“ONE PIECE 1144” Anime: Hora confirmada de estreno

El capítulo 1144 del anime de “ONE PIECE” se estrena este domingo 21 de septiembre exclusivamente en Crunchyroll. Los cinco ancianos del Gorosei se presentan en su forma satánica frente a Luffy Gear 5. ¿A qué hora estará disponible el nuevo episodio? Aquí te contamos.

Hora de estreno del capítulo 1144 de “ONE PIECE”

El capítulo 1144 de “ONE PIECE” se estrena este domingo 21 de septiembre a las siguientes horas en Latinoamérica y España:

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Perú: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

España: 4:30 p.m. (hora peninsular).

Dónde ver el capítulo 1144 de “ONE PIECE”

Vía Crunchyroll.

Para disfrutar del anime “ONE PIECE”, tienes varias opciones de plataformas de streaming. Crunchyroll es la principal porque hace simulcast, ofreciendo una amplia biblioteca de episodios tanto subtitulados como doblados. Netflix y Amazon Prime Video también cuentan con “ONE PIECE” en sus catálogos, aunque la disponibilidad puede variar según la región. Si buscas una opción gratuita, Pluto TV ofrece episodios con anuncios. Recuerda que, para seguir la historia desde el principio, es recomendable comenzar desde el primer episodio y tener en cuenta que “ONE PIECE” es una serie extensa, ¡así que prepárate para una gran aventura!

Cómo ver el anime de “ONE PIECE” en Crunchyroll

Aquí te detallo cómo puedes acceder y disfrutar de la serie:

Disponibilidad:

Crunchyroll ofrece una amplia selección de episodios de “ONE PIECE”, incluyendo los más recientes.

Puedes encontrar tanto versiones subtituladas como dobladas al inglés.

Crunchyroll a agregado el doblaje al español latino de One Piece, siendo asi que podras disfrutar de la serie de manera mas comoda.

Plataforma:

Puedes acceder a Crunchyroll a través de su sitio web o mediante su aplicación móvil, disponible para dispositivos iOS y Android.

Suscripción:

Crunchyroll ofrece una opción de visualización gratuita con anuncios.

Para una experiencia sin publicidad y acceso a contenido premium, puedes optar por una suscripción de pago.

Búsqueda y visualización:

Una vez en la plataforma, utiliza la barra de búsqueda para encontrar “ONE PIECE”.

Selecciona la serie y elige el episodio que deseas ver.

Puedes elegir entre subtítulos en español o audio en español latino, o inglés.

Tráiler de la segunda parte del arco de Egghead de “ONE PIECE”

Ficha técnica del anime de “ONE PIECE”