“ONE PIECE” Temporada 2: primeras imágenes del arco de Loguetown

La esperada segunda temporada del live action de “ONE PIECE” en Netflix sigue generando expectativa entre los fans. Recientemente se han revelado nuevas imágenes oficiales que muestran el regreso de los Sombrero de Paja en uno de los arcos más icónicos de la saga: Loguetown, la ciudad donde comenzó y terminó la era del Rey de los Piratas, Gol D. Roger.
El arco de Loguetown cobra vida en el live action
Las imágenes difundidas muestran a Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy) junto a su tripulación (Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Romero) y Sanji (Taz Skylar)) recorriendo las calles de Loguetown. Este lugar tiene un enorme peso en la historia, ya que es la ciudad natal de Gol D. Roger, donde fue ejecutado y donde, a su vez, se inspiraron miles de piratas para lanzarse al mar en busca del One Piece.
La escenografía destaca por su nivel de detalle, con locaciones como la plaza de la ejecución, el mercado y la atmósfera festiva de la ciudad portuaria, que en el anime y manga marcó un punto de inflexión en el viaje de Luffy antes de entrar a la peligrosa Grand Line.
Primer vistazo a la plaza de la ejecución
Una de las imágenes más comentadas muestra a Luffy frente al icónico patíbulo, escenario en el que Gol D. Roger fue ejecutado. Este momento es fundamental, ya que anticipa uno de los grandes retos de Luffy y conecta directamente con el legado del Rey de los Piratas.
La producción parece apostar por un diseño fiel al material original, pero con un tono realista que recuerda al enfoque visual de la primera temporada.
La tripulación en Loguetown
Las fotos también dejan ver a la tripulación reunida mientras recorren los coloridos mercados de la ciudad, con un ambiente vibrante lleno de luces, tiendas y personajes secundarios que enriquecen la ambientación.
Este arco no solo es importante por el trasfondo histórico de Loguetown, sino porque también introduce personajes y situaciones que marcarán el futuro de los Sombrero de Paja rumbo a la Grand Line.
Expectativa por la segunda temporada
Tras el éxito mundial de la primera entrega, la segunda temporada de “One Piece” es una de las producciones más esperadas de Netflix. Aunque todavía no se ha revelado la fecha de estreno más allá de 2026, los fans ya celebran que Loguetown sea parte de la trama, lo que confirma que la historia seguirá un rumbo cercano al material original de Eiichiro Oda.
Tráiler oficial
Ficha técnica de “ONE PIECE” Live Action
- Título: One Piece (Live Action) – Temporada 2
- Plataforma: Netflix
- Creador del manga original: Eiichiro Oda
- Producción: Tomorrow Studios y Netflix
- Reparto principal:
- Estado: En producción
- Fecha de estreno: Por confirmar
