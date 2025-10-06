“ONE PIECE 1162” Manga: Spoilers confirmados

Han salido los primeros spoilers del capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE”. Rocks D. Xebec está camino a encontrarse con Gol D. Roger. ¿Qué pasará cuando ambos se vean las caras con Garp? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Spoilers “ONE PIECE 1162″

“God Valley Battle Royal”

La historia de portada finalmente termina: Yamato regresa a la Capital de las Flores y se reúne con los demás.

regresa a la y se reúne con los demás. Rocks salvó y ayudó a Eris y Teach a escapar. Eris le dijo a Rocks que se reunieran en Lulusia .

salvó y ayudó a y a escapar. le dijo a que se reunieran en . Big Mom tomó la Fruta del Dragón Azul con la intención de dársela a Katakuri , pero Kaido le tendió una emboscada, le arrebató la Fruta del Diablo y se la comió inmediatamente.

tomó la con la intención de dársela a , pero le tendió una emboscada, le arrebató la y se la comió inmediatamente. Rocks derrota a Garling .

. Imu poseyó a Saturn en su forma de araña, mientras que el resto del Clan Davy ya ha sido convertido en demonios.

poseyó a en su forma de araña, mientras que el resto del ya ha sido convertido en demonios. Al final, Barbablanca y Kaido (en forma de dragón) se unen a Rocks, confrontando a Imu-sama.

Descanso la próxima semana.

Fecha del capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE”

El capítulo 1162 del manga de “ONE PIECE” saldrá oficialmente este domingo 12 de octubre en la web de Manga Plus. Esta información está confirmada por la misma Weekly Shonen Jump.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”?

Resumen del Capítulo 1161 de “One Piece”

El capítulo se centra en las intensas batallas y los movimientos clave de los personajes en God Valley:

La Intervención de Whitebeard y la Huida de Dragon

Dragon (aún en ese momento un Marine) es atacado por Saint Maffey , una mujer Caballero de Dios de la familia Satchel, quien lo atraviesa en el hombro con un rayo mientras huía con los bebés. Dragon cae, y el pequeño Shanks queda inconsciente tras golpearse la cabeza.

(aún en ese momento un Marine) es atacado por , una mujer Caballero de Dios de la familia Satchel, quien lo atraviesa en el hombro con un rayo mientras huía con los bebés. Dragon cae, y el pequeño Shanks queda inconsciente tras golpearse la cabeza. Justo cuando Maffey se prepara para rematar a Dragon, Whitebeard (Newgate) aparece providencialmente, cortando a Maffey por la mitad (sin matarla al instante, ya que ella sigue consciente y escapa con uno de los bebés).

(Newgate) aparece providencialmente, cortando a Maffey por la mitad (sin matarla al instante, ya que ella sigue consciente y escapa con uno de los bebés). Dragon aprovecha el caos para huir, pensando que el bebé con Maffey era el único, pero luego ve a Shanks inconsciente en el suelo y se lo lleva con él.

inconsciente en el suelo y se lo lleva con él. Varios piratas traicionan a Rocks, intentando hacerse un nombre al derrotar a los grandes. Esto provoca una épica doble página donde Whitebeard, Big Mom, Shiki y Kaido unen fuerzas momentáneamente para repeler a sus antiguos camaradas.

Garp vs. los Futuros Emperadores

Garp se da cuenta de que las “grandes figuras” (Whitebeard, Big Mom y Kaido) están cerca y va a por ellos.

se da cuenta de que las “grandes figuras” (Whitebeard, Big Mom y Kaido) están cerca y va a por ellos. Garp ataca el suelo con un puñetazo, que los tres esquivan. Kaido quiere pelear, pero Whitebeard y Big Mom deciden que no tienen tiempo para eso y se dan a la fuga.

quiere pelear, pero y deciden que no tienen tiempo para eso y se dan a la fuga. Mientras corren, Big Mom lanza un ataque masivo combinando a Zeus y Prometheus llamado “Heavenly Fire Breeze”, pero Garp lo resiste sin sufrir daños.

El Rescate de Shakky

Shakky (Shakuyaku, la actual dueña del bar en el Archipiélago Sabaody) intenta escapar por su cuenta, pero es encadenada por los Marines.

(Shakuyaku, la actual dueña del bar en el Archipiélago Sabaody) intenta escapar por su cuenta, pero es encadenada por los Marines. Saint Sommers la alcanza y la golpea con su garrote, preparándose para matarla o llevársela.

la alcanza y la golpea con su garrote, preparándose para matarla o llevársela. Silvers Rayleigh llega justo a tiempo, hiere gravemente a Sommers con su espada y rescata a Shakky .

llega justo a tiempo, hiere gravemente a Sommers con su espada y . Rayleigh le promete a Shakky que nunca más tendrá que pasar por algo tan aterrador.

El capítulo termina con los Piratas de Rocks y los Piratas de Roger acercándose al centro de God Valley, lo que presagia el inminente enfrentamiento principal. Roger finge estar ocupado chocando espadas con Whitebeard, mientras ordena a Rayleigh que rescate a Shakky.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”