresa de todos, también llega un joven Vicealmirante Garp, que con una sonrisa en el rostro, se prepara para unirse a la batalla.

El capítulo termina con la inminente triple confrontación entre los piratas de Rocks, los piratas de Roger, la Marina y los Caballeros Sagrados, todo en medio de la “cacería humana” de los Dragones Celestiales.

